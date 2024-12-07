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"Новая гармония" выявила талантливых детей Херсонской области

"Новая гармония" выявила талантливых детей Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.12.2024

"Новая гармония" выявила талантливых детей Херсонской области

Проект, направленный на выявление и обучение талантливых детей работает в Херсонской области. Уже несколько десятков учеников музыкальных школ возрастом от 6 до РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T20:51

2024-12-07T20:51

2024-12-07T20:51

херсонская область

общество

новости

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новости крыма

петр лундстрем

денис карлов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Проект, направленный на выявление и обучение талантливых детей работает в Херсонской области. Уже несколько десятков учеников музыкальных школ возрастом от 6 до 14 лет получили уникальную возможность выступить в совместных концертах с известным скрипачом, лауреатом множества международных конкурсов Петром Лундстремом.Херсонская областная филармония под руководством дирижера Дениса Карлова провела прослушивание, на днях состоялся итоговый концерт. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым в ходе пресс-конференции рассказали Петр Лундстрем и Денис Карлов. По его словам, похожий успешный проект был несколько лет тому реализован в Крыму.Проект "Новая гармония" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Денис Карлов отметил, что в этот раз объектами проекта стали дети, которые играют на струнных инструментах. Но в следующем году аналогичные мастер-классы и отборы будут проведены для вокалистов и играющих на народных, духовых инструментах, фортепиано.По его мнению, России остро нужна национально-ориентированная культурная элита, которая не будет терять свою связь с землей и с людьми, на ней проживающими, будь то в Скадовске, на Дальнем Востоке или же в приграничье Запорожской области. Также Лундстрем сделал акцент на том, что, по его мнению, начальное музыкальное образование очень важно для будущего страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество, новости, президентский фонд культурных инициатив, новости крыма, петр лундстрем, денис карлов