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"Новая гармония" выявила талантливых детей Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.12.2024
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"Новая гармония" выявила талантливых детей Херсонской области
"Новая гармония" выявила талантливых детей Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.12.2024
"Новая гармония" выявила талантливых детей Херсонской области
Проект, направленный на выявление и обучение талантливых детей работает в Херсонской области. Уже несколько десятков учеников музыкальных школ возрастом от 6 до РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T20:51
2024-12-07T20:51
херсонская область
общество
новости
президентский фонд культурных инициатив
новости крыма
петр лундстрем
денис карлов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Проект, направленный на выявление и обучение талантливых детей работает в Херсонской области. Уже несколько десятков учеников музыкальных школ возрастом от 6 до 14 лет получили уникальную возможность выступить в совместных концертах с известным скрипачом, лауреатом множества международных конкурсов Петром Лундстремом.Херсонская областная филармония под руководством дирижера Дениса Карлова провела прослушивание, на днях состоялся итоговый концерт. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым в ходе пресс-конференции рассказали Петр Лундстрем и Денис Карлов. По его словам, похожий успешный проект был несколько лет тому реализован в Крыму.Проект "Новая гармония" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Денис Карлов отметил, что в этот раз объектами проекта стали дети, которые играют на струнных инструментах. Но в следующем году аналогичные мастер-классы и отборы будут проведены для вокалистов и играющих на народных, духовых инструментах, фортепиано.По его мнению, России остро нужна национально-ориентированная культурная элита, которая не будет терять свою связь с землей и с людьми, на ней проживающими, будь то в Скадовске, на Дальнем Востоке или же в приграничье Запорожской области. Также Лундстрем сделал акцент на том, что, по его мнению, начальное музыкальное образование очень важно для будущего страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, общество, новости, президентский фонд культурных инициатив, новости крыма, петр лундстрем, денис карлов
"Новая гармония" выявила талантливых детей Херсонской области

Известный скрипач Лундстрем выступил с талантливыми юными скрипачами Херсонщины

20:51 07.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей ПятаковСкрипка
Скрипка - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. Проект, направленный на выявление и обучение талантливых детей работает в Херсонской области. Уже несколько десятков учеников музыкальных школ возрастом от 6 до 14 лет получили уникальную возможность выступить в совместных концертах с известным скрипачом, лауреатом множества международных конкурсов Петром Лундстремом.
Херсонская областная филармония под руководством дирижера Дениса Карлова провела прослушивание, на днях состоялся итоговый концерт. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым в ходе пресс-конференции рассказали Петр Лундстрем и Денис Карлов.
По его словам, похожий успешный проект был несколько лет тому реализован в Крыму.

"Мы с моим коллегой Петром Лунстермом проводили мастер-классы для талантливых детей, дали им заряд и импульс знаний и опыта. Ведь, если человек играл с оркестром, он начинает в себя верить. Мы стремились сделать так, чтобы ребенок себя осознал как личность и сумел себя позиционировать в культурном пространстве", - сказал он.

Проект "Новая гармония" проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Денис Карлов отметил, что в этот раз объектами проекта стали дети, которые играют на струнных инструментах. Но в следующем году аналогичные мастер-классы и отборы будут проведены для вокалистов и играющих на народных, духовых инструментах, фортепиано.

"В феврале 2023 года мы с ансамблем камерной музыки имени Леонида Лундстрема проехали концертным туром по всем историческим регионам, землям большой России. Играли в Скадовске, в Геническе", - в свою очередь подчеркнул скрипач Петр Лундстрем.

По его мнению, России остро нужна национально-ориентированная культурная элита, которая не будет терять свою связь с землей и с людьми, на ней проживающими, будь то в Скадовске, на Дальнем Востоке или же в приграничье Запорожской области. Также Лундстрем сделал акцент на том, что, по его мнению, начальное музыкальное образование очень важно для будущего страны.
"Не все должны быть профессиональными спортсменами, но массовый спорт – это наша национальная задача. То же самое касается и нашего трехступенчатого музыкального образования. Первое звено – музыкальная школа – доступно всем. Нам нужно создавать условия, чтобы как можно большее количество детей могли обучаться музыке", - уверен он.
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Херсонская областьОбществоНовостиПрезидентский фонд культурных инициативНовости КрымаПетр ЛундстремДенис Карлов
 
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