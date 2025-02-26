В Феодосии открыли мемориальные доски героям спецоперации
В Феодосии открыли памятные доски героям СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоВ Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум героям спецоперации, погибшим в боях в ходе СВО. Об этом написал глава администрации города Игорь Ткаченко.
"Сегодня в Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум нашим героическим землякам – участникам специальной военной операции, погибшим в боях, защищая жителей Запорожской области и ДНР", – написал глава администрации.
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоВ Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
В Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
Мемориальную доску в честь гвардии сержанта Сергея Рудого открыли на фасаде дома, в котором жил герой. Он родом из Черниговской области, но взрослую трудовую жизнь провел в Крыму, оставшись здесь после службы в ВДВ. В августе 2023 года ушел добровольцем на СВО, подписав контракт с Минобороны РФ. Участвовал в боях на Запорожском направлении. Погиб 6 декабря 2023 года в боях за село Вербовое.
Памятную доску Артуру Килочку установили на фасаде феодосийской специальной школы-интернат, выпускником которой был воин. Педагоги школы, на фасаде которой установлена и открыта мемориальная доска, вспоминают его как доброго, прилежного, трудолюбивого и активного ученика. После окончания школы Артур помогал отцу по хозяйству, женился и вместе с супругой воспитывал троих детей. Отправился на СВО, где был старшим стрелком мотострелкового взвода. 5 ноября 2024 года героически погиб при освобождении села Антоновка.
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоВ Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
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В Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоВ Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
2 из 5
В Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоВ Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
3 из 5
В Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоВ Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
4 из 5
В Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря ТкаченкоВ Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
5 из 5
В Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
1 из 5
В Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
2 из 5
В Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
3 из 5
В Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
4 из 5
В Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
5 из 5
В Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум участникам СВО Сергею Рудому и Артуру Килочку
© Telegram-канал главы администрации Феодосии Игоря Ткаченко
Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО Руслану Погорелову на фасаде школы №17, где он учился.
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