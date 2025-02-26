https://crimea.ria.ru/20250226/v-feodosii-otkryli-memorialnye-doski-geroyam-spetsoperatsii-1144490679.html

В Феодосии открыли мемориальные доски героям спецоперации

В Феодосии открыли мемориальные доски героям спецоперации - РИА Новости Крым, 26.02.2025

В Феодосии открыли мемориальные доски героям спецоперации

В Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум героям спецоперации, погибшим в боях в ходе СВО. Об этом написал глава администрации города Игорь... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T13:12

2025-02-26T13:12

2025-02-26T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. В Феодосии с воинскими почестями открыли памятные доски двум героям спецоперации, погибшим в боях в ходе СВО. Об этом написал глава администрации города Игорь Ткаченко.Мемориальную доску в честь гвардии сержанта Сергея Рудого открыли на фасаде дома, в котором жил герой. Он родом из Черниговской области, но взрослую трудовую жизнь провел в Крыму, оставшись здесь после службы в ВДВ. В августе 2023 года ушел добровольцем на СВО, подписав контракт с Минобороны РФ. Участвовал в боях на Запорожском направлении. Погиб 6 декабря 2023 года в боях за село Вербовое.Памятную доску Артуру Килочку установили на фасаде феодосийской специальной школы-интернат, выпускником которой был воин. Педагоги школы, на фасаде которой установлена и открыта мемориальная доска, вспоминают его как доброго, прилежного, трудолюбивого и активного ученика. После окончания школы Артур помогал отцу по хозяйству, женился и вместе с супругой воспитывал троих детей. Отправился на СВО, где был старшим стрелком мотострелкового взвода. 5 ноября 2024 года героически погиб при освобождении села Антоновка.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что в Феодосии открыли памятную доску погибшему герою СВО Руслану Погорелову на фасаде школы №17, где он учился.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250224/pamyatnuyu-dosku-pogibshemu-v-zone-svo-studentu-zhurnalistu-otkryli-v-krymu-1144436387.html

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крым, феодосия, новости крыма, герои сво, утраты