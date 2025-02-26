https://crimea.ria.ru/20250226/svodka-so-vsekh-frontov--kiev-teryaet-tanki-i-tysyachi-boevikov-za-den-1144491365.html
Сводка со всех фронтов – Киев теряет танки и тысячи боевиков за день
Сводка со всех фронтов – Киев теряет танки и тысячи боевиков за день - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Сводка со всех фронтов – Киев теряет танки и тысячи боевиков за день
Вооруженные силы России за сутки уничтожили еще 1005 украинских боевиков, вражеские танки и склады вооружений. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минобороны... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T13:24
2025-02-26T13:24
2025-02-26T13:24
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили еще 1005 украинских боевиков, вражеские танки и склады вооружений. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минобороны РФ.Группа "Центр" улучшила положение по переднему краю. ВСУ лишились свыше 325 солдат, двух танков, в том числе немецкого Leopard, двух боевых бронированных машин, включая американский бронеавтомобиль MaxxPro и двух артиллерийских орудий.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Потери противника превысили 200 человек, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и "Анклав", а также склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 185 военных ВСУ, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Уничтожили до 175 украинских боевиков, боевую бронированную машину, четыре орудия полевой артиллерии, включая польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, и склад боеприпасов.Военнослужащие "Днепра" уничтожили до 90 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Подразделениями "Севера" ликвидированы более 30 боевиков, два танка, боевая бронированная машина, три артиллерийских орудия и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Всего с начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 616 беспилотных летательных аппаратов, 597 зенитных ракетных комплексов, 21 742 танка и других боевых бронированных машин, 1522 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 042 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 121 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небеНанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУКогда прекратятся боевые действия на Украине
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Сводка со всех фронтов – Киев теряет танки и тысячи боевиков за день
Армия России за сутки уничтожила еще 1005 украинских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили еще 1005 украинских боевиков, вражеские танки и склады вооружений. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минобороны РФ.
Группа "Центр" улучшила положение по переднему краю. ВСУ лишились свыше 325 солдат, двух танков, в том числе немецкого Leopard, двух боевых бронированных машин, включая американский бронеавтомобиль MaxxPro и двух артиллерийских орудий.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Потери противника превысили 200 человек, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и "Анклав", а также склад боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 185 военных ВСУ, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Уничтожили до 175 украинских боевиков, боевую бронированную машину, четыре орудия полевой артиллерии, включая польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, и склад боеприпасов.
Военнослужащие "Днепра" уничтожили до 90 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
Подразделениями "Севера" ликвидированы более 30 боевиков, два танка, боевая бронированная машина, три артиллерийских орудия и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
Всего с начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 616 беспилотных летательных аппаратов, 597 зенитных ракетных комплексов, 21 742 танка и других боевых бронированных машин, 1522 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 042 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 121 единица специальной военной автомобильной техники.
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