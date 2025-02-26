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Сводка со всех фронтов – Киев теряет танки и тысячи боевиков за день - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Сводка со всех фронтов – Киев теряет танки и тысячи боевиков за день
Сводка со всех фронтов – Киев теряет танки и тысячи боевиков за день - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Сводка со всех фронтов – Киев теряет танки и тысячи боевиков за день
Вооруженные силы России за сутки уничтожили еще 1005 украинских боевиков, вражеские танки и склады вооружений. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минобороны... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T13:24
2025-02-26T13:24
новости сво
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
группировка войск "север"
группировка войск "восток"
группировка войск "запад"
группировка войск "центр"
вооруженные силы россии
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили еще 1005 украинских боевиков, вражеские танки и склады вооружений. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минобороны РФ.Группа "Центр" улучшила положение по переднему краю. ВСУ лишились свыше 325 солдат, двух танков, в том числе немецкого Leopard, двух боевых бронированных машин, включая американский бронеавтомобиль MaxxPro и двух артиллерийских орудий.Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Потери противника превысили 200 человек, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и "Анклав", а также склад боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 185 военных ВСУ, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Уничтожили до 175 украинских боевиков, боевую бронированную машину, четыре орудия полевой артиллерии, включая польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, и склад боеприпасов.Военнослужащие "Днепра" уничтожили до 90 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.Подразделениями "Севера" ликвидированы более 30 боевиков, два танка, боевая бронированная машина, три артиллерийских орудия и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Всего с начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 616 беспилотных летательных аппаратов, 597 зенитных ракетных комплексов, 21 742 танка и других боевых бронированных машин, 1522 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 042 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 121 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небеНанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУКогда прекратятся боевые действия на Украине
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новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", группировка войск "север", группировка войск "восток", группировка войск "запад", группировка войск "центр", вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Сводка со всех фронтов – Киев теряет танки и тысячи боевиков за день

Армия России за сутки уничтожила еще 1005 украинских боевиков

13:24 26.02.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки уничтожили еще 1005 украинских боевиков, вражеские танки и склады вооружений. Об этом сообщает в среду пресс-служба Минобороны РФ.
Сводка Минобороны из зоны СВО за 26 февраля 2024Сводка Минобороны из зоны СВО за 26 февраля 2024
Группа "Центр" улучшила положение по переднему краю. ВСУ лишились свыше 325 солдат, двух танков, в том числе немецкого Leopard, двух боевых бронированных машин, включая американский бронеавтомобиль MaxxPro и двух артиллерийских орудий.
Группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение. Потери противника превысили 200 человек, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы "Захист-АФ" и "Анклав", а также склад боеприпасов.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 185 военных ВСУ, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" и три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Уничтожили до 175 украинских боевиков, боевую бронированную машину, четыре орудия полевой артиллерии, включая польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, и склад боеприпасов.
Военнослужащие "Днепра" уничтожили до 90 военнослужащих, семь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
Подразделениями "Севера" ликвидированы более 30 боевиков, два танка, боевая бронированная машина, три артиллерийских орудия и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
Всего с начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 616 беспилотных летательных аппаратов, 597 зенитных ракетных комплексов, 21 742 танка и других боевых бронированных машин, 1522 боевые машины реактивных систем залпового огня, 22 042 орудия полевой артиллерии и минометов, 32 121 единица специальной военной автомобильной техники.
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