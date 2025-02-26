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Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небе
Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небе - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небе
Российские военные за сутки поразили вражеские военные аэродромы, места дислокации беспилотников, еще 185 дронов ВСУ сбиты в небе. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T13:09
2025-02-26T13:09
2025-02-26T13:09
новости сво
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили вражеские военные аэродромы, места дислокации беспилотников, еще 185 дронов ВСУ сбиты в небе. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, 19 чешских реактивных снарядов системы залпового огня Vampire и 185 беспилотников самолетного типа.За минувшую ночь 83 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 30 - над Республикой Крым, восемь - над акваторией Азовского моря, еще пять - над акваторией Черного моря, сообщали ранее в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУСилы ПВО сбили украинский МиГ-29Силы ПВО сбили 202 беспилотника и 4 западных бомбы
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news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , новости
Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небе
Бойцы РФ поразили вражеские военные аэродромы и сбили 185 дронов ВСУ