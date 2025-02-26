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Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небе

Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небе - РИА Новости Крым, 26.02.2025

Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небе

Российские военные за сутки поразили вражеские военные аэродромы, места дислокации беспилотников, еще 185 дронов ВСУ сбиты в небе. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 26.02.2025

2025-02-26T13:09

2025-02-26T13:09

2025-02-26T13:09

новости сво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили вражеские военные аэродромы, места дислокации беспилотников, еще 185 дронов ВСУ сбиты в небе. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, 19 чешских реактивных снарядов системы залпового огня Vampire и 185 беспилотников самолетного типа.За минувшую ночь 83 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 30 - над Республикой Крым, восемь - над акваторией Азовского моря, еще пять - над акваторией Черного моря, сообщали ранее в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУСилы ПВО сбили украинский МиГ-29Силы ПВО сбили 202 беспилотника и 4 западных бомбы

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , новости