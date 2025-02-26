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Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небе - РИА Новости Крым, 26.02.2025
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Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небе
Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небе - РИА Новости Крым, 26.02.2025
Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небе
Российские военные за сутки поразили вражеские военные аэродромы, места дислокации беспилотников, еще 185 дронов ВСУ сбиты в небе. Об этом сообщает в среду... РИА Новости Крым, 26.02.2025
2025-02-26T13:09
2025-02-26T13:09
новости сво
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили вражеские военные аэродромы, места дислокации беспилотников, еще 185 дронов ВСУ сбиты в небе. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, 19 чешских реактивных снарядов системы залпового огня Vampire и 185 беспилотников самолетного типа.За минувшую ночь 83 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 30 - над Республикой Крым, восемь - над акваторией Азовского моря, еще пять - над акваторией Черного моря, сообщали ранее в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУСилы ПВО сбили украинский МиГ-29Силы ПВО сбили 202 беспилотника и 4 западных бомбы
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новости сво, министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), потери всу , новости
Военные РФ разбили вражеские дроны в местах дислокации и в небе

Бойцы РФ поразили вражеские военные аэродромы и сбили 185 дронов ВСУ

13:09 26.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки поразили вражеские военные аэродромы, места дислокации беспилотников, еще 185 дронов ВСУ сбиты в небе. Об этом сообщает в среду Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 139 районах", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, российские средства ПВО за сутки сбили пять французских управляемых авиационных бомб Hammer, 19 чешских реактивных снарядов системы залпового огня Vampire и 185 беспилотников самолетного типа.
За минувшую ночь 83 БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, 30 - над Республикой Крым, восемь - над акваторией Азовского моря, еще пять - над акваторией Черного моря, сообщали ранее в Минобороны.
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Новости СВОМинистерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Потери ВСУНовости
 
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