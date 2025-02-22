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В зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадь - РИА Новости Крым, 22.02.2025
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В зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадь
В зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадь - РИА Новости Крым, 22.02.2025
В зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадь
Зооуголок детского парка Симферополя едва не потерял одного из своих питомцев – лошадь, которую посетители перекормили хлебом. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T16:13
2025-02-22T16:13
радио "спутник в крыму"
владимир марченко
крым
симферополь
животные
совет эксперта
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Зооуголок детского парка Симферополя едва не потерял одного из своих питомцев – лошадь, которую посетители перекормили хлебом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, непогода обитателям симферопольского зооуголка в Детском парке не страшна – с ними все в порядке. Больше опасений возникает из-за чрезмерной заботы посетителей, которые несут с собой еду, чтобы покормить животных.Он подчеркнул, что такое поведение не проявление заботы, как думают многие, а "нанесение серьезного вреда обитателям". Поскольку у каждого животного свой рацион, разработанный специалистами с учетом видовой принадлежности и индивидуальных особенностей."А бесконтрольное кормление приводит к перееданию. И даже когда предлагают полезные фрукты и овощи, это нарушает рацион. Не говоря о таких вредоносных лакомствах, как хлеб и сахар. Это категорически запрещено, так как может привести к гибели животного, что для нас является крайне болезненным моментом", – сказал Марченко.По его словам, на грани жизни и смерти по вине "заботливых" гостей парка совсем недавно оказался один из постояльцев зооуголка.Он отметил, что на территории парка есть система наблюдения и постоянно находятся сотрудники, но "штат ограничен, и за каждым животным не приставишь человека".Поэтому всех, кто посещает зооуголок, просят быть более трепетными к животным, которые "сыты и хорошо себя чувствуют" и будут рады видеть гостей даже без лакомств."У животных наших всего хватает. Кормить животных категорически запрещено. Если видите, что кто-то кормит животных – просьба делать замечание. Или обращаться к сотруднику зооуголка для принятия своевременных мер", – призвал Марченко.Ранее Марченко рассказывал, что в 2025 году в зооуголке Симферополя планируют обустроить дополнительные вольеры, так как запланировано приобретение новых животных. Также здесь обещают обновить старые аттракционы и установить новые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спасти пострадавших от мазута птиц: в Крыму может появиться новый паркМороженые сверчки: как в Крыму можно помочь пострадавшим от мазута птицамКак в Крыму предсказывают погоду по медведям и байбакам
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владимир марченко, крым, симферополь, животные, совет эксперта, новости крыма
В зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадь

В Симферополе в зооуголке лошадь чуть не умерла из-за прикорма посетителей хлебом

16:13 22.02.2025
 
© Фото: Парки столицыЛошади в Симферопольском зооуголке
Лошади в Симферопольском зооуголке
© Фото: Парки столицы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Зооуголок детского парка Симферополя едва не потерял одного из своих питомцев – лошадь, которую посетители перекормили хлебом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального бюджетного учреждения культуры "Парки столицы" Владимир Марченко.
По его словам, непогода обитателям симферопольского зооуголка в Детском парке не страшна – с ними все в порядке. Больше опасений возникает из-за чрезмерной заботы посетителей, которые несут с собой еду, чтобы покормить животных.

"Люди заходят на территорию и проносят в сумках и кости, и сахар, и хлеб. Думают, что они у нас недоедают и пытаются подкормить животных и птиц. Думают, если они просят еду, значит, голодные. А на самом деле животные таким образом пытаются установить контакт с людьми. Плюс, у них свои инстинкты: сколько не дай – будет есть", – сказал Марченко.

Он подчеркнул, что такое поведение не проявление заботы, как думают многие, а "нанесение серьезного вреда обитателям". Поскольку у каждого животного свой рацион, разработанный специалистами с учетом видовой принадлежности и индивидуальных особенностей.
"А бесконтрольное кормление приводит к перееданию. И даже когда предлагают полезные фрукты и овощи, это нарушает рацион. Не говоря о таких вредоносных лакомствах, как хлеб и сахар. Это категорически запрещено, так как может привести к гибели животного, что для нас является крайне болезненным моментом", – сказал Марченко.
По его словам, на грани жизни и смерти по вине "заботливых" гостей парка совсем недавно оказался один из постояльцев зооуголка.
"Лошадь заболела: перекормили хлебом. И наши врачи прикладывали много усилий для спасения животного", – сказал Марченко.
Он отметил, что на территории парка есть система наблюдения и постоянно находятся сотрудники, но "штат ограничен, и за каждым животным не приставишь человека".
Поэтому всех, кто посещает зооуголок, просят быть более трепетными к животным, которые "сыты и хорошо себя чувствуют" и будут рады видеть гостей даже без лакомств.
"У животных наших всего хватает. Кормить животных категорически запрещено. Если видите, что кто-то кормит животных – просьба делать замечание. Или обращаться к сотруднику зооуголка для принятия своевременных мер", – призвал Марченко.
Ранее Марченко рассказывал, что в 2025 году в зооуголке Симферополя планируют обустроить дополнительные вольеры, так как запланировано приобретение новых животных. Также здесь обещают обновить старые аттракционы и установить новые.
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