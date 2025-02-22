https://crimea.ria.ru/20250222/novaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-drony-sbity-nad-dvumya-oblastyami-1144386369.html

Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями

Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T07:50

2025-02-22T07:50

2025-02-22T07:50

пво

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

ростовская область

воронежская область

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.В Ростовской области пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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ростовская область

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ростовская область, воронежская область, новости, министерство обороны рф