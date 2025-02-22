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Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями
Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T07:50
2025-02-22T07:50
2025-02-22T07:50
пво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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воронежская область
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.В Ростовской области пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ростовская область, воронежская область, новости, министерство обороны рф
Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями
Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника в Ростовской и Воронежской областях