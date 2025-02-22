Рейтинг@Mail.ru
Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250222/novaya-ataka-vsu-na-regiony-rossii-drony-sbity-nad-dvumya-oblastyami-1144386369.html
Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями
Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T07:50
2025-02-22T07:50
пво
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
ростовская область
воронежская область
новости
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_0:111:2136:1313_1920x0_80_0_0_4b0eae0521e0c8f7ffacc48e56973525.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.В Ростовской области пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250221/bespilotnik-sbit-nad-azovskim-morem-1144385702.html
ростовская область
воронежская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_119:0:2018:1424_1920x0_80_0_0_669bfb253e3071970127ac496b53a934.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), ростовская область, воронежская область, новости, министерство обороны рф
Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями

Силы ПВО за ночь уничтожили два беспилотника в Ростовской и Воронежской областях

07:50 22.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь сбили два украинских беспилотника над Ростовской и Воронежской областями, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Ростовской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.
В Ростовской области пострадавших и разрушений нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
"Этой ночью силами и средствами противовоздушной обороны успешно отражена атака БПЛА в Каменске. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
Вчера, 22:31
Беспилотник сбит над Азовским морем
 
ПВООбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Ростовская областьВоронежская областьНовостиМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:12В Алупке появится Парк авангардистов
08:45В Симферополе 23 февраля временно перекроют улицу Павленко - мэрия
08:2711 лет госперевороту на Украине: основные факты
08:01Люди с оружием и блокпосты в Бахчисарае и Сакском районе: что происходит
07:50Новая атака ВСУ на регионы России: дроны сбиты над двумя областями
07:43В МИД рассказали подробности подготовки встречи Путина и Трампа
07:38Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка
07:04Подорожает ли хлеб в Крыму
00:01Снег, мороз и гололед - чего ждать от погоды в Крыму 22 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 22 февраля
22:56Заявления Трампа по Украине и поручения Путина по Крыму: главное за день
22:31Беспилотник сбит над Азовским морем
22:19В школе Джанкойского района появилась Парта Героя в честь Дениса Пасько
21:59Потерпеть до понедельника: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
21:27В Крыму нашли способ снизить цены на картошку
21:09На здании КФУ установят доску памяти погибшему на СВО студенту-журналисту
20:51Снегопад в Симферополе – ситуация на вечер пятницы
20:29Экономику Европы убьют высокие цены на энергоносители – Орбан
20:15Россия не виновата в конфликте на Украине – заявление Трампа
20:05Видимость до 10 метров: водителей просят не ехать на Грушевский перевал
Лента новостейМолния