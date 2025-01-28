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В России безэкипажные катера оснастят искусственным интеллектом - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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В России безэкипажные катера оснастят искусственным интеллектом
В России безэкипажные катера оснастят искусственным интеллектом - РИА Новости Крым, 28.01.2025
В России безэкипажные катера оснастят искусственным интеллектом
В России значительно увеличили производство безэкипажных катеров (БЭКов) для Военно-морского флота, при создании новых образцов будут применять искусственный... РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T17:41
2025-01-28T17:41
николай патрушев
безэкипажные катера
искусственный интеллект
армия и флот
военно-морской флот рф
военно-промышленный комплекс (впк)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В России значительно увеличили производство безэкипажных катеров (БЭКов) для Военно-морского флота, при создании новых образцов будут применять искусственный интеллект. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев"ВМФ России уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено с учетом опыта специальной военной операции", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".По его словам, созданием новых видов безэкипажных катеров, по своим показателям превосходящих зарубежные образцы, займется единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ. К этой работе будут привлечены лучшие кадры - не только военные, но и гражданские.Председатель Морской коллегии также добавил, что в 2024 году состав ВМФ России пополнили более 30 кораблей различных классов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие корабли нужны России будущего – мнение ветеранов ЧФНовый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России Какие задачи и где выполняет Черноморский флот в условиях новых вызовов
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николай патрушев, безэкипажные катера, искусственный интеллект, армия и флот, военно-морской флот рф, военно-промышленный комплекс (впк), новости
В России безэкипажные катера оснастят искусственным интеллектом

В России в новые безэкипажные катера внедрят искусственный интеллект – Патрушев

17:41 28.01.2025
 
© Fotolia/MopicИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Fotolia/Mopic
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В России значительно увеличили производство безэкипажных катеров (БЭКов) для Военно-морского флота, при создании новых образцов будут применять искусственный интеллект. Об этом сообщил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев
"ВМФ России уже сегодня оснащается безэкипажными катерами. Их производство значительно увеличено с учетом опыта специальной военной операции", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете".
По его словам, созданием новых видов безэкипажных катеров, по своим показателям превосходящих зарубежные образцы, займется единый центр компетенций по разработке безэкипажных подводных аппаратов и робототехнических комплексов для ВМФ. К этой работе будут привлечены лучшие кадры - не только военные, но и гражданские.
"При создании новых типов БЭКов предполагается использовать искусственный интеллект и технологии машинного обучения", - указал Патрушев.
Председатель Морской коллегии также добавил, что в 2024 году состав ВМФ России пополнили более 30 кораблей различных классов.
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Николай ПатрушевБезэкипажные катераИскусственный интеллектАрмия и флотВоенно-морской флот РФВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Новости
 
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