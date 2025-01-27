https://crimea.ria.ru/20250127/podrostok-strelyal-v-mashinista-v-podmoskove-zaderzhali-zatseperov-1143709354.html

Подросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"

Подросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов" - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Подросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"

Два подростка занимались зацепингом на железной дороге в Московской области, один из них выстрелил в кабину машиниста из пневматического пистолета. Об этом... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T17:37

2025-01-27T17:37

2025-01-27T17:38

новости

поезд

железная дорога

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

ирина волк

происшествия

стрельба

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Два подростка занимались зацепингом на железной дороге в Московской области, один из них выстрелил в кабину машиниста из пневматического пистолета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По информации полиции, одному из подозреваемых 14 лет. Их заметили работники поездной бригады на железнодорожной станции Кратово.Задержали молодых людей сотрудники транспортной полиции и доставили их в отдел. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".Также составлен административный протокол о "нарушении правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте".Сейчас оперативники проверяют, причастны ли "зацеперы" к другим аналогичным правонарушениям и преступлениям.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зацепер сорвался и погиб под колесами тягача в Краснодарском краеОпасные игры: почему подростки становятся "зацеперами"Штраф для "зацеперов" увеличат в 40 раз

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, поезд, железная дорога, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, происшествия, стрельба