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Подросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов" - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Подросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"
Подросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов" - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Подросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"
Два подростка занимались зацепингом на железной дороге в Московской области, один из них выстрелил в кабину машиниста из пневматического пистолета. Об этом... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T17:37
2025-01-27T17:38
новости
поезд
железная дорога
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
ирина волк
происшествия
стрельба
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Два подростка занимались зацепингом на железной дороге в Московской области, один из них выстрелил в кабину машиниста из пневматического пистолета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.По информации полиции, одному из подозреваемых 14 лет. Их заметили работники поездной бригады на железнодорожной станции Кратово.Задержали молодых людей сотрудники транспортной полиции и доставили их в отдел. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".Также составлен административный протокол о "нарушении правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте".Сейчас оперативники проверяют, причастны ли "зацеперы" к другим аналогичным правонарушениям и преступлениям.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зацепер сорвался и погиб под колесами тягача в Краснодарском краеОпасные игры: почему подростки становятся "зацеперами"Штраф для "зацеперов" увеличат в 40 раз
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, поезд, железная дорога, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), ирина волк, происшествия, стрельба
Подросток обстрелял электричку: в Подмосковье задержали "зацеперов"

Обстрелявшего электричку "зацепера" задержали в Московской области

17:37 27.01.2025 (обновлено: 17:38 27.01.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Два подростка занимались зацепингом на железной дороге в Московской области, один из них выстрелил в кабину машиниста из пневматического пистолета. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По информации полиции, одному из подозреваемых 14 лет. Их заметили работники поездной бригады на железнодорожной станции Кратово.

"Юные правонарушители спрыгнули с электропоезда, после чего один из них несколько раз выстрелил из пневматического пистолета по стеклам кабины машиниста", – говорится в сообщении.

Задержали молодых людей сотрудники транспортной полиции и доставили их в отдел. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".
Также составлен административный протокол о "нарушении правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте".

"Младшему нарушителю по данной статье выписано предостережение. Законные представители обоих подростков привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", – отметила Ирина Волк.

Сейчас оперативники проверяют, причастны ли "зацеперы" к другим аналогичным правонарушениям и преступлениям.
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НовостиПоездЖелезная дорогаМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)Ирина ВолкПроисшествияСтрельба
 
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