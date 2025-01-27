https://crimea.ria.ru/20250127/morgenshterna-obyavili-v-federalnyy-rozysk-1143687734.html

Моргенштерна* объявили в федеральный розыск

Моргенштерна* объявили в федеральный розыск - РИА Новости Крым, 27.01.2025

Моргенштерна* объявили в федеральный розыск

Рэп-исполнитель, музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) объявлен в федеральный розыск по обвинению в неисполнении законодательства об... РИА Новости Крым, 27.01.2025

2025-01-27T12:09

2025-01-27T12:09

2025-01-27T12:09

россия

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

иноагенты

федеральный розыск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/0f/1119357186_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_8407f7effd2678d4860f00faf6bb6949.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Рэп-исполнитель, музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) объявлен в федеральный розыск по обвинению в неисполнении законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого. Максимальное наказание, предусмотренное за вменяемое нарушение, до двух лет лишения свободы.Минюст РФ в мае 2022 года внес Моргенштерна* в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - медиакомпания Yoola Labs Ltd. (Израиль) и Украина. Минюст в своем решении указывал, что Моргенштерн* с 2020 по 2022 год получил переводы на сумму более 29 млн рублей из Израиля от компании Yoola Labs Ltd. Деньги были получены за политические посты в Telegram-канале.*внесен Минюстом РФ в список иноагентовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доходы иноагентов от вкладов и квартир предлагают зачислять на спецсчетПутин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборахПредатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентов

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), иноагенты, федеральный розыск