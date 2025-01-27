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Моргенштерна* объявили в федеральный розыск - РИА Новости Крым, 27.01.2025
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Моргенштерна* объявили в федеральный розыск
Моргенштерна* объявили в федеральный розыск - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Моргенштерна* объявили в федеральный розыск
Рэп-исполнитель, музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) объявлен в федеральный розыск по обвинению в неисполнении законодательства об... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T12:09
2025-01-27T12:09
россия
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
иноагенты
федеральный розыск
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Рэп-исполнитель, музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) объявлен в федеральный розыск по обвинению в неисполнении законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого. Максимальное наказание, предусмотренное за вменяемое нарушение, до двух лет лишения свободы.Минюст РФ в мае 2022 года внес Моргенштерна* в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - медиакомпания Yoola Labs Ltd. (Израиль) и Украина. Минюст в своем решении указывал, что Моргенштерн* с 2020 по 2022 год получил переводы на сумму более 29 млн рублей из Израиля от компании Yoola Labs Ltd. Деньги были получены за политические посты в Telegram-канале.*внесен Минюстом РФ в список иноагентовСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доходы иноагентов от вкладов и квартир предлагают зачислять на спецсчетПутин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборахПредатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентов
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россия, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), иноагенты, федеральный розыск
Моргенштерна* объявили в федеральный розыск

Моргенштерна* обвинили в нарушении закона об иноагентах и объявили в федеральный розыск

12:09 27.01.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Рэп-исполнитель, музыкант и шоумен Алишер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) объявлен в федеральный розыск по обвинению в неисполнении законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
"Фигурант, включенный в реестр иностранных агентов, в одном из мессенджеров и видеохостинге, осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом. Следователями столичного СК фигуранту заочно предъявлено обвинение, он объявлен в федеральный розыск", - говорится в сообщении.
По ходатайству следствия судом наложен арест на имущество обвиняемого. Максимальное наказание, предусмотренное за вменяемое нарушение, до двух лет лишения свободы.
Минюст РФ в мае 2022 года внес Моргенштерна* в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. В обосновании включения в список указано "осуществление политической деятельности", а в сведениях об иностранных источниках - медиакомпания Yoola Labs Ltd. (Израиль) и Украина. Минюст в своем решении указывал, что Моргенштерн* с 2020 по 2022 год получил переводы на сумму более 29 млн рублей из Израиля от компании Yoola Labs Ltd. Деньги были получены за политические посты в Telegram-канале.
*внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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РоссияНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ИноагентыФедеральный розыск
 
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