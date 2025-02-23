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Шесть серий взрывов прогремели в Киеве

Шесть серий взрывов прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Шесть серий взрывов прогремели в Киеве

Взрывы сериями гремели всю ночь в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ. РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T07:39

2025-02-23T07:39

2025-02-23T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Взрывы сериями гремели всю ночь в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога утром также звучит в Киеве. Помимо Киева, тревога звучит в шести областях на севере и северо-западе Украины: Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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житомирская область

черниговская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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