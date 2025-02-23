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Шесть серий взрывов прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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Шесть серий взрывов прогремели в Киеве
Шесть серий взрывов прогремели в Киеве - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Шесть серий взрывов прогремели в Киеве
Взрывы сериями гремели всю ночь в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ. РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Взрывы сериями гремели всю ночь в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога утром также звучит в Киеве. Помимо Киева, тревога звучит в шести областях на севере и северо-западе Украины: Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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киев, новости, украина, взрыв, виталий кличко, киевская область, ровенская область, хмельницкая область, житомирская область, черниговская область, сумская область
Шесть серий взрывов прогремели в Киеве

Взрывы в Киеве сериями по всему городу фиксировались в ночь на воскресенье

07:39 23.02.2025 (обновлено: 07:43 23.02.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВзрывы на Украине
Взрывы на Украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Взрывы сериями гремели всю ночь в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщают местные власти и украинские СМИ.

"В столице снова работает ПВО. На Оболони работают силы ПВО. В Голосеевском районе пожар. В Дарницком районе упали обломки БпЛА. Находитесь в укрытиях!" – говорится в сообщении мэра города Виталия Кличко.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога утром также звучит в Киеве. Помимо Киева, тревога звучит в шести областях на севере и северо-западе Украины: Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской.
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КиевНовостиУкраинаВзрывВиталий КличкоКиевская областьРовенская областьХмельницкая областьЖитомирская областьЧерниговская областьСумская область
 
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