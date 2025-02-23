https://crimea.ria.ru/20250223/v-sevastopole-otkryli-reyd-i-vozobnovili-dvizhenie-morskogo-transporta-1144407968.html

В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта

В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 23.02.2025

В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта

В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T11:48

2025-02-23T11:48

2025-02-23T11:48

севастополь

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

новости

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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