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В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 23.02.2025
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта
В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T11:48
2025-02-23T11:48
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости, департамент транспорта севастополя
В Севастополе открыли рейд и возобновили движение морского транспорта

В Севастополе открыли рейд

11:48 23.02.2025
 
© РИА Новости КрымПаромы и катера в Севастополе
Паромы и катера в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе открыли рейд, движение морского транспорта восстановлено. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Уважаемые пассажиры! Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", – сказано в сообщении.
Рейд в Севастополе периодически перекрывают из соображений безопасности. По этой же причине вводятся временные ограничения на Крымском мосту. Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеМорской транспортНовостиДепартамент транспорта Севастополя
 
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