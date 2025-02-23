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Новости СВО: Киев потерял еще почти тысячу боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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Новости СВО: Киев потерял еще почти тысячу боевиков за сутки
Новости СВО: Киев потерял еще почти тысячу боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Новости СВО: Киев потерял еще почти тысячу боевиков за сутки
Еще 985 украинских боевиков, а также техника и вооружения врага разбиты на всех направлениях фронта за сутки. Об этом сообщает в воскресенье Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T12:39
2025-02-23T12:39
новости сво
министерство обороны рф
россия
вооруженные силы россии
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Еще 985 украинских боевиков, а также техника и вооружения врага разбиты на всех направлениях фронта за сутки. Об этом сообщает в воскресенье Минобороны России.Группировка войск "Север" уничтожила до 30 украинских боевиков, шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, включая американскую гаубицу М777.Потери противника в зоне ответственности группы "Запад" составили до 190 человек, два американских бронетранспортера М113, один французский бронетранспортер VAB, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и склад боеприпасов.В результате решительных наступательных действий подразделений "Южной" группировки уничтожены до 165 военных ВСУ, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" разбили до 365 боевиков, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника – свыше 150 человек, боевая бронированная машина "Новатор", пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.Подразделения "Днепра" уничтожили до 85 солдат ВСУ, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Кроме того, за суки освобождены еще два населенных пункта – Новоандреевку и Улаклы Донецкой Народной Республики.Всего с начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44263 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21713 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21980 орудий полевой артиллерии и минометов, 32059 единиц специальной военной автомобильной техникиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУРоссийские военные освободили еще два населенных пункта в ДонбассеАрмия России идет дальше: ВСУ потеряли больше тысячи боевиков за сутки
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, россия, вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Новости СВО: Киев потерял еще почти тысячу боевиков за сутки

ВСУ потеряли еще почти тысячу боевиков за сутки

12:39 23.02.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Еще 985 украинских боевиков, а также техника и вооружения врага разбиты на всех направлениях фронта за сутки. Об этом сообщает в воскресенье Минобороны России.
Группировка войск "Север" уничтожила до 30 украинских боевиков, шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, включая американскую гаубицу М777.
Потери противника в зоне ответственности группы "Запад" составили до 190 человек, два американских бронетранспортера М113, один французский бронетранспортер VAB, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и склад боеприпасов.
В результате решительных наступательных действий подразделений "Южной" группировки уничтожены до 165 военных ВСУ, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск "Центр" разбили до 365 боевиков, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей и три артиллерийских орудия.
Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника – свыше 150 человек, боевая бронированная машина "Новатор", пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
Подразделения "Днепра" уничтожили до 85 солдат ВСУ, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Кроме того, за суки освобождены еще два населенных пункта – Новоандреевку и Улаклы Донецкой Народной Республики.
Всего с начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44263 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21713 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21980 орудий полевой артиллерии и минометов, 32059 единиц специальной военной автомобильной техники
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