https://crimea.ria.ru/20250223/novosti-svo-kiev-poteryal-esche-pochti-tysyachu-boevikov-za-sutki-1144409605.html

Новости СВО: Киев потерял еще почти тысячу боевиков за сутки

Новости СВО: Киев потерял еще почти тысячу боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Новости СВО: Киев потерял еще почти тысячу боевиков за сутки

Еще 985 украинских боевиков, а также техника и вооружения врага разбиты на всех направлениях фронта за сутки. Об этом сообщает в воскресенье Минобороны России. РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T12:39

2025-02-23T12:39

2025-02-23T12:39

новости сво

министерство обороны рф

россия

вооруженные силы россии

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Еще 985 украинских боевиков, а также техника и вооружения врага разбиты на всех направлениях фронта за сутки. Об этом сообщает в воскресенье Минобороны России.Группировка войск "Север" уничтожила до 30 украинских боевиков, шесть боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, включая американскую гаубицу М777.Потери противника в зоне ответственности группы "Запад" составили до 190 человек, два американских бронетранспортера М113, один французский бронетранспортер VAB, пять автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы "Нота" и склад боеприпасов.В результате решительных наступательных действий подразделений "Южной" группировки уничтожены до 165 военных ВСУ, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция разведки и два склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Центр" разбили до 365 боевиков, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины "Козак", пять автомобилей и три артиллерийских орудия.Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника – свыше 150 человек, боевая бронированная машина "Новатор", пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.Подразделения "Днепра" уничтожили до 85 солдат ВСУ, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Кроме того, за суки освобождены еще два населенных пункта – Новоандреевку и Улаклы Донецкой Народной Республики.Всего с начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44263 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21713 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21980 орудий полевой артиллерии и минометов, 32059 единиц специальной военной автомобильной техникиСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУРоссийские военные освободили еще два населенных пункта в ДонбассеАрмия России идет дальше: ВСУ потеряли больше тысячи боевиков за сутки

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новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, россия, вооруженные силы россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу