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Где в Севастополе не будет света в праздничный день
Где в Севастополе не будет света в праздничный день - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Где в Севастополе не будет света в праздничный день
Часть улиц в Севастополе временно обесточат в воскресенье, чтобы не допустить аварий с массовым отключением света. Об этом сообщили в пресс-службе компании... РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T09:11
2025-02-23T09:11
2025-02-23T07:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Часть улиц в Севастополе временно обесточат в воскресенье, чтобы не допустить аварий с массовым отключением света. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Севастопольэнерго".По информации предприятия, свет временно отключат в воскресенье, 23 февраля с 12:00 до 13:30, а также с 15:00 до 16:30 в ряде домов по следующим адресам: Шоссе Генерала Моргунова, СТ Сапун-Гора, ул. Летчицы Литвиновой, проезд Каштановый, ул. Командира Барабаша, пер.8 Воздушной армии, ул. Владимира Папидзе, ул.Якова Халипа, ул. Каштановая, пер. Шкиперский.Кроме того, 23 февраля с 10:30 до 12:00, с 13:30 до 15:00, а также с 16:30 до18:00 будут обесточены потребители, проживающие в ряде домов по улицам: Каштановая, Анны Ахматовой, Связистов, а также по переулку Арефьева, в ПК СТ "Садовод", ПК "ЖСТИЗ "Компромисс-2007" и ТСН СНТ "Сапун-гора".Ранее первый заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин сообщал, что в городе, в районе Фиолента, для решения проблемы с энергоснабжением дополнительно установили пять дизельных генераторов, планируется установить еще два.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – Аксенов
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общество, севастополь, севастопольэнерго, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии, новости севастополя
Где в Севастополе не будет света в праздничный день
Часть улиц в Севастополе в воскресенье обесточат – "Севастопольэнерго"
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Часть улиц в Севастополе временно обесточат в воскресенье, чтобы не допустить аварий с массовым отключением света. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Севастопольэнерго".
"С целью недопущения возникновения технологических нарушений с массовым прекращением подачи электрической энергии потребителям 23 февраля с 10:30 до 18:00 будет временно ограничено потребление электроэнергии", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, свет временно отключат в воскресенье, 23 февраля с 12:00 до 13:30, а также с 15:00 до 16:30 в ряде домов по следующим адресам: Шоссе Генерала Моргунова, СТ Сапун-Гора, ул. Летчицы Литвиновой, проезд Каштановый, ул. Командира Барабаша, пер.8 Воздушной армии, ул. Владимира Папидзе, ул.Якова Халипа, ул. Каштановая, пер. Шкиперский.
Кроме того, 23 февраля с 10:30 до 12:00, с 13:30 до 15:00, а также с 16:30 до18:00 будут обесточены потребители, проживающие в ряде домов по улицам: Каштановая, Анны Ахматовой, Связистов, а также по переулку Арефьева, в ПК СТ "Садовод", ПК "ЖСТИЗ "Компромисс-2007" и ТСН СНТ "Сапун-гора".
Ранее первый заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин сообщал
, что в городе, в районе Фиолента, для решения проблемы с энергоснабжением дополнительно установили пять дизельных генераторов, планируется установить еще два.
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