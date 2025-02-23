https://crimea.ria.ru/20250223/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-v-prazdnichnyy-den-1144389613.html

Где в Севастополе не будет света в праздничный день

Где в Севастополе не будет света в праздничный день - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Где в Севастополе не будет света в праздничный день

Часть улиц в Севастополе временно обесточат в воскресенье, чтобы не допустить аварий с массовым отключением света. Об этом сообщили в пресс-службе компании... РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T09:11

2025-02-23T09:11

2025-02-23T07:36

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отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Часть улиц в Севастополе временно обесточат в воскресенье, чтобы не допустить аварий с массовым отключением света. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Севастопольэнерго".По информации предприятия, свет временно отключат в воскресенье, 23 февраля с 12:00 до 13:30, а также с 15:00 до 16:30 в ряде домов по следующим адресам: Шоссе Генерала Моргунова, СТ Сапун-Гора, ул. Летчицы Литвиновой, проезд Каштановый, ул. Командира Барабаша, пер.8 Воздушной армии, ул. Владимира Папидзе, ул.Якова Халипа, ул. Каштановая, пер. Шкиперский.Кроме того, 23 февраля с 10:30 до 12:00, с 13:30 до 15:00, а также с 16:30 до18:00 будут обесточены потребители, проживающие в ряде домов по улицам: Каштановая, Анны Ахматовой, Связистов, а также по переулку Арефьева, в ПК СТ "Садовод", ПК "ЖСТИЗ "Компромисс-2007" и ТСН СНТ "Сапун-гора".Ранее первый заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин сообщал, что в городе, в районе Фиолента, для решения проблемы с энергоснабжением дополнительно установили пять дизельных генераторов, планируется установить еще два.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитВ Крыму планируют заменить 380 трансформаторных подстанций – Аксенов

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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