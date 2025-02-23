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Путин в Кремле вручил госнаграды Героям России - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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Путин в Кремле вручил госнаграды Героям России
Путин в Кремле вручил госнаграды Героям России - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Путин в Кремле вручил госнаграды Героям России
Президент России Владимир Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества в Кремле, где проходит церемония вручения государственных наград. РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T12:05
2025-02-23T12:21
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества в Кремле, где проходит церемония вручения государственных наград.Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. В зале присутствует министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Президент России Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" 11 военнослужащим Вооруженных Сил РФ.В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин ранее уже поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с праздником. Особые слова поздравления главы государства адресовал солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции. Президент РФ напомнил, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества – во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь отмечают День защитника ОтечестваДень защитника Отечества в России: справкаКакой сегодня праздник: 23 февраля
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владимир путин (политик), герои сво, новости, россия, праздники и памятные даты, день защитника отечества, общество, награды
Путин в Кремле вручил госнаграды Героям России

Путин в Кремле вручил Героям России государственные награды

12:05 23.02.2025 (обновлено: 12:21 23.02.2025)
 
© Telegram-канал Кремль. НовостиПутин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества
Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества в Кремле, где проходит церемония вручения государственных наград.
"Я приветствую вас и поздравляю с Днем Защитника Отечества, с праздником, который давно стал символом уважения к ратному подвигу, к памяти поколений наших предков, сражавшихся за Родину. С особым, искренним чувством мы говорим в этот день о наших ветеранах, о фронтовиках Великой Отечественной войны, обо всех, кто связал свою жизнь с вооруженными силами, с решением важнейших задач, направленных на обеспечение национальной безопасности, защиту жизни, прав и свобод граждан нашей страны", – сказал Путин в ходе церемонии.
Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. В зале присутствует министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Президент России Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" 11 военнослужащим Вооруженных Сил РФ.
"Еще раз поздравляю Вас с праздником, с Днем защитников Отечества... Спасибо вам от имени российского народа, от имени России за ваш труд и за ваши ратные подвиги!" – заключил российский лидер.
В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин ранее уже поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с праздником. Особые слова поздравления главы государства адресовал солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции. Президент РФ напомнил, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества – во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.
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