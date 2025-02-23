https://crimea.ria.ru/20250223/putin-v-kremle-vruchil-gosnagrady-geroyam-rossii-1144408412.html

Путин в Кремле вручил госнаграды Героям России

Путин в Кремле вручил госнаграды Героям России - РИА Новости Крым, 23.02.2025

Путин в Кремле вручил госнаграды Героям России

Президент России Владимир Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества в Кремле, где проходит церемония вручения государственных наград. РИА Новости Крым, 23.02.2025

2025-02-23T12:05

2025-02-23T12:05

2025-02-23T12:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поздравил Героев России с Днем защитника Отечества в Кремле, где проходит церемония вручения государственных наград.Церемония награждения проходит в представительском кабинете в Кремле. В зале присутствует министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов. Президент России Владимир Путин вручил медаль "Золотая Звезда" 11 военнослужащим Вооруженных Сил РФ.В России 23 февраля отмечают День защитника Отечества. Президент РФ Владимир Путин ранее уже поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных Сил с праздником. Особые слова поздравления главы государства адресовал солдатам и офицерам – участникам специальной военной операции. Президент РФ напомнил, что нынешний год 80-летия Великой Победы объявлен в России Годом защитника Отечества – во славу несокрушимого поколения победителей, во имя памяти об их героизме и жертвенности, об эпохальной Победе, которую они подарили миру, и в честь героев, которые сегодня на поле боя достойно продолжают ратное дело своих предков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь отмечают День защитника ОтечестваДень защитника Отечества в России: справкаКакой сегодня праздник: 23 февраля

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), герои сво, новости, россия, праздники и памятные даты, день защитника отечества, общество, награды