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Четыре контратаки ВСУ отразили ВС РФ в Курской области - РИА Новости Крым, 23.02.2025
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Четыре контратаки ВСУ отразили ВС РФ в Курской области
Четыре контратаки ВСУ отразили ВС РФ в Курской области - РИА Новости Крым, 23.02.2025
Четыре контратаки ВСУ отразили ВС РФ в Курской области
Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков, а также отразила четыре контратаки в Курской области. Об этом РИА Новости Крым, 23.02.2025
2025-02-23T13:16
2025-02-23T13:32
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков, а также отразила четыре контратаки в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах шести населенных пунктов, а также 12 населенных пунктов в Сумской области.За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковая установка РСЗО М270 MLRS, транспортно-заряжающая машина, два артиллерийских орудия, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62850 военнослужащих, 376 танков, 288 боевых машин пехоты, 239 бронетранспортеров, 1991 боевую бронированную машину, 2143 автомобиля, 467 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 114 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Четыре контратаки ВСУ отразили ВС РФ в Курской области

В Курской области отражены четыре контратаки ВСУ

13:16 23.02.2025 (обновлено: 13:32 23.02.2025)
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российская группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 украинских бригад и двух полков, а также отразила четыре контратаки в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах шести населенных пунктов, а также 12 населенных пунктов в Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, пусковая установка РСЗО М270 MLRS, транспортно-заряжающая машина, два артиллерийских орудия, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 62850 военнослужащих, 376 танков, 288 боевых машин пехоты, 239 бронетранспортеров, 1991 боевую бронированную машину, 2143 автомобиля, 467 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 22 пусковых установки зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 114 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, семь РЛС ПВО, 49 единиц инженерной и другой техники, из них 19 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также четырнадцать бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
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Ракетные войска - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
12:27
Нанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУ
 
Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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