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В Курской области за сутки ликвидированы более 400 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 31.12.2024
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В Курской области за сутки ликвидированы более 400 украинских боевиков
В Курской области за сутки ликвидированы более 400 украинских боевиков - РИА Новости Крым, 31.12.2024
В Курской области за сутки ликвидированы более 400 украинских боевиков
В Курской области российские военные за сутки ликвидировали более 400 боевиков ВСУ, а также вражескую военную технику. Об этом сообщается в сводке Минобороны... РИА Новости Крым, 31.12.2024
2024-12-31T13:52
2024-12-31T13:52
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Курской области российские военные за сутки ликвидировали более 400 боевиков ВСУ, а также вражескую военную технику. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ. Отражена контратака штурмовой группы украинских боевиков.Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 12 населенных пунктов. За сутки потери ВСУ составили более 445 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и 22 автомобиля. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 45980 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1372 боевые бронированные машины, 1259 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два беспилотника сбили над КрымомВосемь безэкипажных катеров уничтожены силами ЧФВС России ударили по аэродрому и заводу по изготовлению пороховых зарядов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Курской области за сутки ликвидированы более 400 украинских боевиков

Более 400 украинских боевиков уничтожены в Курской области за сутки

13:52 31.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный разведывательно-штурмовой отряд "Клуни" в Курской области
Отдельный разведывательно-штурмовой отряд Клуни в Курской области - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости Крым. В Курской области российские военные за сутки ликвидировали более 400 боевиков ВСУ, а также вражескую военную технику. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ. Отражена контратака штурмовой группы украинских боевиков.
Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 12 населенных пунктов.

За сутки потери ВСУ составили более 445 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, 13 боевых бронированных машин и 22 автомобиля.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 45980 военнослужащих, 262 танка, 204 боевые машины пехоты, 143 бронетранспортера, 1372 боевые бронированные машины, 1259 автомобилей, 337 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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