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Троим севастопольцам вынесли приговор за хранение оружия и взрывчатки

Троим севастопольцам вынесли приговор за хранение оружия и взрывчатки - РИА Новости Крым, 25.12.2024

Троим севастопольцам вынесли приговор за хранение оружия и взрывчатки

В Севастополе вынесли приговор троим членам преступной группы за хранение оружия и взрывчатки. Об этом сообщает крымское УФСБ России. РИА Новости Крым, 25.12.2024

2024-12-25T12:23

2024-12-25T12:23

2024-12-25T12:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесли приговор троим членам преступной группы за хранение оружия и взрывчатки. Об этом сообщает крымское УФСБ России.Уточняется, что все трое являются сторонниками украинской националистической идеологии. Их противоправную деятельность пресекли сотрудники ФСБ при силовой поддержке Росгвардии.Ранее двоих из членов преступной группы признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. "Они организовали доставку из Санкт-Петербурга 300 граммов кокаина для дальнейшего сбыта на территории Севастополя", - уточнили в УФСБ.Гагаринский районный суд Севастополя признал фигурантов виновными по статьям о незаконном приобретении, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств.Организатору преступной группы дали 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей, его сообщникам – 8 лет 2 месяца колонии строгого режима со штрафом в 300 тысяч рублей и 6 лет 2 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года и со штрафом 13 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ в Крыму задержала пятерых за хранение автоматов и взрывчаткиРаскрываются сами: Аксенов оценил угрозу от "ждунов" в КрымуЖителя Ялты арестовали за передачу Украине сведений о ВС РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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