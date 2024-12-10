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Москалькова оценила систему защиты прав человека в России и на Западе

Москалькова оценила систему защиты прав человека в России и на Западе - РИА Новости Крым, 10.12.2024

Москалькова оценила систему защиты прав человека в России и на Западе

Переехавшие на Запад россияне сталкиваются там с рядом проблем, в том числе в сфере здравоохранения, имущественных прав. Поэтому необходимо сделать все... РИА Новости Крым, 10.12.2024

2024-12-10T09:23

2024-12-10T09:23

2024-12-10T09:23

татьяна москалькова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Переехавшие на Запад россияне сталкиваются там с рядом проблем, в том числе в сфере здравоохранения, имущественных прав. Поэтому необходимо сделать все возможное для возвращения тех, кто считает себя соотечественниками нашей страны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.Она отметила, что важно обеспечить безопасность каждого гражданина страны, чтобы никто не мог покуситься на его жизнь и здоровье, чтобы его достоинство не было унижено. И в этом направлении, по словам Москальковой, движение все время есть, о чем свидетельствуют данные мониторинга поступающих обращений.При этом россияне, которые проживают за рубежом или имеют там недвижимость, часто сталкиваются с нарушением имущественных прав, заявляет уполномоченный по правам человека в РФ. Возникают у них проблемы и в области здравоохранения."Самая главная, наверное, проблема связана с нарушением имущественных прав. В соответствии со Статьей 17 Всеобщей декларации прав человека, никто не может быть лишен своей собственности иначе как по решению суда", - указала омбудсмен.Однако, по ее информации, на счета россиян за рубежом накладывают аресты, у них возникают трудности с переводом средств.Татьяна Москалькова также отметила, что необходимо сделать все возможное для возвращения в Россию тех людей, кто считает себя соотечественником.Она напомнила о действии в нашей стране госпрограммы добровольного переселения соотечественников в Россию. Кроме того, появились механизмы возврата и тех людей, которые до отъезда продали в РФ все свое имущество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской областиВоссоединение семьи – сын смог забрать 91-летнюю мать из УкраиныЗащитить права людей: приемная омбудсмена открыта на Херсонщине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, россия, в мире, общество, права человека, новости