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Москалькова оценила систему защиты прав человека в России и на Западе - РИА Новости Крым, 10.12.2024
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Москалькова оценила систему защиты прав человека в России и на Западе
Москалькова оценила систему защиты прав человека в России и на Западе - РИА Новости Крым, 10.12.2024
Москалькова оценила систему защиты прав человека в России и на Западе
Переехавшие на Запад россияне сталкиваются там с рядом проблем, в том числе в сфере здравоохранения, имущественных прав. Поэтому необходимо сделать все... РИА Новости Крым, 10.12.2024
2024-12-10T09:23
2024-12-10T09:23
татьяна москалькова
россия
в мире
общество
права человека
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Переехавшие на Запад россияне сталкиваются там с рядом проблем, в том числе в сфере здравоохранения, имущественных прав. Поэтому необходимо сделать все возможное для возвращения тех, кто считает себя соотечественниками нашей страны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.Она отметила, что важно обеспечить безопасность каждого гражданина страны, чтобы никто не мог покуситься на его жизнь и здоровье, чтобы его достоинство не было унижено. И в этом направлении, по словам Москальковой, движение все время есть, о чем свидетельствуют данные мониторинга поступающих обращений.При этом россияне, которые проживают за рубежом или имеют там недвижимость, часто сталкиваются с нарушением имущественных прав, заявляет уполномоченный по правам человека в РФ. Возникают у них проблемы и в области здравоохранения."Самая главная, наверное, проблема связана с нарушением имущественных прав. В соответствии со Статьей 17 Всеобщей декларации прав человека, никто не может быть лишен своей собственности иначе как по решению суда", - указала омбудсмен.Однако, по ее информации, на счета россиян за рубежом накладывают аресты, у них возникают трудности с переводом средств.Татьяна Москалькова также отметила, что необходимо сделать все возможное для возвращения в Россию тех людей, кто считает себя соотечественником.Она напомнила о действии в нашей стране госпрограммы добровольного переселения соотечественников в Россию. Кроме того, появились механизмы возврата и тех людей, которые до отъезда продали в РФ все свое имущество.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ ведет переговоры с Украиной о возвращении 13 жителей Курской областиВоссоединение семьи – сын смог забрать 91-летнюю мать из УкраиныЗащитить права людей: приемная омбудсмена открыта на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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татьяна москалькова, россия, в мире, общество, права человека, новости
Москалькова оценила систему защиты прав человека в России и на Западе

Переехавшие на Запад россияне сталкиваются там с рядом проблем – Москалькова

09:23 10.12.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкИнтервью Татьяны Москальковой агентству РИА Новости
Интервью Татьяны Москальковой агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Переехавшие на Запад россияне сталкиваются там с рядом проблем, в том числе в сфере здравоохранения, имущественных прав. Поэтому необходимо сделать все возможное для возвращения тех, кто считает себя соотечественниками нашей страны. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью РИА Новости.
"Я, конечно, придерживаюсь мнения, что здесь лучше, чем там. Наша задача ведь не показать, что у них плохо, а у нас хорошо, а сделать так, чтобы у нас было еще лучше. Мы отстроили свое понимание прав человека, свою систему защиты прав человека, и она развивается", - сказала Москалькова.
Она отметила, что важно обеспечить безопасность каждого гражданина страны, чтобы никто не мог покуситься на его жизнь и здоровье, чтобы его достоинство не было унижено. И в этом направлении, по словам Москальковой, движение все время есть, о чем свидетельствуют данные мониторинга поступающих обращений.
При этом россияне, которые проживают за рубежом или имеют там недвижимость, часто сталкиваются с нарушением имущественных прав, заявляет уполномоченный по правам человека в РФ. Возникают у них проблемы и в области здравоохранения.
"Самая главная, наверное, проблема связана с нарушением имущественных прав. В соответствии со Статьей 17 Всеобщей декларации прав человека, никто не может быть лишен своей собственности иначе как по решению суда", - указала омбудсмен.
Однако, по ее информации, на счета россиян за рубежом накладывают аресты, у них возникают трудности с переводом средств.
Татьяна Москалькова также отметила, что необходимо сделать все возможное для возвращения в Россию тех людей, кто считает себя соотечественником.
"Мы должны, мне кажется, сделать все возможное для возвращения тех, кто себя считает соотечественником по культуре, своим историческим корням, взглядам, системе ценностей. Это очень важно", - акцентировала уполномоченный по правам человека в РФ.
Она напомнила о действии в нашей стране госпрограммы добровольного переселения соотечественников в Россию. Кроме того, появились механизмы возврата и тех людей, которые до отъезда продали в РФ все свое имущество.
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Татьяна МоскальковаРоссияВ миреОбществоПрава человекаНовости
 
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