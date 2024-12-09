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На Кубани грузовик влетел в легковушку - погибли двое - РИА Новости Крым, 09.12.2024
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На Кубани грузовик влетел в легковушку - погибли двое
На Кубани грузовик влетел в легковушку - погибли двое - РИА Новости Крым, 09.12.2024
На Кубани грузовик влетел в легковушку - погибли двое
Два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Северском районе Кубани. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 09.12.2024
2024-12-09T10:38
2024-12-09T10:38
краснодарский край
новости
дтп
госавтоинспекция кубани
происшествия
пдд (правила дорожного движения)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Северском районе Кубани. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.По данным пресс-службы ведомства, авария случилась в понедельник около 7 утра на 58 километре автодороги А-146 Краснодар-Верхнебаканский.В результатеДТП погибли 62-летний водитель и 61-летняя пассажирка легкового автомобиля.Сейчас на месте аварии продолжаются следственные мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с участием автобуса и грузовика в Крыму: есть пострадавшиеНа Кубани поезд протаранил легковушку - трое пострадавшихПодросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – Севастополь
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РИА Новости Крым
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4.7
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краснодарский край, новости, дтп, госавтоинспекция кубани, происшествия, пдд (правила дорожного движения)
На Кубани грузовик влетел в легковушку - погибли двое

На Кубани в ДТП с участием грузовика и легкового авто погибли два человека

10:38 09.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль спецслужб
Автомобиль спецслужб - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Северском районе Кубани. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.
По данным пресс-службы ведомства, авария случилась в понедельник около 7 утра на 58 километре автодороги А-146 Краснодар-Верхнебаканский.
"37 летний водитель за рулем грузового Volvo при выезде со второстепенной дороги не уступил преимущество автомобилю LADA Largus под управлением 62-летнего водителя, который ехал по главной дороге со стороны Новороссийска в Краснодар", - сообщают детали инцидента правоохранители.
В результатеДТП погибли 62-летний водитель и 61-летняя пассажирка легкового автомобиля.Сейчас на месте аварии продолжаются следственные мероприятия.
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