https://crimea.ria.ru/20241209/na-kubani-gruzovik-vletel-v-legkovushku---pogibli-dvoe-1142485121.html

На Кубани грузовик влетел в легковушку - погибли двое

На Кубани грузовик влетел в легковушку - погибли двое - РИА Новости Крым, 09.12.2024

На Кубани грузовик влетел в легковушку - погибли двое

Два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Северском районе Кубани. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T10:38

2024-12-09T10:38

2024-12-09T10:38

краснодарский край

новости

дтп

госавтоинспекция кубани

происшествия

пдд (правила дорожного движения)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе в Северском районе Кубани. Об этом сообщает краевая Госавтоинспекция.По данным пресс-службы ведомства, авария случилась в понедельник около 7 утра на 58 километре автодороги А-146 Краснодар-Верхнебаканский.В результатеДТП погибли 62-летний водитель и 61-летняя пассажирка легкового автомобиля.Сейчас на месте аварии продолжаются следственные мероприятия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП с участием автобуса и грузовика в Крыму: есть пострадавшиеНа Кубани поезд протаранил легковушку - трое пострадавшихПодросток травмирован в ДТП на трассе Ялта – Севастополь

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, дтп, госавтоинспекция кубани, происшествия, пдд (правила дорожного движения)