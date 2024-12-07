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В Румынии начались обыски по делу о подкупе избирателей

В Румынии начались обыски по делу о подкупе избирателей - РИА Новости Крым, 07.12.2024

В Румынии начались обыски по делу о подкупе избирателей

В Румынии начались обыски по делу о незаконном финансировании кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску, отмыванию денег и попыткам подкупа... РИА Новости Крым, 07.12.2024

2024-12-07T15:11

2024-12-07T15:11

2024-12-07T15:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Румынии начались обыски по делу о незаконном финансировании кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску, отмыванию денег и попыткам подкупа избирателей, пишет РИА Новости.Оперативная работа проводится в городе Брашов.Ранее генеральная прокуратура страны инициировала расследование возможных нарушений избирательного законодательства в первом туре президентских выборов. Основанием для расследования стали документы, представленные 28 ноября на заседании Высшего совета безопасности страны о предвыборной кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску. На заседании совета в четверг были рассекречены данные, предоставленные спецслужбами и МВД. В пятницу Генпрокуратура завела два уголовных дела по факту массированного вмешательства в выборы президента.6 декабря Конституционный суд Румынии единогласно принял решение аннулировать весь избирательный процесс по выборам президента.Выборы президента Румынии стартовали 23 ноября. В первом туре с 22,94 % голосов лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который является сторонником налаживания конструктивных взаимоотношений с Россией. Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, набрала 19,18 процента голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в миреВ Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президентаБухарест выступил за усиление НАТО в Черном море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, в мире, политика, происшествия, выборы, коррупция, новости