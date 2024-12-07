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В Румынии начались обыски по делу о подкупе избирателей
В Румынии начались обыски по делу о подкупе избирателей - РИА Новости Крым, 07.12.2024
В Румынии начались обыски по делу о подкупе избирателей
В Румынии начались обыски по делу о незаконном финансировании кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску, отмыванию денег и попыткам подкупа... РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T15:11
2024-12-07T15:11
2024-12-07T15:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Румынии начались обыски по делу о незаконном финансировании кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску, отмыванию денег и попыткам подкупа избирателей, пишет РИА Новости.Оперативная работа проводится в городе Брашов.Ранее генеральная прокуратура страны инициировала расследование возможных нарушений избирательного законодательства в первом туре президентских выборов. Основанием для расследования стали документы, представленные 28 ноября на заседании Высшего совета безопасности страны о предвыборной кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску. На заседании совета в четверг были рассекречены данные, предоставленные спецслужбами и МВД. В пятницу Генпрокуратура завела два уголовных дела по факту массированного вмешательства в выборы президента.6 декабря Конституционный суд Румынии единогласно принял решение аннулировать весь избирательный процесс по выборам президента.Выборы президента Румынии стартовали 23 ноября. В первом туре с 22,94 % голосов лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который является сторонником налаживания конструктивных взаимоотношений с Россией. Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, набрала 19,18 процента голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Поймать рыбу в мутной воде": зачем США создают проблемы в миреВ Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президентаБухарест выступил за усиление НАТО в Черном море
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РИА Новости Крым
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румыния, в мире, политика, происшествия, выборы, коррупция, новости
В Румынии начались обыски по делу о подкупе избирателей
В Румынии проходят обыски по делу о подкупе избирателей на выборах президента страны
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым. В Румынии начались обыски по делу о незаконном финансировании кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску, отмыванию денег и попыткам подкупа избирателей, пишет РИА Новости.
Оперативная работа проводится в городе Брашов.
"Обыски направлены на возможное участие физического лица в незаконном финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Румынии, путем использования денежных сумм, в отношении которых есть признаки того, что они могли быть получены путем совершения преступления, а потом использованы в процессе отмыванию средств", - говорится в заявлении прокуратуры для прессы.
Ранее генеральная прокуратура страны инициировала расследование возможных нарушений избирательного законодательства в первом туре президентских выборов. Основанием для расследования стали документы, представленные 28 ноября на заседании Высшего совета безопасности страны о предвыборной кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску.
На заседании совета в четверг были рассекречены данные, предоставленные спецслужбами и МВД. В пятницу Генпрокуратура завела два уголовных дела по факту массированного вмешательства в выборы президента.
6 декабря Конституционный суд Румынии единогласно принял решение аннулировать
весь избирательный процесс по выборам президента.
Выборы президента Румынии стартовали
23 ноября. В первом туре с 22,94 % голосов лидировал
независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который является сторонником налаживания конструктивных взаимоотношений с Россией. Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, набрала 19,18 процента голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.
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