https://crimea.ria.ru/20241206/v-rumynii-annulirovan-ves-izbiratelnyy-protsess-po-vyboram-prezidenta-1142446278.html

В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента

В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента - РИА Новости Крым, 06.12.2024

В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента

В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента. Об этом сообщает департамент внешних связей, связей с прессой и протокола... РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T17:21

2024-12-06T17:21

2024-12-06T17:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента. Об этом сообщает департамент внешних связей, связей с прессой и протокола Конституционного суда страны.При этом в своем решении Конституционный суд уточнил, что избирательный процесс по выборам президента Румынии будет возобновлен в полном объеме. Правительство назначит новую дату выборов.Выборы президента Румынии стартовали 23 ноября. В первом туре с 22,94 % голосов лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который является сторонником налаживания конструктивных взаимоотношений с Россией. Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, набрала 19,18 процента голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборахИтоги президентских выборов в СШАБухарест выступил за усиление НАТО в Черном море

румыния

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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