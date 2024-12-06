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В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента
В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента - РИА Новости Крым, 06.12.2024
В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента
В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента. Об этом сообщает департамент внешних связей, связей с прессой и протокола... РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T17:21
2024-12-06T17:21
2024-12-06T17:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента. Об этом сообщает департамент внешних связей, связей с прессой и протокола Конституционного суда страны.При этом в своем решении Конституционный суд уточнил, что избирательный процесс по выборам президента Румынии будет возобновлен в полном объеме. Правительство назначит новую дату выборов.Выборы президента Румынии стартовали 23 ноября. В первом туре с 22,94 % голосов лидировал независимый кандидат Кэлин Джеорджеску, который является сторонником налаживания конструктивных взаимоотношений с Россией. Елена Ласкони, поддерживающая партнерство с НАТО и США, набрала 19,18 процента голосов. Второй тур выборов должен был пройти 8 декабря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборахИтоги президентских выборов в СШАБухарест выступил за усиление НАТО в Черном море
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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новости, румыния, выборы, политика, в мире
В Румынии аннулирован весь избирательный процесс по выборам президента
Весь избирательный процесс по выборам президента Румынии аннулировал Конституционный суд