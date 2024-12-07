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Орловка под Севастополем обесточена из-за аварии
Орловка под Севастополем обесточена из-за аварии - РИА Новости Крым, 07.12.2024
Орловка под Севастополем обесточена из-за аварии
Жители села Орловка в Севастополе в субботу остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 07.12.2024
2024-12-07T09:48
2024-12-07T09:48
2024-12-07T09:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек - РИА Новости Крым. Жители села Орловка в Севастополе в субботу остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Севастопольэнерго".Отмечается, что на место уже выехала аварийная бригада электриков. Накануне глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму внедряют интеллектуальную систему учета электроэнергии, позволяющую рассчитывать потери и оценивать эффективность работы сетей. Инновации уже запущены в Трудовском сельском поселении, следующее на очереди – село Живописное.Он также отметил, что власти выделили 50 миллионов рублей, полученных от национализации имущества украинских олигархов, на установку 16 трансформаторных подстанций в садовых товариществах ряда регионов республики. Новые подстанции установят до конца текущего и в начале следующего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Орловка под Севастополем обесточена из-за аварии
Село Орловка под Севастополем осталось без электроснабжения из-за аварии
09:48 07.12.2024 (обновлено: 09:50 07.12.2024)