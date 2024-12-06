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Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музеев - РИА Новости Крым, 06.12.2024
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Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музеев
Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музеев - РИА Новости Крым, 06.12.2024
Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музеев
В Государственном совете Республики Крым наградили победителей ежегодного конкурса школьных музеев, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 06.12.2024
2024-12-06T11:48
2024-12-06T11:54
крым
музеи крыма
школа
патриотическое воспитание
общество
дети
конкурс
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Государственном совете Республики Крым наградили победителей ежегодного конкурса школьных музеев, передает корреспондент РИА Новости Крым. Первое место в номинации "Лучший школьный музей" и премию в 500 тысяч рублей получила Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталева из Бахчисарайского района, музей которой устроен в школьном автобусе. Он посвящен памяти героя второй героической обороны Севастополя Николая Титовича Хрусталева.Дипломом за второе место и денежной премией в размере 200 тысяч рублей отмечен музей боевой славы школьной академии имени Мальцева, город Бахчисарай.Диплом за 3 место и 100 тысяч рублей получил историко-краеведческий музей "За Родину" средней общеобразовательной школы №2 в поселке Ленино.Дипломы и премии были вручены и школьникам за лучшие историко-просветительские проекты, а также в номинации "Лучший экскурсовод".Ранее РИА Новости Крым рассказывал, как школьники и педагоги в Советском районе организовывают встречи потомков партизан, воевавших в Ичкинском партизанском отряде. Истории этого отряда посвящена экспозиция музея Заветненской средней школы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школу в Керчи спасли от разрушения после обращения к ПутинуДолг – сберечь память: история семьи поисковиков из СевастополяИмена героев: в Крыму дети в селах снимают фильмы о войне
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РИА Новости Крым
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96
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крым, музеи крыма, школа, патриотическое воспитание, общество, дети, конкурс, история
Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музеев

В Крыму наградили победителей конкурса школьных музеев

11:48 06.12.2024 (обновлено: 11:54 06.12.2024)
 
© РИА Новости КрымМузей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
Музей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Государственном совете Республики Крым наградили победителей ежегодного конкурса школьных музеев, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Первое место в номинации "Лучший школьный музей" и премию в 500 тысяч рублей получила Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталева из Бахчисарайского района, музей которой устроен в школьном автобусе. Он посвящен памяти героя второй героической обороны Севастополя Николая Титовича Хрусталева.
© РИА Новости КрымМузей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
Музей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
1 из 3
Музей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
Музей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
2 из 3
Музей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымМузей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
Музей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
3 из 3
Музей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
© РИА Новости Крым
1 из 3
Музей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
© РИА Новости Крым
2 из 3
Музей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
© РИА Новости Крым
3 из 3
Музей Куйбышевской средней школы устроен прямо внутри школьного автобуса. Он посвящен Николаю Титовичу Хрусталёву
© РИА Новости Крым
Дипломом за второе место и денежной премией в размере 200 тысяч рублей отмечен музей боевой славы школьной академии имени Мальцева, город Бахчисарай.
Диплом за 3 место и 100 тысяч рублей получил историко-краеведческий музей "За Родину" средней общеобразовательной школы №2 в поселке Ленино.
Дипломы и премии были вручены и школьникам за лучшие историко-просветительские проекты, а также в номинации "Лучший экскурсовод".
Ранее РИА Новости Крым рассказывал, как школьники и педагоги в Советском районе организовывают встречи потомков партизан, воевавших в Ичкинском партизанском отряде. Истории этого отряда посвящена экспозиция музея Заветненской средней школы.
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