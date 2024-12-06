https://crimea.ria.ru/20241206/muzey-v-shkolnom-avtobuse-v-krymu-nagradili-pobediteley-konkursa-muzeev-1142430589.html

Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музеев

Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музеев - РИА Новости Крым, 06.12.2024

Музей в школьном автобусе: в Крыму наградили победителей конкурса музеев

В Государственном совете Республики Крым наградили победителей ежегодного конкурса школьных музеев, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 06.12.2024

2024-12-06T11:48

2024-12-06T11:48

2024-12-06T11:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек - РИА Новости Крым. В Государственном совете Республики Крым наградили победителей ежегодного конкурса школьных музеев, передает корреспондент РИА Новости Крым. Первое место в номинации "Лучший школьный музей" и премию в 500 тысяч рублей получила Куйбышевская средняя общеобразовательная школа имени Хрусталева из Бахчисарайского района, музей которой устроен в школьном автобусе. Он посвящен памяти героя второй героической обороны Севастополя Николая Титовича Хрусталева.Дипломом за второе место и денежной премией в размере 200 тысяч рублей отмечен музей боевой славы школьной академии имени Мальцева, город Бахчисарай.Диплом за 3 место и 100 тысяч рублей получил историко-краеведческий музей "За Родину" средней общеобразовательной школы №2 в поселке Ленино.Дипломы и премии были вручены и школьникам за лучшие историко-просветительские проекты, а также в номинации "Лучший экскурсовод".Ранее РИА Новости Крым рассказывал, как школьники и педагоги в Советском районе организовывают встречи потомков партизан, воевавших в Ичкинском партизанском отряде. Истории этого отряда посвящена экспозиция музея Заветненской средней школы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школу в Керчи спасли от разрушения после обращения к ПутинуДолг – сберечь память: история семьи поисковиков из СевастополяИмена героев: в Крыму дети в селах снимают фильмы о войне

https://crimea.ria.ru/20230612/pamyat-o-voyne-i-podvige-v-krymu-chestvuyut-partizan-ichkinskogo-otryad-1129325657.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, музеи крыма, школа, патриотическое воспитание, общество, дети, конкурс, история