Имена героев: в Крыму дети в селах снимают фильмы о войне
В Крыму школьники участвуют в патриотическом проекте и снимают кино
11:38 09.06.2024 (обновлено: 11:42 09.06.2024)
В селе Львово Ленинского района всего два жилых дома. В начале улицы и в конце. Вокруг раскаленная степь, бескрайнее небо и не обласканный туристом морской берег. В 1942-м во время Керченско-Феодосийской десантной операции здесь шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, и каждая пядь земли, только копни, напоминает об этом тяжелом для нашей страны времени. После войны село пусть не сразу, но возродилось. В колхозе выращивали овец, телят, птицу. Был даже свой магазин. А теперь лишь остовы когда-то заброшенных жилищ и колхозных построек.
- Красиво у вас тут!
- Да ну, - отмахивается местный житель Валерий, который, завидев приезжих, выходит к воротам пообщаться. – За мое житье-бытье люди отсюда только уезжали. А когда красота, разве ж уезжают?..
Село в два дома
- А вы давно здесь живете?
- В 1972 году переехали из Раздольненского района. Одну степь на другую поменяли. (Смеется). Отец чабаном работал. Я и в школу здесь ходил, только жили чуть выше по улице.
- А где работали?
- Животноводство в основном и птица. В советские годы люди были заняты, село жило. А сейчас за продуктами в соседнее село надо ехать на машине. Но ходит школьный автобус, возит детей в Батальное.
- Здесь есть дети?
© РИА Новости КрымСело Львово Ленинского района Крыма
© РИА Новости Крым
Село Львово Ленинского района Крыма
- А видели по дороге женщина с ребенком шла? Две старшие ее девочки – школьницы. Они из Херсонской области, еще до СВО сюда переехали. Видать, понравилось. Они в крайнем доме живут, у дороги.
За домом Валерия заканчивается грунтовка и начинаются поля. Указывая рукой куда-то вдаль, он рассказывает, что там есть дорога на Владиславовку, на Феодосию и поселок Советский, что раньше по этой дороге люди ездили на море. Почти напротив его дома, чуть по диагонали, устремляясь ввысь, белеет четырехгранная пирамида обелиска. И надпись есть: генерал-лейтенанту Львову Владимиру Николаевичу, павшему смертью храбрых в боях за Родину 11 мая 1942 года.
© РИА Новости КрымПамятник генералу Львову
© РИА Новости Крым
Памятник генералу Львову
Указом президиума РСФСР от 18 мая 1948 года село Джантора на Ак-Монайском перешейке было переименовано во Львово. В честь генерал-лейтенанта, который командовал 51-й армией. Лично руководил операциями. 7 мая 1942 года начали наступление по всему фронту Керченского полуострова, враг бросал в бой сотни танков и самолетов. В одном из таких налетов военачальник погиб. В селе установлен памятный знак.
- А вы знаете, кто такой генерал-лейтенант Львов?
- Не особо. В Керчи, когда учился, бывал в музее, где хранится его шашка, мундир. Но про него как-то мало информации.
- Ученики Батальненской школы сняли о нем документальный фильм…
- Интересно. Вот бы посмотреть!..
Патриотический проект
"Основная идея проекта "Их именами названы" – это привлечение школьников средних и старших классов к созданию документальных фильмов о подвигах героев Великой Отечественной войны, которые они совершили на территории Керченского полуострова, и за что населенные пункты в Ленинском районе Крыма носят их имена, - рассказывает руководитель АНО "Центр патриотического воспитания "Потомки" Кристина Попкова.
Проект реализован при поддержке государственного комитета молодежной политики Крыма, Госсовета РК, регионального минобраза и администрации Ленинского района.
"Нам пришла идея создать серию фильмов о героях Великой Отечественной войны именно с детьми, чтобы они прикоснулись к истории, чтобы сами, изучая документы, узнавали о людях, которые сражались с фашизмом, чтобы дети были сценаристами, журналистами и ведущими", - объясняет она.
Учащиеся семи общеобразовательных организаций Ленинского района создали семь серий проекта "Их именами названы". Фильмы посвящены Героям Советского Союза генерал-майору Борису Аршинцеву (п. Аршинцево), лейтенанту Владимиру Бондаренко (с. Бондаренково), Василию Егорову (с. Егорово), младшему сержанту Татьяне Костыриной (с. Костырино), капитану Борису Тасуй (с. Тасуново), а также майору Леониду Ерофееву (с. Ерофеево) и генерал-лейтенанту Владимиру Львову (с Львово).
© РИА Новости КрымПамятник генералу Львову
© РИА Новости Крым
Памятник генералу Львову
"Фильмы готовы, в школах-участниках проекта уже прошли показы. Картины также будут демонстрироваться на классных часах, на уроках истории. В планах - реализовать этот патриотический проект и в других районах полуострова", - подытоживает Попкова.
Сами себе историки, журналисты и сценаристы
Школа в Батальном красивая – светлая, отремонтированная. Ее посещает 131 ученик и еще 43 дошкольника. Детей в селе мало, вот и решили объединить, объясняет директор школы Наталья Сергеева.
Наталья Васильевна - молодая и энергичная, на работу приезжает из соседней Семисотки. Ей очень хочется, чтобы дети знали и любили историю родного края, чтобы гордились предками.
Когда она узнала о патриотическом проекте для учащихся школ, то сразу решила: надо участвовать. И делать фильм о генерале Львове, в честь которого названо село, что находится в пятнадцати километрах от Батального.
Нужно было написать сценарий, собрать информацию и выступить продюсерами фильма. Школьники вместе со своим руководителем собирали архивную информацию, узнавали, где в районе установлены памятники героям Великой Отечественной войны, общались с директором Музея боевой славы Ленинского района Сергеем Жаботинским. Также ребята сделали информационные буклеты и раздавали их односельчанам и жителям окрестных сел.
"Когда мы начали работать над фильмом, выяснилось, что очень многие не знают, в честь кого назван населенный пункт Львово. И мы рассказывали, кто такой генерал Львов, где он родился, как сюда прибыл и за какие заслуги село названо его именем", - продолжает Сергеева.
Ребята работали с интересом – изучали биографию военачальника, по крупицам собирали информацию, отмечает она. Над фильмом трудились четыре ученика 6-го класса, подготовительная работа заняла около трех месяцев. Затем приехала съемочная группа из Симферополя – и за два дня все быстро сняли. Фильм назвали "Дух Львова".
Анира и Эльнара Менсеитовы признаются, что им страшно было начитывать текст перед камерой, но, когда все получилось, вдруг поняли, что это было совсем не сложно и испытали радость. До фильма девочки не знали, кто такой Львов. А теперь знают. Говорят, он был очень смелым и отважным.
"Он был героем Великой Отечественной войны, совершал подвиги, участвовал в боях за освобождение Керченского полуострова, награжден Орденом Ленина, двумя Орденами Красного Знамени, медалями. Ему и его товарищам установлен обелиск", - делится школьник Эмиль Муждабаев.
Ученица Алсу Вадиева была закадровым голосом. Но признается, что весь текст выучила наизусть. Старалась правильно и четко проговаривать слова.
"Раньше о нем не слышала даже. А после этого фильма узнала, что генерал Львов был очень отважным и сильным человеком. Он жертвовал своей жизнью ради своей Родины, чтобы следующие поколения жили спокойно. Нужно помнить о нем и не забывать никогда", - говорит девочка.
Выслушав детей, директор Наталья Сергеева украдкой добавляет: "знаете, иногда проскакивает мысль, а вдруг село Львово, где осталось только два жилых дома, не умрет? Вдруг люди увидят нашу небольшую документальную историю "Дух Львова", и захотят туда приехать? И возродится село".
Подрастающему поколению всегда интересно узнать, как жили их предки, дедушки и бабушки, в каких событиях участвовали и что сделали для родного края. Главное – правильно заинтересовать. Археологическими раскопками, музеями, памятниками, литературой или фильмами, считает учитель истории Батальненской школы Андрей Кищак.
"Дети с большим интересом подключились к проекту. Погрузились в документы, в биографию командира, разбирались в ходе военных событий. Любовь к малой родине подвигла их к изучению истории и созданию фильма "Дух Львова", - говорит Андрей Викторович.
В Батальном часто находят захоронения времен Великой Отечественной войны, работают поисковики. В селе есть братская могила командиров и бойцов Крымского фронта и отдельной Приморской армии, а также парк "Памяти, мужества, братства и славы". Здесь в земле до сих пор осколками металла память о войне.
© РИА Новости КрымПамятник генералу Львову
© РИА Новости Крым
Памятник генералу Львову