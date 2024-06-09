https://crimea.ria.ru/20240609/imena-geroev-v-krymu-deti-na-sele-snimayut-filmy-o-voyne-1137897985.html

Имена героев: в Крыму дети в селах снимают фильмы о войне

Имена героев: в Крыму дети в селах снимают фильмы о войне - РИА Новости Крым, 09.06.2024

Имена героев: в Крыму дети в селах снимают фильмы о войне

В селе Львово Ленинского района всего два жилых дома. В начале улицы и в конце. Вокруг раскаленная степь, бескрайнее небо и не обласканный туристом морской... РИА Новости Крым, 09.06.2024

2024-06-09T11:38

2024-06-09T11:38

2024-06-09T11:42

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В селе Львово Ленинского района всего два жилых дома. В начале улицы и в конце. Вокруг раскаленная степь, бескрайнее небо и не обласканный туристом морской берег. В 1942-м во время Керченско-Феодосийской десантной операции здесь шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, и каждая пядь земли, только копни, напоминает об этом тяжелом для нашей страны времени. После войны село пусть не сразу, но возродилось. В колхозе выращивали овец, телят, птицу. Был даже свой магазин. А теперь лишь остовы когда-то заброшенных жилищ и колхозных построек.- Красиво у вас тут!- Да ну, - отмахивается местный житель Валерий, который, завидев приезжих, выходит к воротам пообщаться. – За мое житье-бытье люди отсюда только уезжали. А когда красота, разве ж уезжают?..Село в два дома- А вы давно здесь живете?- В 1972 году переехали из Раздольненского района. Одну степь на другую поменяли. (Смеется). Отец чабаном работал. Я и в школу здесь ходил, только жили чуть выше по улице.- А где работали?- Животноводство в основном и птица. В советские годы люди были заняты, село жило. А сейчас за продуктами в соседнее село надо ехать на машине. Но ходит школьный автобус, возит детей в Батальное.- Здесь есть дети?- А видели по дороге женщина с ребенком шла? Две старшие ее девочки – школьницы. Они из Херсонской области, еще до СВО сюда переехали. Видать, понравилось. Они в крайнем доме живут, у дороги.За домом Валерия заканчивается грунтовка и начинаются поля. Указывая рукой куда-то вдаль, он рассказывает, что там есть дорога на Владиславовку, на Феодосию и поселок Советский, что раньше по этой дороге люди ездили на море. Почти напротив его дома, чуть по диагонали, устремляясь ввысь, белеет четырехгранная пирамида обелиска. И надпись есть: генерал-лейтенанту Львову Владимиру Николаевичу, павшему смертью храбрых в боях за Родину 11 мая 1942 года.Указом президиума РСФСР от 18 мая 1948 года село Джантора на Ак-Монайском перешейке было переименовано во Львово. В честь генерал-лейтенанта, который командовал 51-й армией. Лично руководил операциями. 7 мая 1942 года начали наступление по всему фронту Керченского полуострова, враг бросал в бой сотни танков и самолетов. В одном из таких налетов военачальник погиб. В селе установлен памятный знак.- А вы знаете, кто такой генерал-лейтенант Львов?- Не особо. В Керчи, когда учился, бывал в музее, где хранится его шашка, мундир. Но про него как-то мало информации.- Ученики Батальненской школы сняли о нем документальный фильм…- Интересно. Вот бы посмотреть!..Патриотический проект"Основная идея проекта "Их именами названы" – это привлечение школьников средних и старших классов к созданию документальных фильмов о подвигах героев Великой Отечественной войны, которые они совершили на территории Керченского полуострова, и за что населенные пункты в Ленинском районе Крыма носят их имена, - рассказывает руководитель АНО "Центр патриотического воспитания "Потомки" Кристина Попкова.Проект реализован при поддержке государственного комитета молодежной политики Крыма, Госсовета РК, регионального минобраза и администрации Ленинского района.Учащиеся семи общеобразовательных организаций Ленинского района создали семь серий проекта "Их именами названы". Фильмы посвящены Героям Советского Союза генерал-майору Борису Аршинцеву (п. Аршинцево), лейтенанту Владимиру Бондаренко (с. Бондаренково), Василию Егорову (с. Егорово), младшему сержанту Татьяне Костыриной (с. Костырино), капитану Борису Тасуй (с. Тасуново), а также майору Леониду Ерофееву (с. Ерофеево) и генерал-лейтенанту Владимиру Львову (с Львово)."Фильмы готовы, в школах-участниках проекта уже прошли показы. Картины также будут демонстрироваться на классных часах, на уроках истории. В планах - реализовать этот патриотический проект и в других районах полуострова", - подытоживает Попкова.Сами себе историки, журналисты и сценаристыШкола в Батальном красивая – светлая, отремонтированная. Ее посещает 131 ученик и еще 43 дошкольника. Детей в селе мало, вот и решили объединить, объясняет директор школы Наталья Сергеева.Наталья Васильевна - молодая и энергичная, на работу приезжает из соседней Семисотки. Ей очень хочется, чтобы дети знали и любили историю родного края, чтобы гордились предками.Когда она узнала о патриотическом проекте для учащихся школ, то сразу решила: надо участвовать. И делать фильм о генерале Львове, в честь которого названо село, что находится в пятнадцати километрах от Батального.Нужно было написать сценарий, собрать информацию и выступить продюсерами фильма. Школьники вместе со своим руководителем собирали архивную информацию, узнавали, где в районе установлены памятники героям Великой Отечественной войны, общались с директором Музея боевой славы Ленинского района Сергеем Жаботинским. Также ребята сделали информационные буклеты и раздавали их односельчанам и жителям окрестных сел.Ребята работали с интересом – изучали биографию военачальника, по крупицам собирали информацию, отмечает она. Над фильмом трудились четыре ученика 6-го класса, подготовительная работа заняла около трех месяцев. Затем приехала съемочная группа из Симферополя – и за два дня все быстро сняли. Фильм назвали "Дух Львова". Анира и Эльнара Менсеитовы признаются, что им страшно было начитывать текст перед камерой, но, когда все получилось, вдруг поняли, что это было совсем не сложно и испытали радость. До фильма девочки не знали, кто такой Львов. А теперь знают. Говорят, он был очень смелым и отважным."Он был героем Великой Отечественной войны, совершал подвиги, участвовал в боях за освобождение Керченского полуострова, награжден Орденом Ленина, двумя Орденами Красного Знамени, медалями. Ему и его товарищам установлен обелиск", - делится школьник Эмиль Муждабаев.Ученица Алсу Вадиева была закадровым голосом. Но признается, что весь текст выучила наизусть. Старалась правильно и четко проговаривать слова.Выслушав детей, директор Наталья Сергеева украдкой добавляет: "знаете, иногда проскакивает мысль, а вдруг село Львово, где осталось только два жилых дома, не умрет? Вдруг люди увидят нашу небольшую документальную историю "Дух Львова", и захотят туда приехать? И возродится село".Подрастающему поколению всегда интересно узнать, как жили их предки, дедушки и бабушки, в каких событиях участвовали и что сделали для родного края. Главное – правильно заинтересовать. Археологическими раскопками, музеями, памятниками, литературой или фильмами, считает учитель истории Батальненской школы Андрей Кищак.В Батальном часто находят захоронения времен Великой Отечественной войны, работают поисковики. В селе есть братская могила командиров и бойцов Крымского фронта и отдельной Приморской армии, а также парк "Памяти, мужества, братства и славы". Здесь в земле до сих пор осколками металла память о войне.

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_5b1a4c0faed0826196e7e2febfd61084.jpg.webp

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