Школу в Керчи спасли от разрушения после обращения к Путину
В школе № 11 в Керчи начали ремонт после обращения родителей на "Прямую линию" Путина
© Инфографика"Сад памяти" у школы №11 в Керчи
© Инфографика
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Школе № 11 имени Серго Орджоникидзе в Керчи в этом году исполнилось 85 лет. Капитальный ремонт в здании не проводился с 1949 года. Родители учеников в прошлом году обратились к президенту России Владимиру Путину во время "Прямой линии" и рассказали о плачевном состоянии строения, после чего началась реконструкция. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как проходит ремонт школы.
"Заканчивается капитальный ремонт фасада здания. На эти цели из республиканского бюджета выделена сумма в размере около 20 миллионов рублей. Администрация города Керчи также приняла участие в ремонте, выделив, около 4 миллионов на ремонт трех санузлов", - рассказала заместитель главы администрации Керчи Ирина Иванова.
© РИА Новости КрымШкола №11 в Керчи после ремонта
© РИА Новости Крым
Школа №11 в Керчи после ремонта
Здание с историей
Анна Буракова стала директором этой школы около двух лет назад. Она гордится ее историей.
"Школа № 11 была построена в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны немцы заняли здание и расположили в нем конюшни. После войны в 1949 году провели реконструкцию, которая коснулась парапетов, крыши и лестниц. В 1985 году сделали пристройку, где сейчас находится пищеблок. Все остальное, в том числе ограждение школы, сохранилось с 1939 года", - рассказывает директор.
© РИА Новости КрымШкола №11 в Керчи до ремонта
© РИА Новости Крым
Школа №11 в Керчи до ремонта
Это единственная школа в Керчи, которую окружает "Сад памяти" с уникальными, редкими видами растений, в том числе краснокнижными. Он высажен еще в 1970-х годах. Работала тогда в школе учитель-энтузиаст Лира Беспоместных, которая и предложила высадить этот сад, а также создать музей естественной истории (минералогии и морских экспонатов), экспонаты в который привозят выпускники школы со всего мира.
В "Саду памяти" установлен монумент с именами учителя и учеников школы, погибших в годы Великой Отечественной войны.
© Инфографика"Сад памяти" у школы №11 в Керчи
© Инфографика
"Сад памяти" у школы №11 в Керчи
Директор рассказывает, что есть идея сделать в саду аллею памяти героев СВО. Один из ее выпускников – Дмитрий Шульгин погиб, участвуя в спецоперации. Он награжден орденом мужества посмертно. Его портрет размещен во втором музее школы – музее боевой славы, посвященном саперам.
© РИА Новости КрымУченик школы №11 в Керчи Дмитрий Шульгин, геройски погибший на СВО
© РИА Новости Крым
Ученик школы №11 в Керчи Дмитрий Шульгин, геройски погибший на СВО
"У нашей школы эколого-патриотическое направление. И ремонт фасада выполнен в соответствующей цветовой гамме – светлых, зеленых тонах. Школа рассчитана на 880 мест, сейчас учится более 500 детей. Долгое время дети и родители ждали ремонта", - говорит Анна Буракова.
Идет ремонт
Директор школы признается, что состояние школы до ремонта действительно было очень плачевное. Пускать учеников через главный вход было уже небезопасно. Она рассказывает, что в апреле школу посетил глава Республики Крым Сергей Аксенов и взял на контроль ее ремонт.
© РИА Новости КрымШкола №11 в Керчи до ремонта
© РИА Новости Крым
Школа №11 в Керчи до ремонта
Из республиканского бюджета были выделены средства на ремонт фасада здания, который уже практически завершен. На деньги из городского бюджета ведется ремонт трех санузлов, в двух из которых он уже закончен. Завершить облицовку фасада пристройки и третьего санузла планируют до конца года.
"То, что было, и что стало, это совершенно два разных здания. Был красный, облупленный кирпич, а теперь красивое здание в светлых, экологичных тонах", - показывает Анна Буракова для сравнения фотографии старого фасада здания.
Состояние туалетов на фотографиях тоже оставляло желать лучшего.
"Туалеты были в состоянии полного износа. Произведены демонтаж старой плитки, ступеней, старой сантехники. Выровняли стены, положили новую плитку. Сделали изоляцию канализационной системы, установили перегородки, новую сантехнику, двери. Все работы выполнены согласно требованиям СанПиНа", - рассказала о проделанной работе Анна Буракова.
© РИА Новости КрымШкола №11 в Керчи после ремонта
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Школа №11 в Керчи после ремонта
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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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Школа №11 в Керчи после ремонта
© РИА Новости Крым
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Школа №11 в Керчи до ремонта
© РИА Новости Крым
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Школа №11 в Керчи после ремонта
© РИА Новости Крым
Сейчас дети снова заходят в школу через главный вход. Все ремонтные работы ведутся так, чтобы они не мешали учебно-воспитательному процессу.
Стены школьных коридоров украшают старые росписи по мотивам литературных произведений, дизайн широких лестниц и перил переносит в советские времена. Все это – яркое свидетельство исторического прошлого здания, но при этом тоже очень требует ремонта.
"Нам нужно еще отремонтировать лестничные марши, пищеблок, спортивный зал. Необходимо составить проектно-сметную документацию, определить подрядчика. Надеемся, что часть работ будет сделана в следующем году", - поделилась планами на будущее директор школы.
© РИА Новости КрымШкола №11 в Керчи после ремонта
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Школа №11 в Керчи после ремонта
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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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© РИА Новости Крым
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Школа №11 в Керчи после ремонта
© РИА Новости Крым
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