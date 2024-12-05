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Школу в Керчи спасли от разрушения после обращения к Путину

Школу в Керчи спасли от разрушения после обращения к Путину - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Школу в Керчи спасли от разрушения после обращения к Путину

Школе № 11 имени Серго Орджоникидзе в Керчи в этом году исполнилось 85 лет. Капитальный ремонт в здании не проводился с 1949 года. Родители учеников в прошлом... РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T18:36

2024-12-05T18:36

2024-12-05T18:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Школе № 11 имени Серго Орджоникидзе в Керчи в этом году исполнилось 85 лет. Капитальный ремонт в здании не проводился с 1949 года. Родители учеников в прошлом году обратились к президенту России Владимиру Путину во время "Прямой линии" и рассказали о плачевном состоянии строения, после чего началась реконструкция. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как проходит ремонт школы."Заканчивается капитальный ремонт фасада здания. На эти цели из республиканского бюджета выделена сумма в размере около 20 миллионов рублей. Администрация города Керчи также приняла участие в ремонте, выделив, около 4 миллионов на ремонт трех санузлов", - рассказала заместитель главы администрации Керчи Ирина Иванова.Здание с историейАнна Буракова стала директором этой школы около двух лет назад. Она гордится ее историей."Школа № 11 была построена в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны немцы заняли здание и расположили в нем конюшни. После войны в 1949 году провели реконструкцию, которая коснулась парапетов, крыши и лестниц. В 1985 году сделали пристройку, где сейчас находится пищеблок. Все остальное, в том числе ограждение школы, сохранилось с 1939 года", - рассказывает директор.Это единственная школа в Керчи, которую окружает "Сад памяти" с уникальными, редкими видами растений, в том числе краснокнижными. Он высажен еще в 1970-х годах. Работала тогда в школе учитель-энтузиаст Лира Беспоместных, которая и предложила высадить этот сад, а также создать музей естественной истории (минералогии и морских экспонатов), экспонаты в который привозят выпускники школы со всего мира.В "Саду памяти" установлен монумент с именами учителя и учеников школы, погибших в годы Великой Отечественной войны. Директор рассказывает, что есть идея сделать в саду аллею памяти героев СВО. Один из ее выпускников – Дмитрий Шульгин погиб, участвуя в спецоперации. Он награжден орденом мужества посмертно. Его портрет размещен во втором музее школы – музее боевой славы, посвященном саперам."У нашей школы эколого-патриотическое направление. И ремонт фасада выполнен в соответствующей цветовой гамме – светлых, зеленых тонах. Школа рассчитана на 880 мест, сейчас учится более 500 детей. Долгое время дети и родители ждали ремонта", - говорит Анна Буракова.Идет ремонтДиректор школы признается, что состояние школы до ремонта действительно было очень плачевное. Пускать учеников через главный вход было уже небезопасно. Она рассказывает, что в апреле школу посетил глава Республики Крым Сергей Аксенов и взял на контроль ее ремонт.Из республиканского бюджета были выделены средства на ремонт фасада здания, который уже практически завершен. На деньги из городского бюджета ведется ремонт трех санузлов, в двух из которых он уже закончен. Завершить облицовку фасада пристройки и третьего санузла планируют до конца года.Состояние туалетов на фотографиях тоже оставляло желать лучшего."Туалеты были в состоянии полного износа. Произведены демонтаж старой плитки, ступеней, старой сантехники. Выровняли стены, положили новую плитку. Сделали изоляцию канализационной системы, установили перегородки, новую сантехнику, двери. Все работы выполнены согласно требованиям СанПиНа", - рассказала о проделанной работе Анна Буракова.Сейчас дети снова заходят в школу через главный вход. Все ремонтные работы ведутся так, чтобы они не мешали учебно-воспитательному процессу.Стены школьных коридоров украшают старые росписи по мотивам литературных произведений, дизайн широких лестниц и перил переносит в советские времена. Все это – яркое свидетельство исторического прошлого здания, но при этом тоже очень требует ремонта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопросы президенту на "Прямой линии": как их решили в Крыму за годКакие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроятДве школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт

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2024

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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