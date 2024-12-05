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Школу в Керчи спасли от разрушения после обращения к Путину - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Школу в Керчи спасли от разрушения после обращения к Путину
Школу в Керчи спасли от разрушения после обращения к Путину - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Школу в Керчи спасли от разрушения после обращения к Путину
Школе № 11 имени Серго Орджоникидзе в Керчи в этом году исполнилось 85 лет. Капитальный ремонт в здании не проводился с 1949 года. Родители учеников в прошлом... РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T18:36
2024-12-05T18:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Школе № 11 имени Серго Орджоникидзе в Керчи в этом году исполнилось 85 лет. Капитальный ремонт в здании не проводился с 1949 года. Родители учеников в прошлом году обратились к президенту России Владимиру Путину во время "Прямой линии" и рассказали о плачевном состоянии строения, после чего началась реконструкция. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как проходит ремонт школы."Заканчивается капитальный ремонт фасада здания. На эти цели из республиканского бюджета выделена сумма в размере около 20 миллионов рублей. Администрация города Керчи также приняла участие в ремонте, выделив, около 4 миллионов на ремонт трех санузлов", - рассказала заместитель главы администрации Керчи Ирина Иванова.Здание с историейАнна Буракова стала директором этой школы около двух лет назад. Она гордится ее историей."Школа № 11 была построена в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны немцы заняли здание и расположили в нем конюшни. После войны в 1949 году провели реконструкцию, которая коснулась парапетов, крыши и лестниц. В 1985 году сделали пристройку, где сейчас находится пищеблок. Все остальное, в том числе ограждение школы, сохранилось с 1939 года", - рассказывает директор.Это единственная школа в Керчи, которую окружает "Сад памяти" с уникальными, редкими видами растений, в том числе краснокнижными. Он высажен еще в 1970-х годах. Работала тогда в школе учитель-энтузиаст Лира Беспоместных, которая и предложила высадить этот сад, а также создать музей естественной истории (минералогии и морских экспонатов), экспонаты в который привозят выпускники школы со всего мира.В "Саду памяти" установлен монумент с именами учителя и учеников школы, погибших в годы Великой Отечественной войны. Директор рассказывает, что есть идея сделать в саду аллею памяти героев СВО. Один из ее выпускников – Дмитрий Шульгин погиб, участвуя в спецоперации. Он награжден орденом мужества посмертно. Его портрет размещен во втором музее школы – музее боевой славы, посвященном саперам."У нашей школы эколого-патриотическое направление. И ремонт фасада выполнен в соответствующей цветовой гамме – светлых, зеленых тонах. Школа рассчитана на 880 мест, сейчас учится более 500 детей. Долгое время дети и родители ждали ремонта", - говорит Анна Буракова.Идет ремонтДиректор школы признается, что состояние школы до ремонта действительно было очень плачевное. Пускать учеников через главный вход было уже небезопасно. Она рассказывает, что в апреле школу посетил глава Республики Крым Сергей Аксенов и взял на контроль ее ремонт.Из республиканского бюджета были выделены средства на ремонт фасада здания, который уже практически завершен. На деньги из городского бюджета ведется ремонт трех санузлов, в двух из которых он уже закончен. Завершить облицовку фасада пристройки и третьего санузла планируют до конца года.Состояние туалетов на фотографиях тоже оставляло желать лучшего."Туалеты были в состоянии полного износа. Произведены демонтаж старой плитки, ступеней, старой сантехники. Выровняли стены, положили новую плитку. Сделали изоляцию канализационной системы, установили перегородки, новую сантехнику, двери. Все работы выполнены согласно требованиям СанПиНа", - рассказала о проделанной работе Анна Буракова.Сейчас дети снова заходят в школу через главный вход. Все ремонтные работы ведутся так, чтобы они не мешали учебно-воспитательному процессу.Стены школьных коридоров украшают старые росписи по мотивам литературных произведений, дизайн широких лестниц и перил переносит в советские времена. Все это – яркое свидетельство исторического прошлого здания, но при этом тоже очень требует ремонта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вопросы президенту на "Прямой линии": как их решили в Крыму за годКакие новые объекты появятся в Крыму и какие благоустроятДве школы в Керчи спасут от разрушения: когда начнут ремонт
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крым, керчь, школа, образование в крыму и севастополе, благоустройство, общество, владимир путин (политик), прямая линия с владимиром путиным в 2023 году, новости крыма
Школу в Керчи спасли от разрушения после обращения к Путину

В школе № 11 в Керчи начали ремонт после обращения родителей на "Прямую линию" Путина

18:36 05.12.2024
 
© Инфографика"Сад памяти" у школы №11 в Керчи
Сад памяти у школы №11 в Керчи
© Инфографика
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек – РИА Новости Крым. Школе № 11 имени Серго Орджоникидзе в Керчи в этом году исполнилось 85 лет. Капитальный ремонт в здании не проводился с 1949 года. Родители учеников в прошлом году обратились к президенту России Владимиру Путину во время "Прямой линии" и рассказали о плачевном состоянии строения, после чего началась реконструкция. Корреспондент РИА Новости Крым узнал, как проходит ремонт школы.
"Заканчивается капитальный ремонт фасада здания. На эти цели из республиканского бюджета выделена сумма в размере около 20 миллионов рублей. Администрация города Керчи также приняла участие в ремонте, выделив, около 4 миллионов на ремонт трех санузлов", - рассказала заместитель главы администрации Керчи Ирина Иванова.
© РИА Новости КрымШкола №11 в Керчи после ремонта
Школа №11 в Керчи после ремонта - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости Крым
Школа №11 в Керчи после ремонта

Здание с историей

Анна Буракова стала директором этой школы около двух лет назад. Она гордится ее историей.
"Школа № 11 была построена в 1939 году. Во время Великой Отечественной войны немцы заняли здание и расположили в нем конюшни. После войны в 1949 году провели реконструкцию, которая коснулась парапетов, крыши и лестниц. В 1985 году сделали пристройку, где сейчас находится пищеблок. Все остальное, в том числе ограждение школы, сохранилось с 1939 года", - рассказывает директор.
© РИА Новости КрымШкола №11 в Керчи до ремонта
Школа №11 в Керчи до ремонта - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости Крым
Школа №11 в Керчи до ремонта
Это единственная школа в Керчи, которую окружает "Сад памяти" с уникальными, редкими видами растений, в том числе краснокнижными. Он высажен еще в 1970-х годах. Работала тогда в школе учитель-энтузиаст Лира Беспоместных, которая и предложила высадить этот сад, а также создать музей естественной истории (минералогии и морских экспонатов), экспонаты в который привозят выпускники школы со всего мира.
В "Саду памяти" установлен монумент с именами учителя и учеников школы, погибших в годы Великой Отечественной войны.
© Инфографика"Сад памяти" у школы №11 в Керчи
Сад памяти у школы №11 в Керчи
© Инфографика
"Сад памяти" у школы №11 в Керчи
Директор рассказывает, что есть идея сделать в саду аллею памяти героев СВО. Один из ее выпускников – Дмитрий Шульгин погиб, участвуя в спецоперации. Он награжден орденом мужества посмертно. Его портрет размещен во втором музее школы – музее боевой славы, посвященном саперам.
© РИА Новости КрымУченик школы №11 в Керчи Дмитрий Шульгин, геройски погибший на СВО
Ученик школы №11 в Керчи Дмитрий Шульгин, геройски погибший на СВО - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости Крым
Ученик школы №11 в Керчи Дмитрий Шульгин, геройски погибший на СВО
"У нашей школы эколого-патриотическое направление. И ремонт фасада выполнен в соответствующей цветовой гамме – светлых, зеленых тонах. Школа рассчитана на 880 мест, сейчас учится более 500 детей. Долгое время дети и родители ждали ремонта", - говорит Анна Буракова.

Идет ремонт

Директор школы признается, что состояние школы до ремонта действительно было очень плачевное. Пускать учеников через главный вход было уже небезопасно. Она рассказывает, что в апреле школу посетил глава Республики Крым Сергей Аксенов и взял на контроль ее ремонт.
© РИА Новости КрымШкола №11 в Керчи до ремонта
Школа №11 в Керчи до ремонта - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости Крым
Школа №11 в Керчи до ремонта
Из республиканского бюджета были выделены средства на ремонт фасада здания, который уже практически завершен. На деньги из городского бюджета ведется ремонт трех санузлов, в двух из которых он уже закончен. Завершить облицовку фасада пристройки и третьего санузла планируют до конца года.
"То, что было, и что стало, это совершенно два разных здания. Был красный, облупленный кирпич, а теперь красивое здание в светлых, экологичных тонах", - показывает Анна Буракова для сравнения фотографии старого фасада здания.
Состояние туалетов на фотографиях тоже оставляло желать лучшего.
"Туалеты были в состоянии полного износа. Произведены демонтаж старой плитки, ступеней, старой сантехники. Выровняли стены, положили новую плитку. Сделали изоляцию канализационной системы, установили перегородки, новую сантехнику, двери. Все работы выполнены согласно требованиям СанПиНа", - рассказала о проделанной работе Анна Буракова.
© РИА Новости КрымШкола №11 в Керчи после ремонта
Школа №11 в Керчи после ремонта
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Школа №11 в Керчи после ремонта
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© РИА Новости КрымШкола №11 в Керчи после ремонта
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Школа №11 в Керчи после ремонта
© РИА Новости Крым
Сейчас дети снова заходят в школу через главный вход. Все ремонтные работы ведутся так, чтобы они не мешали учебно-воспитательному процессу.
Стены школьных коридоров украшают старые росписи по мотивам литературных произведений, дизайн широких лестниц и перил переносит в советские времена. Все это – яркое свидетельство исторического прошлого здания, но при этом тоже очень требует ремонта.
"Нам нужно еще отремонтировать лестничные марши, пищеблок, спортивный зал. Необходимо составить проектно-сметную документацию, определить подрядчика. Надеемся, что часть работ будет сделана в следующем году", - поделилась планами на будущее директор школы.
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