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Инвалида-колясочника в Севастополе носят на восьмой этаж на руках - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Инвалида-колясочника в Севастополе носят на восьмой этаж на руках
Инвалида-колясочника в Севастополе носят на восьмой этаж на руках - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Инвалида-колясочника в Севастополе носят на восьмой этаж на руках
Следственный комитет взял на контроль проверку нарушения прав инвалида-колясочника, которого родственники вынуждены поднимать на руках на восьмой этаж из-за... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T08:52
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севастополь
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лифт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет взял на контроль проверку нарушения прав инвалида-колясочника, которого родственники вынуждены поднимать на руках на восьмой этаж из-за неисправного лифта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал связи граждан со Следственным комитетом РФ.В СК уточняют, что в результате родственникам приходится на руках поднимать пенсионера и средство его реабилитации до квартиры.По данному факту Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводит процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ее результатах и принятом по итогам решении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин поручил возбудить дело из-за крутого пандуса в крымском селеПод защитой государства: на какую помощь могут рассчитывать инвалиды?Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в Крыму
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севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, лифт, инвалидность
Инвалида-колясочника в Севастополе носят на восьмой этаж на руках

В Севастополе из-за неисправного лифта инвалида-колясочника носят на восьмой этаж на руках

08:52 03.12.2024 (обновлено: 08:53 03.12.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРемонт лифта в многоквартирном доме. Архивное фото
Ремонт лифта в многоквартирном доме. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет взял на контроль проверку нарушения прав инвалида-колясочника, которого родственники вынуждены поднимать на руках на восьмой этаж из-за неисправного лифта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал связи граждан со Следственным комитетом РФ.

"В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании многоквартирного дома на проспекте Октябрьской Революции в городе Севастополе. В здании 1986 года постройки, на восьмом этаже которого проживает пожилой инвалид-колясочник, на протяжении длительного времени неисправна лифтовая система и отсутствуют пандусы", – говорится в сообщении.

В СК уточняют, что в результате родственникам приходится на руках поднимать пенсионера и средство его реабилитации до квартиры.
По данному факту Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводит процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ее результатах и принятом по итогам решении.
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СевастопольСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиЛифтИнвалидность
 
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