https://crimea.ria.ru/20241203/invalida-kolyasochnika-v-sevastopole-nosyat-na-vosmoy-etazh-na-rukakh-1142325664.html

Инвалида-колясочника в Севастополе носят на восьмой этаж на руках

Инвалида-колясочника в Севастополе носят на восьмой этаж на руках - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Инвалида-колясочника в Севастополе носят на восьмой этаж на руках

Следственный комитет взял на контроль проверку нарушения прав инвалида-колясочника, которого родственники вынуждены поднимать на руках на восьмой этаж из-за... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T08:52

2024-12-03T08:52

2024-12-03T08:53

севастополь

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

лифт

инвалидность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет взял на контроль проверку нарушения прав инвалида-колясочника, которого родственники вынуждены поднимать на руках на восьмой этаж из-за неисправного лифта. Об этом сообщает официальный Telegram-канал связи граждан со Следственным комитетом РФ.В СК уточняют, что в результате родственникам приходится на руках поднимать пенсионера и средство его реабилитации до квартиры.По данному факту Главное следственное управление СК России по Республике Крым и городу Севастополю проводит процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ее результатах и принятом по итогам решении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бастрыкин поручил возбудить дело из-за крутого пандуса в крымском селеПод защитой государства: на какую помощь могут рассчитывать инвалиды?Бастрыкин велел разобраться с отсутствием капремонта ветхого дома в Крыму

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, лифт, инвалидность