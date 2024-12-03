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Бои в Курской области – названы потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Бои в Курской области – названы потери ВСУ за сутки
Бои в Курской области – названы потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Бои в Курской области – названы потери ВСУ за сутки
Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли поражения формированиям ВСУ в районах 14 населенных пунктов Курской области, потери противника превысили 300... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T14:30
2024-12-03T14:30
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
новости
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
украина
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли поражения формированиям ВСУ в районах 14 населенных пунктов Курской области, потери противника превысили 300 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 11-ти бригад ВСУ и теробороны.Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллеристы в свою очередь нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 12-ти населенных пунктов Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37 650 военнослужащих, 228 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1223 боевые бронированные машины, 1079 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки США подлить масло в огонь не изменят динамику на фронте - КремльПотери на всех фронтах: ВСУ лишились еще 1,5 тысяч боевиков за суткиБолее 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВО
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РИА Новости Крым
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, украина, потери всу
Бои в Курской области – названы потери ВСУ за сутки

ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 боевиков – Минобороны

14:30 03.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтдельный разведывательно-штурмовой отряд "Клуни" в Курской области
Отдельный разведывательно-штурмовой отряд Клуни в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли поражения формированиям ВСУ в районах 14 населенных пунктов Курской области, потери противника превысили 300 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 11-ти бригад ВСУ и теробороны.
Оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллеристы в свою очередь нанесли удары по живой силе и технике противника в районах 12-ти населенных пунктов Сумской области.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть минометов", – говорится в сообщении.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 37 650 военнослужащих, 228 танков, 165 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1223 боевые бронированные машины, 1079 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США.
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Курская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУНовостиМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииУкраинаПотери ВСУ
 
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