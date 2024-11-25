https://crimea.ria.ru/20241125/kelin-dzheordzhesku---spravka-1142111083.html

Кэлин Джеорджеску - справка

Кэлин Джеорджеску - справка - РИА Новости Крым, 25.11.2024

Кэлин Джеорджеску - справка

Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску некоторые СМИ раскритиковали за его пророссийские заявления, некоторые даже считают его представителем... РИА Новости Крым, 25.11.2024

2024-11-25T13:48

2024-11-25T13:48

2024-11-25T13:48

румыния

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Кандидата в президенты Румынии Кэлина Джеорджеску некоторые СМИ раскритиковали за его пророссийские заявления, некоторые даже считают его представителем российских интересов в Румынии. Джеорджеску также критикует Европейский союз и НАТО, называя установку системы противоракетной обороны блока в Девеселу "позором дипломатии". Биография Кэлина Джеорджеску – в материале РИА Новости Крым.Кэлин Джеорджеску родился в марте 1962 года в районе Котрочень в Бухаресте. Окончил Мелиоративный колледж, Институт агрономии им. Николае Бэлческу в Бухаресте и получил степень доктора наук в области почвоведения.В 1999 и 2008 годах был назначен правительством Румынии для координации разработки двух последовательных версий Национальной стратегии устойчивого развития в соответствии с рекомендациями Европейской стратегии устойчивого развития.С 2000 по 2013 годы занимал должность исполнительного директора Национального центра устойчивого развития в Бухаресте.Был специальным докладчиком Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека с в 2010-2012 годах.Затем, в 2013–2015 годах, стал президентом Европейского исследовательского центра при Римском клубе.Джеорджеску был предложен на пост премьер-министра в 2011, 2012 и 2016 годах. В 2020 году его предложила партия Альянс за объединение румын (AUR), которая прошла в парламент Румынии после парламентских выборов в Румынии в декабре 2020 года.Во время политического кризиса в Румынии в 2021 году, который привел к отставке кабинета Кицу, та же партия снова выдвинула его кандидатуру.В 2024 году Джеорджеску выдвинул свою кандидатуру на пост президента на президентских выборах в Румынии.Кэлин Джеорджеску ратует за традиционные ценности, а также выступает с критикой НАТО. По его словам, членство в Североатлантическом альянсе не может обеспечить безопасность Румынии. Также политик выступает за нормализацию отношений с Россией и критикует действия США по оказанию военной помощи Украине.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, кэлин джеорджеску , политика, биография, в мире