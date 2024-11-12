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Шесть человек погибли на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 12.11.2024
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Шесть человек погибли на пожаре в Ростовской области
Шесть человек погибли на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 12.11.2024
Шесть человек погибли на пожаре в Ростовской области
На пожаре в доме рабочих в Ростовской области погибли шесть человек и еще двое пострадали. По данным спасателей, накануне они отмечали день рождения. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2024
2024-11-12T07:29
2024-11-12T07:32
ростовская область
происшествия
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. На пожаре в доме рабочих в Ростовской области погибли шесть человек и еще двое пострадали. По данным спасателей, накануне они отмечали день рождения. Об этом сообщает МЧС России.По информации чрезвычайного ведомства, еще двое человек пострадали, а четверым удалось выбраться из горящего здания. Пожарных вызвали очевидцы. В тушении огня участвовали 18 сотрудников и шесть единиц техники. Возгорание ликвидировано на 100 квадратных метрах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокНа пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуПожар возле трассы Симферополь – Мирный тушили всю ночь
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РИА Новости Крым
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ростовская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Шесть человек погибли на пожаре в Ростовской области

Шесть человек погибли на пожаре в Ростовской области после празднования дня рождения

07:29 12.11.2024 (обновлено: 07:32 12.11.2024)
 
© МЧС РоссииНа пожаре в Ростовской области погибли 6 рабочих
На пожаре в Ростовской области погибли 6 рабочих
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. На пожаре в доме рабочих в Ростовской области погибли шесть человек и еще двое пострадали. По данным спасателей, накануне они отмечали день рождения. Об этом сообщает МЧС России.
"В хуторе Страхов загорелся дом, в котором проживали рабочие. Накануне они праздновали день рождения. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела шестерых человек", - говорится в сообщении.
По информации чрезвычайного ведомства, еще двое человек пострадали, а четверым удалось выбраться из горящего здания.
Пожарных вызвали очевидцы. В тушении огня участвовали 18 сотрудников и шесть единиц техники. Возгорание ликвидировано на 100 квадратных метрах.
"Дознаватели МЧС России установили: предварительно, все произошло из-за неосторожного обращения с огнем при курении", - уточняют в МЧС России.
© МЧС РоссииНа пожаре в Ростовской области погибли 6 рабочих
На пожаре в Ростовской области погибли 6 рабочих
© МЧС России
На пожаре в Ростовской области погибли 6 рабочих
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