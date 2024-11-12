https://crimea.ria.ru/20241112/shest-chelovek-pogibli-na-pozhare-v-rostovskoy-oblasti-1141780095.html

Шесть человек погибли на пожаре в Ростовской области

Шесть человек погибли на пожаре в Ростовской области - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Шесть человек погибли на пожаре в Ростовской области

На пожаре в доме рабочих в Ростовской области погибли шесть человек и еще двое пострадали. По данным спасателей, накануне они отмечали день рождения. Об этом... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T07:29

2024-11-12T07:29

2024-11-12T07:32

ростовская область

происшествия

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. На пожаре в доме рабочих в Ростовской области погибли шесть человек и еще двое пострадали. По данным спасателей, накануне они отмечали день рождения. Об этом сообщает МЧС России.По информации чрезвычайного ведомства, еще двое человек пострадали, а четверым удалось выбраться из горящего здания. Пожарных вызвали очевидцы. В тушении огня участвовали 18 сотрудников и шесть единиц техники. Возгорание ликвидировано на 100 квадратных метрах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокНа пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуПожар возле трассы Симферополь – Мирный тушили всю ночь

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости