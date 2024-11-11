https://crimea.ria.ru/20241111/v-kerchi-prostilis-s-geroem-spetsoperatsii-ruslanom-borodinym-1141765246.html

В Керчи простились с героем спецоперации Русланом Бородиным

В Керчи простились с героем спецоперации Русланом Бородиным - РИА Новости Крым, 11.11.2024

В Керчи простились с героем спецоперации Русланом Бородиным

В Керчи состоялась церемония прощания с Русланом Бородиным, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T15:47

2024-11-11T15:47

2024-11-11T15:47

керчь

олег каторгин

утраты

память

новости сво

герои сво

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0b/1141765375_0:83:949:617_1920x0_80_0_0_8d18472a933e983889ba3f17a002f399.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи состоялась церемония прощания с Русланом Бородиным, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Руслан Бородин родился в Мурманской области, но всю жизнь прожил в Керчи. Учился в школе №5, затем получил специальность "слесарь по ремонту автомобилей" 3-го разряда, работал на Керченском металлургическом заводе, в рыбколхозе, рассказал глава администрации.По его информации, Руслан Бородин служил механиком-водителем БТР в Армении, Нагорном Карабахе. В начале 2023 года по своим убеждениям отправился на спецоперацию, получил два ранения, проявил мужество и отвагу при выполнении боевых задач

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, олег каторгин, утраты, память, новости сво, герои сво, новости крыма