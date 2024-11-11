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В Керчи простились с героем спецоперации Русланом Бородиным
В Керчи простились с героем спецоперации Русланом Бородиным - РИА Новости Крым, 11.11.2024
В Керчи простились с героем спецоперации Русланом Бородиным
В Керчи состоялась церемония прощания с Русланом Бородиным, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T15:47
2024-11-11T15:47
2024-11-11T15:47
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи состоялась церемония прощания с Русланом Бородиным, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.Руслан Бородин родился в Мурманской области, но всю жизнь прожил в Керчи. Учился в школе №5, затем получил специальность "слесарь по ремонту автомобилей" 3-го разряда, работал на Керченском металлургическом заводе, в рыбколхозе, рассказал глава администрации.По его информации, Руслан Бородин служил механиком-водителем БТР в Армении, Нагорном Карабахе. В начале 2023 года по своим убеждениям отправился на спецоперацию, получил два ранения, проявил мужество и отвагу при выполнении боевых задач
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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керчь, олег каторгин, утраты, память, новости сво, герои сво, новости крыма
В Керчи простились с героем спецоперации Русланом Бородиным
В Керчи проводили в последний путь героя спецоперации Руслана Бородина
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Керчи состоялась церемония прощания с Русланом Бородиным, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава администрации города Олег Каторгин.
Руслан Бородин родился в Мурманской области, но всю жизнь прожил в Керчи. Учился в школе №5, затем получил специальность "слесарь по ремонту автомобилей" 3-го разряда, работал на Керченском металлургическом заводе, в рыбколхозе, рассказал глава администрации.
По его информации, Руслан Бородин служил механиком-водителем БТР в Армении, Нагорном Карабахе. В начале 2023 года по своим убеждениям отправился на спецоперацию, получил два ранения, проявил мужество и отвагу при выполнении боевых задач
"Руслан Викторович был любящим сыном, отцом, братом. Он никогда не оставался равнодушным к чужому горю, в любую минуту готов был прийти на помощь. Сегодня мы простились с защитником Отечества, который с честью выполнил свой воинский, гражданский и мужской долг. Память о нем будет жить вечно в сердцах керчан", – написал Каторгин в своем Telegram-канале.