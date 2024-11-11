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Отключение света в Севастополе в понедельник – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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Отключение света в Севастополе в понедельник – адреса и сроки
Отключение света в Севастополе в понедельник – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Отключение света в Севастополе в понедельник – адреса и сроки
В Севастополе в понедельник для выполнения неотложных ремонтных работ будет отключено электричество в некоторых районах. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T07:20
2024-11-11T07:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник для выполнения неотложных ремонтных работ будет отключено электричество в некоторых районах. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго".С 09:00 до 12:00 света не будет в некоторых домах КСП "Красный Октябрь", с 09:00 до 16:00 – на улице Синопской.На период с 13:00 до 16:00 ожидается отключение электричества в селе Родное на улице Балаклавской и на территории КСП "Память Ленина".С 09:00 до 17:00 на время проведения работ в течение часа-полутора будет отключен свет в некоторых домах на улицах Камышовое шоссе, Амет-Хана Султана, Согласия, Ирисовая, Кольцевая, Шафрановая, Журналиста Хамадана, Писателя Аверченко, Геннадия Черкашина, Композитора Боголепова, Аллея Астапова, Рыбальченко, Славянская, а также в переулке Хвойный (и Хвойный тупик), проездах Розовом и Вербеновом, на Парижском бульваре и в СНТ "Здоровье" и "Победа".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитУбьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторыАксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
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севастополь, севастопольэнерго, новости, электросети, электричество, электроэнергия, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму
Отключение света в Севастополе в понедельник – адреса и сроки

В Севастополе из-за ремонтных работ 11 ноября отключат электричество

07:20 11.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭлектрическая подстанция
Электрическая подстанция - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник для выполнения неотложных ремонтных работ будет отключено электричество в некоторых районах. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго".
С 09:00 до 12:00 света не будет в некоторых домах КСП "Красный Октябрь", с 09:00 до 16:00 – на улице Синопской.
На период с 13:00 до 16:00 ожидается отключение электричества в селе Родное на улице Балаклавской и на территории КСП "Память Ленина".
С 09:00 до 17:00 на время проведения работ в течение часа-полутора будет отключен свет в некоторых домах на улицах Камышовое шоссе, Амет-Хана Султана, Согласия, Ирисовая, Кольцевая, Шафрановая, Журналиста Хамадана, Писателя Аверченко, Геннадия Черкашина, Композитора Боголепова, Аллея Астапова, Рыбальченко, Славянская, а также в переулке Хвойный (и Хвойный тупик), проездах Розовом и Вербеновом, на Парижском бульваре и в СНТ "Здоровье" и "Победа".
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СевастопольСевастопольэнергоНовостиЭлектросетиЭлектричествоЭлектроэнергияОтключение электроэнергииОтключение электроэнергии в Крыму
 
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