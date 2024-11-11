https://crimea.ria.ru/20241111/otklyuchenie-sveta-v-sevastopole-v-ponedelnik--adresa-i-sroki-1141745538.html

Отключение света в Севастополе в понедельник – адреса и сроки

Отключение света в Севастополе в понедельник – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 11.11.2024

Отключение света в Севастополе в понедельник – адреса и сроки

В Севастополе в понедельник для выполнения неотложных ремонтных работ будет отключено электричество в некоторых районах. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T07:20

2024-11-11T07:20

2024-11-11T07:20

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отключение электроэнергии в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник для выполнения неотложных ремонтных работ будет отключено электричество в некоторых районах. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго".С 09:00 до 12:00 света не будет в некоторых домах КСП "Красный Октябрь", с 09:00 до 16:00 – на улице Синопской.На период с 13:00 до 16:00 ожидается отключение электричества в селе Родное на улице Балаклавской и на территории КСП "Память Ленина".С 09:00 до 17:00 на время проведения работ в течение часа-полутора будет отключен свет в некоторых домах на улицах Камышовое шоссе, Амет-Хана Султана, Согласия, Ирисовая, Кольцевая, Шафрановая, Журналиста Хамадана, Писателя Аверченко, Геннадия Черкашина, Композитора Боголепова, Аллея Астапова, Рыбальченко, Славянская, а также в переулке Хвойный (и Хвойный тупик), проездах Розовом и Вербеновом, на Парижском бульваре и в СНТ "Здоровье" и "Победа".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитУбьет током и без прикосновений: чем опасны трансформаторыАксенов пригрозил энергетикам увольнением из-за скачков напряжения в сети

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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