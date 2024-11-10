Рейтинг@Mail.ru
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241110/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1141738199.html
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В ночь на воскресенье в Крыму ожидается туман и небольшие дожди. Днем осадки прекратятся и воздух прогреется до +15 градусов. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T00:01
2024-11-10T00:01
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
феодосия
евпатория
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/09/1141733980_0:438:720:843_1920x0_80_0_0_f1364f708703e0aba6e57c63512ccdd1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в Крыму ожидается туман и небольшие дожди. Днем осадки прекратятся и воздух прогреется до +15 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +13…15.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью будет дождливо, днем осадки прекратятся. В темное время суток столбики термометров покажут от +4 до +10, днем потеплеет до +15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20241108/pasmurno-i-dozhdlivo-pogoda-v-krymu-na-vykhodnye-1141716143.html
крым
симферополь
севастополь
ялта
феодосия
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/09/1141733980_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_ab64912a0b7c1e321bd063a2032c8242.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, феодосия, евпатория, новости крыма
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В воскресенье в Крыму ожидается до 15 градусов тепла

00:01 10.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в Крыму ожидается туман и небольшие дожди. Днем осадки прекратятся и воздух прогреется до +15 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на южном побережье до +10; днем +11…16, в горах +5…10", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +12...14.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +13…15.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью будет дождливо, днем осадки прекратятся. В темное время суток столбики термометров покажут от +4 до +10, днем потеплеет до +15 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский осенний лес
8 ноября, 20:13Радио "Спутник в Крыму"
Пасмурно и дождливо: погода в Крыму на выходные
 
КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаФеодосияЕвпаторияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 10 ноября
22:59Путин ужесточил наказание мигрантам и организаторам незаконной миграции
22:06Главное за день: 9 ноября
21:58ВСУ из артиллерии атаковали сельсовет и жилые дома в Запорожской области
21:23Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с КНДР
21:01Четверо детей и трое взрослых ранены при взрыве в многоэтажке в Москве
20:45ВСУ из гаубиц расстреляли пункт размещения в Новой Каховке – есть жертвы
20:41Боррель в Киеве призвал разрешить Украине бить вглубь России
20:25В Севастополе открыли первый на северной стороне спорткомплекс
19:58Крым для Украины потерян: громкое заявление администрации Трампа
19:33ЧП в Белгородской области – машина с семьей подорвалась на боеприпасе
19:14Кому из иностранцев откажут в гражданстве России
18:49Изображение флага на номерах авто в России станет обязательным
18:26Дрон сбросил взрывчатку на людей во дворе дома в Белгородской области
18:13"Вы и есть мелодия нашей страны": Путин поздравил Пахмутову с юбилеем
17:59В Крыму растут цены на продукты – почему и как это изменить
17:32Российский боец рукой сбил дрон и спас жизни восьмерым товарищам
17:09ЦИК Молдавии утвердил победу Санду в президентских выборах
16:39Огоньки осени – фото бала хризантем в Крыму
Лента новостейМолния