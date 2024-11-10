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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 10.11.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В ночь на воскресенье в Крыму ожидается туман и небольшие дожди. Днем осадки прекратятся и воздух прогреется до +15 градусов. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T00:01
2024-11-10T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в Крыму ожидается туман и небольшие дожди. Днем осадки прекратятся и воздух прогреется до +15 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +13…15.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью будет дождливо, днем осадки прекратятся. В темное время суток столбики термометров покажут от +4 до +10, днем потеплеет до +15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье в Крыму ожидается до 15 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в Крыму ожидается туман и небольшие дожди. Днем осадки прекратятся и воздух прогреется до +15 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5, на южном побережье до +10; днем +11…16, в горах +5…10", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +12...14.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +13…15.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью будет дождливо, днем осадки прекратятся. В темное время суток столбики термометров покажут от +4 до +10, днем потеплеет до +15 градусов.
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