https://crimea.ria.ru/20241110/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1141738199.html

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 10.11.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье

В ночь на воскресенье в Крыму ожидается туман и небольшие дожди. Днем осадки прекратятся и воздух прогреется до +15 градусов. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T00:01

2024-11-10T00:01

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крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в Крыму ожидается туман и небольшие дожди. Днем осадки прекратятся и воздух прогреется до +15 градусов. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…8, днем +13…15.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории, Феодосии и Судаке ночью будет дождливо, днем осадки прекратятся. В темное время суток столбики термометров покажут от +4 до +10, днем потеплеет до +15 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

евпатория

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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