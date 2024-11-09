https://crimea.ria.ru/20241109/v-sevastopole-otkryli-pervyy-na-severnoy-storone-sportkompleks-1141734986.html

В Севастополе открыли первый на северной стороне спорткомплекс

В Севастополе открыли первый на северной стороне спорткомплекс - РИА Новости Крым, 09.11.2024

В Севастополе открыли первый на северной стороне спорткомплекс

В Севастополе открылся новый модульный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T20:25

2024-11-09T20:25

2024-11-09T20:25

севастополь

михаил развожаев

спорт

благоустройство

дети

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе открылся новый модульный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам Развожаева, спортивный зал возвели с привлечением федерального финансирования по проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Общая площадь комплекса – более полутора тысяч квадратных метров, здесь есть универсальный спортзал, оборудованы раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, гардеробная и медицинский кабинет.Набор в спортивную школу начнется с понедельника, 11 ноября. Тренерский состав уже собран, отметил Развожаев."Важно, что новый спорткомплекс — это не только база для подготовки спортсменов: это еще и площадка для проведения региональных спортивных соревнований", - акцентировал губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиардыВ Севастополе достроили Академию хореографии на 250 учащихсяВ Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном

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севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, спорт, благоустройство, дети, новости крыма