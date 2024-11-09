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В Севастополе открыли первый на северной стороне спорткомплекс - РИА Новости Крым, 09.11.2024
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В Севастополе открыли первый на северной стороне спорткомплекс
В Севастополе открыли первый на северной стороне спорткомплекс - РИА Новости Крым, 09.11.2024
В Севастополе открыли первый на северной стороне спорткомплекс
В Севастополе открылся новый модульный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 09.11.2024
2024-11-09T20:25
2024-11-09T20:25
севастополь
михаил развожаев
спорт
благоустройство
дети
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе открылся новый модульный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По словам Развожаева, спортивный зал возвели с привлечением федерального финансирования по проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Общая площадь комплекса – более полутора тысяч квадратных метров, здесь есть универсальный спортзал, оборудованы раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, гардеробная и медицинский кабинет.Набор в спортивную школу начнется с понедельника, 11 ноября. Тренерский состав уже собран, отметил Развожаев."Важно, что новый спорткомплекс — это не только база для подготовки спортсменов: это еще и площадка для проведения региональных спортивных соревнований", - акцентировал губернатор.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Проект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиардыВ Севастополе достроили Академию хореографии на 250 учащихсяВ Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, спорт, благоустройство, дети, новости крыма
В Севастополе открыли первый на северной стороне спорткомплекс

В Севастополе открыли модульный физкультурно-оздоровительный комплекс для детей

20:25 09.11.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе открыли модульный физкультурно-оздоровительный комплекс
В Севастополе открыли модульный физкультурно-оздоровительный комплекс
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе открылся новый модульный физкультурно-оздоровительный комплекс. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"На Северной стороне сегодня заработал первый модульный физкультурно-оздоровительный комплекс. В новом спорткомплексе дети будут заниматься по трем основным направлениям: волейбол, гандбол и теннис; в перспективе здесь будут занятия по футзалу", - написал он в Telegram-канале.
По словам Развожаева, спортивный зал возвели с привлечением федерального финансирования по проекту "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)". Общая площадь комплекса – более полутора тысяч квадратных метров, здесь есть универсальный спортзал, оборудованы раздевалки с душевыми и санузлами, тренерская, гардеробная и медицинский кабинет.
Набор в спортивную школу начнется с понедельника, 11 ноября. Тренерский состав уже собран, отметил Развожаев.
"Важно, что новый спорткомплекс — это не только база для подготовки спортсменов: это еще и площадка для проведения региональных спортивных соревнований", - акцентировал губернатор.
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