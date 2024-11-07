https://crimea.ria.ru/20241107/rossiya-ne-dopustit-nichey-gegemonii-v-mire--putin-1141690948.html
Россия не допустит ничьей гегемонии в мире – Путин
Россия не допустит ничьей гегемонии в мире – Путин - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Россия не допустит ничьей гегемонии в мире – Путин
Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T20:25
2024-11-07T20:25
2024-11-07T20:25
владимир путин (политик)
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин."Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может. И когда, допустим, в Вашингтоне и других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующий вызовам будущего, вступит, наконец, в фазу подлинного созидания. Дай Бог, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай.Также российский лидер напомнил, что Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, и никогда не ставит вопрос: "мы или они"."Наша позиция открыта, и она заключается в следующем: запад накопил действительно огромные человеческие, интеллектуальные, культурные, материальные ресурсы, благодаря которым может успешно развиваться, оставаясь одним из важнейших элементов мировой системы, но именно одним из - наравне с другими, активно развивающимися государствами и группами стран, и ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может", - сказал он.Заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 4 по 7 ноября в Сочи. В этом году его тема: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке"."Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб создан в сентябре 2004 года и обязан своим названием месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействованоВ переустройстве мира наступает момент истины – ПутинРоссия открыта для сотрудничества со всеми странами – Путин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин (политик), политика, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", новости
Россия не допустит ничьей гегемонии в мире – Путин
Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин.
"Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может. И когда, допустим, в Вашингтоне и других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующий вызовам будущего, вступит, наконец, в фазу подлинного созидания. Дай Бог, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай.
Также российский лидер напомнил, что Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, и никогда не ставит вопрос: "мы или они".
"Наша позиция открыта, и она заключается в следующем: запад накопил действительно огромные человеческие, интеллектуальные, культурные, материальные ресурсы, благодаря которым может успешно развиваться, оставаясь одним из важнейших элементов мировой системы, но именно одним из - наравне с другими, активно развивающимися государствами и группами стран, и ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может", - сказал он.
Заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 4 по 7 ноября в Сочи. В этом году его тема: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
"Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб создан в сентябре 2004 года и обязан своим названием месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
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