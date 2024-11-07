https://crimea.ria.ru/20241107/rossiya-ne-dopustit-nichey-gegemonii-v-mire--putin-1141690948.html

Россия не допустит ничьей гегемонии в мире – Путин

Россия не допустит ничьей гегемонии в мире – Путин - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Россия не допустит ничьей гегемонии в мире – Путин

Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T20:25

2024-11-07T20:25

2024-11-07T20:25

владимир путин (политик)

политика

валдай

международный дискуссионный клуб "валдай"

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141691085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a3a06eadfaf02d6bd653f1269fb7a7d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин."Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может. И когда, допустим, в Вашингтоне и других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующий вызовам будущего, вступит, наконец, в фазу подлинного созидания. Дай Бог, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай.Также российский лидер напомнил, что Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, и никогда не ставит вопрос: "мы или они"."Наша позиция открыта, и она заключается в следующем: запад накопил действительно огромные человеческие, интеллектуальные, культурные, материальные ресурсы, благодаря которым может успешно развиваться, оставаясь одним из важнейших элементов мировой системы, но именно одним из - наравне с другими, активно развивающимися государствами и группами стран, и ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может", - сказал он.Заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 4 по 7 ноября в Сочи. В этом году его тема: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке"."Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб создан в сентябре 2004 года и обязан своим названием месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействованоВ переустройстве мира наступает момент истины – ПутинРоссия открыта для сотрудничества со всеми странами – Путин

валдай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), политика, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", новости