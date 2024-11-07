Рейтинг@Mail.ru
Россия не допустит ничьей гегемонии в мире – Путин - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241107/rossiya-ne-dopustit-nichey-gegemonii-v-mire--putin-1141690948.html
Россия не допустит ничьей гегемонии в мире – Путин
Россия не допустит ничьей гегемонии в мире – Путин - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Россия не допустит ничьей гегемонии в мире – Путин
Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T20:25
2024-11-07T20:25
владимир путин (политик)
политика
валдай
международный дискуссионный клуб "валдай"
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141691085_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4a3a06eadfaf02d6bd653f1269fb7a7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин."Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может. И когда, допустим, в Вашингтоне и других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующий вызовам будущего, вступит, наконец, в фазу подлинного созидания. Дай Бог, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай.Также российский лидер напомнил, что Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, и никогда не ставит вопрос: "мы или они"."Наша позиция открыта, и она заключается в следующем: запад накопил действительно огромные человеческие, интеллектуальные, культурные, материальные ресурсы, благодаря которым может успешно развиваться, оставаясь одним из важнейших элементов мировой системы, но именно одним из - наравне с другими, активно развивающимися государствами и группами стран, и ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может", - сказал он.Заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 4 по 7 ноября в Сочи. В этом году его тема: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке"."Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб создан в сентябре 2004 года и обязан своим названием месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействованоВ переустройстве мира наступает момент истины – ПутинРоссия открыта для сотрудничества со всеми странами – Путин
валдай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/07/1141691085_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_79b760047d780e798b0bb58e69ed1da3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), политика, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай", новости
Россия не допустит ничьей гегемонии в мире – Путин

Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может – Путин

20:25 07.11.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может, заявил президент России Владимир Путин.
"Ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может. И когда, допустим, в Вашингтоне и других западных столицах осмыслят, признают этот неопровержимый, непреложный факт, процесс выстраивания мировой системы, соответствующий вызовам будущего, вступит, наконец, в фазу подлинного созидания. Дай Бог, чтобы это произошло как можно скорее", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай.
Также российский лидер напомнил, что Россия не воспринимает западную цивилизацию как врага, и никогда не ставит вопрос: "мы или они".
"Наша позиция открыта, и она заключается в следующем: запад накопил действительно огромные человеческие, интеллектуальные, культурные, материальные ресурсы, благодаря которым может успешно развиваться, оставаясь одним из важнейших элементов мировой системы, но именно одним из - наравне с другими, активно развивающимися государствами и группами стран, и ни о какой гегемонии в новой международной среде речи быть не может", - сказал он.
Заседание международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит с 4 по 7 ноября в Сочи. В этом году его тема: "Прочный мир — на какой основе? Всеобщая безопасность и равные возможности для развития в XXI веке".
"Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб создан в сентябре 2004 года и обязан своим названием месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано
В переустройстве мира наступает момент истины – Путин
Россия открыта для сотрудничества со всеми странами – Путин
 
Владимир Путин (политик)ПолитикаВалдайМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:53"Пользуясь случаем" – Путин поздравил Трампа с победой
21:51Били из артиллерии и закидывали "лепестками" – в ДНР ранены трое
21:41Интернет должен подчиняться национальному законодательству – Путин
21:31Когда Россия вынуждена применять силу – ответ Путина
21:22Путин обозначил главную миссию России
21:07Когда восстановят разрушенную "штормом века" набережную в Орджоникидзе
20:56Запад цинично превратил украинцев в пушечное мясо – Путин
20:42Путин назвал шесть принципов нового мироустройства
20:33Путин назвал блок НАТО откровенным анахронизмом
20:25Россия не допустит ничьей гегемонии в мире – Путин
20:19Большая Крымская тропа: особенности экологического маршрута
20:04Путин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано
20:01В переустройстве мира наступает момент истины – Путин
19:47Байден пообещал мирно передать власть Трампу 20 января
19:31Работает опергруппа: обломки беспилотника нашел житель Калужской области
19:23Дроны атаковали многоэтажки в Шебекино
19:07Они защищали Родину: Севастополь простился с двумя героями СВО
18:47Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку Украины
18:44Прокуратура проверит конный клуб в Симферополе из-за истощенных животных
18:32Конфликт на Украине оставляет все меньше места на дипломатию – Эрдоган
Лента новостейМолния