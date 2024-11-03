https://crimea.ria.ru/20241103/v-gosdume-predlozhili-razygryvat-kvartiry-dlya-novorozhdennykh-1141583279.html

В Госдуме предложили разыгрывать квартиры для новорожденных

В Госдуме предложили разыгрывать квартиры для новорожденных - РИА Новости Крым, 03.11.2024

В Госдуме предложили разыгрывать квартиры для новорожденных

Всероссийскую лотерею среди новорожденных для стимулирования рождаемости с розыгрышем квартир, автомобилей и комплектов бытовой техники предложил ежемесячно... РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T20:15

2024-11-03T20:15

2024-11-03T20:15

государственная дума рф

мнения

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дети

демография

рождаемость

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Всероссийскую лотерею среди новорожденных для стимулирования рождаемости с розыгрышем квартир, автомобилей и комплектов бытовой техники предложил ежемесячно проводить вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Об этом пишет РИА Новости.Чернышов уточнил, что к нему обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей показалась вице-спикеру интересной, и он будет предлагать внедрить ее на практике.Парламентарий отметил, что участие в таких лотереях может быть автоматическим, по спискам ЗАГСа, победителей будут торжественно объявлять, а их родителям вручать награды. Вице-спикер Госдумы рассказал, что подобные инициативы уже были реализованы на локальном уровне, розыгрыши среди новорожденных проводились в Ленинградской области и в Хабаровске, и это вызвало положительный отклик.По мнению депутата, такой проект может стать мотивирующим фактором для поддержки семей, желающих завести детей, а также позволит создать вокруг семьи и детства положительный информационный фон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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государственная дума рф, мнения, новости, дети, демография, рождаемость, россия, общество