https://crimea.ria.ru/20241103/v-gosdume-predlozhili-razygryvat-kvartiry-dlya-novorozhdennykh-1141583279.html
В Госдуме предложили разыгрывать квартиры для новорожденных
В Госдуме предложили разыгрывать квартиры для новорожденных - РИА Новости Крым, 03.11.2024
В Госдуме предложили разыгрывать квартиры для новорожденных
Всероссийскую лотерею среди новорожденных для стимулирования рождаемости с розыгрышем квартир, автомобилей и комплектов бытовой техники предложил ежемесячно... РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T20:15
2024-11-03T20:15
2024-11-03T20:15
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демография
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Всероссийскую лотерею среди новорожденных для стимулирования рождаемости с розыгрышем квартир, автомобилей и комплектов бытовой техники предложил ежемесячно проводить вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Об этом пишет РИА Новости.Чернышов уточнил, что к нему обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей показалась вице-спикеру интересной, и он будет предлагать внедрить ее на практике.Парламентарий отметил, что участие в таких лотереях может быть автоматическим, по спискам ЗАГСа, победителей будут торжественно объявлять, а их родителям вручать награды. Вице-спикер Госдумы рассказал, что подобные инициативы уже были реализованы на локальном уровне, розыгрыши среди новорожденных проводились в Ленинградской области и в Хабаровске, и это вызвало положительный отклик.По мнению депутата, такой проект может стать мотивирующим фактором для поддержки семей, желающих завести детей, а также позволит создать вокруг семьи и детства положительный информационный фон.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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государственная дума рф, мнения, новости, дети, демография, рождаемость, россия, общество
В Госдуме предложили разыгрывать квартиры для новорожденных
Квартиры для новорожденных предложили разыгрывать в Госдуме
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Всероссийскую лотерею среди новорожденных для стимулирования рождаемости с розыгрышем квартир, автомобилей и комплектов бытовой техники предложил ежемесячно проводить вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Об этом пишет РИА Новости.
Чернышов уточнил, что к нему обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей показалась вице-спикеру интересной, и он будет предлагать внедрить ее на практике.
"Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных. Например, разыгрывать ежемесячно среди новорожденных граждан России 10 квартир, 100 автомобилей и 1000 комплектов бытовой техники для дома", – сказал Чернышов РИА Новости.
Парламентарий отметил, что участие в таких лотереях может быть автоматическим, по спискам ЗАГСа, победителей будут торжественно объявлять, а их родителям вручать награды. Вице-спикер Госдумы рассказал, что подобные инициативы уже были реализованы на локальном уровне, розыгрыши среди новорожденных проводились в Ленинградской области и в Хабаровске, и это вызвало положительный отклик.
По мнению депутата, такой проект может стать мотивирующим фактором для поддержки семей, желающих завести детей, а также позволит создать вокруг семьи и детства положительный информационный фон.
"Лотерея для новорожденных может стать частью масштабной государственной программы поддержки семей с детьми, что, в конечном итоге, будет способствовать улучшению демографической ситуации в России", – подытожил вице-спикер.
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