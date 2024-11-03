https://crimea.ria.ru/20241103/legendy-kryma-proiskhozhdenie-skifov-1141588569.html

Легенды Крыма: происхождение скифов

Легенды Крыма: происхождение скифов - РИА Новости Крым, 03.11.2024

Легенды Крыма: происхождение скифов

В Крыму есть ряд достопримечательностей, в названии которых упоминаются скифы. Как они произошли, рассказывает одна из местных легенд. РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T20:33

2024-11-03T20:33

2024-11-03T20:33

крым

инфографика

крым в истории: секреты, факты, фото

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму есть ряд достопримечательностей, в названии которых упоминаются скифы. Как они произошли, рассказывает одна из местных легенд.Геракл пас стадо быков. Ночью он прилег поспать прямо на траве, а когда проснулся, то обнаружил, что у него пропали кони и колесница. Оказалось, что забрала их полудева, полузмея. Она пообещала вернуть Гераклу его коней и колесницу при условии, что он останется с ней и станет ее мужем. Шли годы. У них родились трое сыновей.Настал день, когда полудева решила исполнить свое обещание. Но при этом она спросила Геракла, как поступить с сыновьями, когда они вырастут: оставить их у себя или отослать к нему? На это Геракл предложил устроить детям состязание, когда они возмужают.Они должны были надеть его пояс и попробовать натянуть тетиву его лука. Кому пояс придется впору, и кто сможет натянуть тетиву, тот останется в горной стране тавров. Так в ней остался младший сын по имени Скиф, от которого и пошло скифское племя.Сегодня в Симферополе находится Неаполь Скифский – открытый музейный комплекс на территории древней скифской столицы.А во время археологических раскопок в Симферопольском районе обнаружен скифский курган – усыпальница семьи знатного скифа IV века до н.э..И во многих музеях Крыма можно увидеть найденные на территории полуострова предметы с изображением животных. Скифский звериный стиль сложился в VII-IV веке до н.э.Интересные факты о происхождении скифов – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крым в истории: секреты, факты, фото, история, инфографика