https://crimea.ria.ru/20241029/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-vo-vtornik-1141411105.html

Где в Севастополе не будет света во вторник

Где в Севастополе не будет света во вторник - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Где в Севастополе не будет света во вторник

Отключение электроэнергии во вторник запланировано по ряду адресов в Севастополе из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T08:32

2024-10-29T08:32

2024-10-29T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии во вторник запланировано по ряду адресов в Севастополе из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9 до 17 часов не будет света по улицам Героев Подводников, Щелкунова, Ефремова, а также на проспекте Гагарина.Также по заявке "Водоканала" для безопасного выполнения аварийных ремонтных работ на сетях подача электроэнергии с 9 до 17 часов будет прекращена подача электричества некоторым абонентам на улицах Тараса Шевченко, Комбрига Потапова, Александра Маринеско.С 8 до 17 часов частично без света останутся абоненты по улицам Междурядная, Лазурная, переулок Междурядный.С 08:30 до 17:30 электричество будет отсутствовать на улицах 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.С 9 до 17 на час-полтора отключение электроэнергии запланировано по улицам Драгунская, Крошицкого, Хомутова, Парусная, Межгорская, Композиторская, Богдана Хмельницкого, 40 лет Октября, Гончарная, Коммунаров, Спартаковская, в проездах Компасный и Стрелковый, а также в садовых товариществах "Икар-3", "Ригель", "Икар-2", "Благодатный", "Парус- 1".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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