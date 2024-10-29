https://crimea.ria.ru/20241029/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-vo-vtornik-1141411105.html
Где в Севастополе не будет света во вторник
Где в Севастополе не будет света во вторник - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Где в Севастополе не будет света во вторник
Отключение электроэнергии во вторник запланировано по ряду адресов в Севастополе из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T08:32
2024-10-29T08:32
2024-10-29T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии во вторник запланировано по ряду адресов в Севастополе из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9 до 17 часов не будет света по улицам Героев Подводников, Щелкунова, Ефремова, а также на проспекте Гагарина.Также по заявке "Водоканала" для безопасного выполнения аварийных ремонтных работ на сетях подача электроэнергии с 9 до 17 часов будет прекращена подача электричества некоторым абонентам на улицах Тараса Шевченко, Комбрига Потапова, Александра Маринеско.С 8 до 17 часов частично без света останутся абоненты по улицам Междурядная, Лазурная, переулок Междурядный.С 08:30 до 17:30 электричество будет отсутствовать на улицах 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.С 9 до 17 на час-полтора отключение электроэнергии запланировано по улицам Драгунская, Крошицкого, Хомутова, Парусная, Межгорская, Композиторская, Богдана Хмельницкого, 40 лет Октября, Гончарная, Коммунаров, Спартаковская, в проездах Компасный и Стрелковый, а также в садовых товариществах "Икар-3", "Ригель", "Икар-2", "Благодатный", "Парус- 1".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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севастополь, новости, севастопольэнерго, электричество, электроэнергия, электросети, отключение электроэнергии
Где в Севастополе не будет света во вторник
Севастополь частично останется без света во вторник из-за работ на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии во вторник запланировано по ряду адресов в Севастополе из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".
По данным предприятия, с 9 до 17 часов не будет света по улицам Героев Подводников, Щелкунова, Ефремова, а также на проспекте Гагарина.
Также по заявке "Водоканала" для безопасного выполнения аварийных ремонтных работ на сетях подача электроэнергии с 9 до 17 часов будет прекращена подача электричества некоторым абонентам на улицах Тараса Шевченко, Комбрига Потапова, Александра Маринеско.
С 8 до 17 часов частично без света останутся абоненты по улицам Междурядная, Лазурная, переулок Междурядный.
С 08:30 до 17:30 электричество будет отсутствовать на улицах 1-я линия Бомбор, 2-я линия Бомбор, Пластунская, Стрелковая.
С 9 до 17 на час-полтора отключение электроэнергии запланировано по улицам Драгунская, Крошицкого, Хомутова, Парусная, Межгорская, Композиторская, Богдана Хмельницкого, 40 лет Октября, Гончарная, Коммунаров, Спартаковская, в проездах Компасный и Стрелковый, а также в садовых товариществах "Икар-3", "Ригель", "Икар-2", "Благодатный", "Парус- 1".
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