https://crimea.ria.ru/20241024/nazvany-lidery-reytinga-sotsialno-ekologicheskoy-otvetstvennosti-kompaniy-1141313897.html
Названы лидеры рейтинга социально-экологической ответственности компаний
Названы лидеры рейтинга социально-экологической ответственности компаний - РИА Новости Крым, 24.10.2024
Названы лидеры рейтинга социально-экологической ответственности компаний
Стали известны лидеры рейтинга корпоративных клиентов РНКБ (входит в Группу ВТБ) в соответствии с критериями социально-экологической ответственности, сообщает... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T12:53
2024-10-24T12:53
2024-10-24T12:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Стали известны лидеры рейтинга корпоративных клиентов РНКБ (входит в Группу ВТБ) в соответствии с критериями социально-экологической ответственности, сообщает пресс-служба кредитной организации.Обзор результатов рейтинга представили на ESG-конференции "Устойчивое развитие: новые реалии, вызовы, перспективы", которая прошла под Судаком, говорится в сообщении.ESG-рейтинг представляет собой оценку экологических, социальных и управленческих составляющих, всего - 47 показателей. Его методология основана на законодательстве Российской Федерации, методических рекомендациях Банка России, международных положениях в области устойчивого развития, практиках российских и зарубежных аналитических агентств, а также опыте реализации собственных практик устойчивого развития Банка РНКБ."Большинство участников рейтинга ведут свою деятельность в Крыму и Севастополе, а также в Москве и Краснодарском крае. Банк, в свою очередь, стремится поддерживать высокие стандарты управления, сохранять природные ресурсы и содействовать социальному развитию региона", – приводятся в сообщении слова руководителя проектов устойчивого развития РНКБ Кирилла Вайлунова.Согласно данным рейтинга, 84% компаний участвуют в благотворительной деятельности, 71% – реализуют социальные программы, направленные на социально-экономическое развитие регионов присутствия. Почти у всех бизнес-компаний (94%) организована система управления рисками и внутреннего контроля, 50% компаний перерабатывают большую часть отходов производства.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рнкб (пао), новости, судак, крым, общество, экономика
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Стали известны лидеры рейтинга корпоративных клиентов РНКБ (входит в Группу ВТБ) в соответствии с критериями социально-экологической ответственности, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Обзор результатов рейтинга представили на ESG-конференции "Устойчивое развитие: новые реалии, вызовы, перспективы", которая прошла под Судаком, говорится в сообщении.
ESG-рейтинг представляет собой оценку экологических, социальных и управленческих составляющих, всего - 47 показателей. Его методология основана на законодательстве Российской Федерации, методических рекомендациях Банка России, международных положениях в области устойчивого развития, практиках российских и зарубежных аналитических агентств, а также опыте реализации собственных практик устойчивого развития Банка РНКБ.
Так, в ТОП-5 крымских лидеров ESG-рейтинга РНКБ вошли компании "Специализированный застройщик "СОЮЗ СТРОЙ ИНВЕСТ", "Специализированный застройщик "Феодосийский", "Специализированный застройщик "СДК", "Специализированный застройщик "ФОРУМ – ЧАЙКА" и "ФИРМА "ТЭС", рассказали в пресс-службе.
"Большинство участников рейтинга ведут свою деятельность в Крыму и Севастополе, а также в Москве и Краснодарском крае. Банк, в свою очередь, стремится поддерживать высокие стандарты управления, сохранять природные ресурсы и содействовать социальному развитию региона", – приводятся в сообщении слова руководителя проектов устойчивого развития РНКБ Кирилла Вайлунова.
Согласно данным рейтинга, 84% компаний участвуют в благотворительной деятельности, 71% – реализуют социальные программы, направленные на социально-экономическое развитие регионов присутствия. Почти у всех бизнес-компаний (94%) организована система управления рисками и внутреннего контроля, 50% компаний перерабатывают большую часть отходов производства.