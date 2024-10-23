https://crimea.ria.ru/20241023/neotlozhnye-raboty-na-setyakh---v-sevastopole-v-sredu-otklyuchat-svet-1141270516.html

Неотложные работы на сетях - в Севастополе в среду отключат свет

Неотложные работы на сетях - в Севастополе в среду отключат свет - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Неотложные работы на сетях - в Севастополе в среду отключат свет

Отключение электроэнергии 23 октября запланировано по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T06:51

2024-10-23T06:51

2024-10-23T06:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт — РИА Новости Крым. Отключение электроэнергии 23 октября запланировано по ряду адресов в Севастополе и прилегающих населенных пунктах из-за неотложных работ на сетях. Об этом сообщает пресс-служба компании "Севастопольэнерго".По данным предприятия, с 9 до 16 часов свет отключат по улицам Лазурная, Междурядная и в одноименном переулке.С 9 утра до пяти часов вечера полуторачасовые отключения пройдут по улицам Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Лейтенанта Миронова, Муссы Гореева, Александры Федоринчик, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Евгении Захаровой, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского, Льва Морозова, Павла Елисова, Танкиста Ревкова, Летчицы Бершанской, Ильи Поликахина, Подполковника Баранова, Разведчика Евглевского, Художника Мальцева, Вилора Чекмака, Летчика Соколова, Владимира Папидзе, Александра Райкунова, в переулках Блиндажный и Кирьянова.В это же время частично без света останутся абоненты расположенные в селах Орлиное, Павловка, Передовое, Вишневое, на территории садовых товариществ "Нива" и "Сапун-Гора".С 8 часов утра до 17.00 плановые ремонтные работы пройдут по улицам Михаила Грешилова, Летчика Кирсанова, Летчика Есауленко, Танкиста Водолазкина, Лабораторное шоссе, Алексея Гущина, Кроссовая, 1-я Беговая, 2-я Беговая, Радарное шоссе, Дергачи, Балаклавское шоссе, переулок Беговой и одноименный проезд, проспекты 1-й и 2-й Альпийский, переулок 2-ой Альпийский.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма авария в электросетях - без света Гурзуф и Партенит"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанцийЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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