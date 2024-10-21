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Больше 60 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 21.10.2024
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Больше 60 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
Больше 60 улиц Симферополя на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Больше 60 улиц Симферополя на сутки останутся без воды
В Симферополе жители 60 улиц в ночь на среду останутся без воды из-за ремонтных работ на магистральном водоводе. Как сообщает пресс-служба компании "Вода... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T17:37
2024-10-21T17:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. В Симферополе жители 60 улиц в ночь на среду останутся без воды из-за ремонтных работ на магистральном водоводе. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", водоснабжение восстановят к утру 24 числа.В это время воды не будет по улицам 2-й Гвардейской Армии, Подгорная, Аэродромная, Парашютистов, Курганная, Бассейная, Селекционная, Озерная, Крымской Правды, Опытная, Береговая, Альминская, Анатровская, Аэроклубная, Васильева, Трансформаторная, Аянская, Днепровская, Дружбы, Шевченко, Баррикадная, Залесская, Бастионная, Соколиная, Санитарная, Тополевая, Гавена, Эстонская, Заводская, Саковича, Лихого, Объездная, Севастопольская, Субхи, Козлова, Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова, М. Василевского, Глухова, Семафорная, Депутатская, Контейнерная, в прездах Альминский, Зеркальный, Высоковольтный, в переулках Спартака, Оранжерейный, Аэрофлотский, Заводской, Гренажный, Тёмный, Бастионный, Учебный.Водоснабжение остановят также для жителей села Перово и микрорайона Москольцо в крымской столице. На предприятии обещают обеспечить людей привозной водой, при этом рекомендуют иметь запас.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Честные ответы: что с качеством воды в Крыму и как его проверитьКогда в Симферополе закончат капремонт сетей водоснабженияПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%
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Больше 60 улиц Симферополя на сутки останутся без воды

Симферополь и пригород на сутки останутся без воды из-за работ на магистральном водоводе

17:37 21.10.2024 (обновлено: 17:46 21.10.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодвоз воды в Зеленогорское
Подвоз воды в Зеленогорское - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт — РИА Новости Крым. В Симферополе жители 60 улиц в ночь на среду останутся без воды из-за ремонтных работ на магистральном водоводе. Как сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма", водоснабжение восстановят к утру 24 числа.
"23 октября с 01:00 в связи с заменой запорной арматуры на магистральном водоводе будет ограничено водоснабжение. Основной объем работ будет выполнен ориентировочно к 23:00 23 октября, полное восстановление водоснабжения ожидается к часам утра 24 октября", - сказано в сообщении.
В это время воды не будет по улицам 2-й Гвардейской Армии, Подгорная, Аэродромная, Парашютистов, Курганная, Бассейная, Селекционная, Озерная, Крымской Правды, Опытная, Береговая, Альминская, Анатровская, Аэроклубная, Васильева, Трансформаторная, Аянская, Днепровская, Дружбы, Шевченко, Баррикадная, Залесская, Бастионная, Соколиная, Санитарная, Тополевая, Гавена, Эстонская, Заводская, Саковича, Лихого, Объездная, Севастопольская, Субхи, Козлова, Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова, М. Василевского, Глухова, Семафорная, Депутатская, Контейнерная, в прездах Альминский, Зеркальный, Высоковольтный, в переулках Спартака, Оранжерейный, Аэрофлотский, Заводской, Гренажный, Тёмный, Бастионный, Учебный.
Водоснабжение остановят также для жителей села Перово и микрорайона Москольцо в крымской столице. На предприятии обещают обеспечить людей привозной водой, при этом рекомендуют иметь запас.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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