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Войска РФ отразили новые контратаки украинских боевиков в Курской области

Войска РФ отразили новые контратаки украинских боевиков в Курской области - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Войска РФ отразили новые контратаки украинских боевиков в Курской области

ВСУ провалили еще восемь попыток контратак в Курской области и потеряли 200 своих солдат за последние сутки. Об этом сообщает во вторник Минобороны России РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T14:40

2024-10-15T14:40

2024-10-15T14:40

курская область

ситуация в курской области после нападения всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. ВСУ провалили еще восемь попыток контратак в Курской области и потеряли 200 своих солдат за последние сутки. Об этом сообщает во вторник Минобороны РоссииВ том числе, до 90 боевиков украинской армии уничтожены в восьми безрезультатных контратаках. Подразделения группировки войск "Север" продолжили наступление, армейская авиация и артиллеристы поразили скопления вражеской живой силы и техники в различных районах. Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения резервов и техники противника в Сумской области.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 23150 военнослужащих, 158 танков, 72 боевые машины пехоты, 100 бронетранспортеров, 918 боевых бронированных машин, 632 автомобиля, 189 артиллерийских орудий, 37 пусковых установок РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ несут потери на всех направлениях - данные за суткиНовости СВО: российские военные сбили 43 беспилотника и бомбу HammerУкраина потеряла за неделю почти 14,5 тысяч боевиков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, ситуация в курской области после нападения всу, новости, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, россия, украина