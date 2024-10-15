https://crimea.ria.ru/20241015/vasiliya-livanova-vypisali-iz-bolnitsy-1141110789.html

Василия Ливанова выписали из больницы

Василия Ливанова выписали из больницы - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Василия Ливанова выписали из больницы

Врачи во вторник приняли решение выписать артиста Василия Ливанова из НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T19:47

2024-10-15T19:47

2024-10-15T19:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. Врачи во вторник приняли решение выписать артиста Василия Ливанова из НИИ имени Склифосовского в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя медучреждения.3 октября СМИ сообщали о госпитализации актера с подозрением на инсульт. 8 октября в НИИ имени Склифосовского рассказали, что артиста перевели в реанимацию, а его состояние охарактеризовали как тяжелое. Позднее появились данные, что Ливанова ввели в медикаментозную кому. 11 октября его супруга сообщила РБК, что артист пришел в сознание.Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах он учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве.В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году он снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо".Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986).Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) "Бременские музыканты" (1969) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские".Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся"(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия, василий ливанов, культура, здравоохранение в россии, общество, здоровье, искусство , ссср, новости