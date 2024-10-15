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В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля - РИА Новости Крым, 15.10.2024
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В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля - РИА Новости Крым, 15.10.2024
В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
В Москве по подозрению в подрыве автомобиля задержан местный житель. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T23:40
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москва
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
взрыв
ирина волк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Москве по подозрению в подрыве автомобиля задержан местный житель. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Во вторник утром в результате подрыва автомобиля на улице Профсоюзной на юго-западе столицы три человека, в том числе ребенок, получили ранения. Как сообщает пресс-служба столичного Главка Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Пострадавшие госпитализированы.Она уточнила, что задержанный в ближайшее время будет передан следователям.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, взрыв, ирина волк, новости
В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля

В Москве по горячим следам задержали подозреваемого в подрыве автомобиля

23:40 15.10.2024 (обновлено: 23:49 15.10.2024)
 
© Прокуратура МосквыВ Москве взорвали автомобиль
В Москве взорвали автомобиль
© Прокуратура Москвы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Москве по подозрению в подрыве автомобиля задержан местный житель. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Во вторник утром в результате подрыва автомобиля на улице Профсоюзной на юго-западе столицы три человека, в том числе ребенок, получили ранения. Как сообщает пресс-служба столичного Главка Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Пострадавшие госпитализированы.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска московского Главка установили личность подозреваемого и задержали его по месту проживания. Им оказался москвич 1973 года рождения", - написала Волк в Telegram.
Она уточнила, что задержанный в ближайшее время будет передан следователям.
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МоскваМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)ПроисшествияВзрывИрина ВолкНовости
 
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