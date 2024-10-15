https://crimea.ria.ru/20241015/v-moskve-zaderzhali-podozrevaemogo-v-podryve-avtomobilya-1141114774.html

В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля

В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля - РИА Новости Крым, 15.10.2024

В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля

В Москве по подозрению в подрыве автомобиля задержан местный житель. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T23:40

2024-10-15T23:40

2024-10-15T23:49

москва

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

происшествия

взрыв

ирина волк

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141114829_0:44:1191:714_1920x0_80_0_0_897e489d9291aa9202e70502f0c833cc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Москве по подозрению в подрыве автомобиля задержан местный житель. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Во вторник утром в результате подрыва автомобиля на улице Профсоюзной на юго-западе столицы три человека, в том числе ребенок, получили ранения. Как сообщает пресс-служба столичного Главка Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Пострадавшие госпитализированы.Она уточнила, что задержанный в ближайшее время будет передан следователям.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, взрыв, ирина волк, новости