https://crimea.ria.ru/20241015/v-moskve-zaderzhali-podozrevaemogo-v-podryve-avtomobilya-1141114774.html
В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля - РИА Новости Крым, 15.10.2024
В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
В Москве по подозрению в подрыве автомобиля задержан местный житель. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости Крым, 15.10.2024
2024-10-15T23:40
2024-10-15T23:40
2024-10-15T23:49
москва
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
происшествия
взрыв
ирина волк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. В Москве по подозрению в подрыве автомобиля задержан местный житель. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Во вторник утром в результате подрыва автомобиля на улице Профсоюзной на юго-западе столицы три человека, в том числе ребенок, получили ранения. Как сообщает пресс-служба столичного Главка Следственного комитета России, уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство. Пострадавшие госпитализированы.Она уточнила, что задержанный в ближайшее время будет передан следователям.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), происшествия, взрыв, ирина волк, новости
В Москве задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
В Москве по горячим следам задержали подозреваемого в подрыве автомобиля
23:40 15.10.2024 (обновлено: 23:49 15.10.2024)