https://crimea.ria.ru/20241015/pomnyu-nebo-goluboe-kak-menyaet-zhizn-cheloveka-poterya-zreniya-1141110229.html

"Помню небо голубое": как меняет жизнь человека потеря зрения

"Помню небо голубое": как меняет жизнь человека потеря зрения - РИА Новости Крым, 15.10.2024

"Помню небо голубое": как меняет жизнь человека потеря зрения

Чтобы прийти на работу или за ребенком в детский сад, этим людям надо запоминать особые ориентиры. Запах цветов на клумбе – плохой ориентир, потому что цветы... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T19:03

2024-10-15T19:03

2024-10-15T19:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Чтобы прийти на работу или за ребенком в детский сад, этим людям надо запоминать особые ориентиры. Запах цветов на клумбе – плохой ориентир, потому что цветы увянут. А вот бетонная мусорка на углу или запах свежей выпечки из пекарни – хорошие "метки".Зрячие люди даже не в силах догадаться, как много меняется в жизни человека, потерявшего зрение. Привычные вещи – звонить по телефону, работать за компьютером, готовить еду, делать покупки в магазинах – всему этому надо учиться заново.Чтобы общество не забывало о проблемах интеграции слепых, 15 октября в мире отмечают особый праздник – день Белой трости. Он был установлен в США в 1964 году, а с 1987 года к празднованию присоединилось Всероссийское общество слепых. Девиз этого дня: "Толерантность, равноправие, интеграция".Что такое фильмы с тифлокомментариями, как пользуются телефоном и компьютером незрячие люди, что они умеют делать и как им правильно помогать – обо всем этом РИА Новости Крым рассказал председатель Бахчисарайского отделения Всероссийского общества слепых Сергей Усатенко. Крымчанам он больше известен как автор и исполнитель песен Сергей Крымский, который уже пятнадцать лет "живет в темноте".Был строителем – стал предпринимателемОн родился с нормальным зрением, как все дети. Закончил школу, затем Бахчисарайский строительный техникум. По распределению попал в Тюменскую область, где построил много социальных объектов. Затем поступил в филиал Днепропетровского инженерно-строительного института, но закончить его уже не смог."С 1994 года у меня была уже вторая группа инвалидности по зрению, с 1997 – первая, а в 2009 году наступила тотальная слепота", - вспоминает Сергей.С профессией строителя пришлось расстаться. Чтобы содержать семью с двумя детьми, Сергей стал предпринимателем. Был свой цех по производству комбикормов, потом маслобойня, потом – транспортная фирма, которая занималась международными перевозками."В 2013 году у нас был последний рейс, из Польши везли яблоки в Новосибирск. А в 2014 году Крым вошел в состав Российской Федерации, и все учредительные документы Ассоциации международных перевозчиков, которые были у меня зарегистрированы в Швейцарии, стали недействительны. У меня был вариант выехать на континент и по новой вступать в ассоциацию. Но, учитывая то, что я уже был тотально слепой, я отказался полностью от предпринимательской деятельности и вернулся работать в Общество слепых", - рассказал он."У некоторых нет даже этого…"Потеря зрения в первую очередь ограничивает свободу передвижения. В специальных реабилитационных центрах заново учат ходить – с той самой белой тростью, которая должна быть длиннее и при этом легче обычной. Учат различать звуки, запахи и ориентироваться по ним. Кстати, после потери зрения другие чувства действительно обостряются.Фильмы он предпочитает смотреть с тифлокомментариями – это когда в перерывах между словами героев комментатор рассказывает о действии в кадре. На компьютере он работает с помощью специальных программ, которые озвучивают каждое его действие."Как делать аранжировки, цифровую обработку звука - это все я проходил. Потому что в студии делаешь запись, а потом надо сделать мастеринг, обработку, вот этому уже всему меня в Москве научили, это я делаю сам", - говорит он.На телефоне тоже стоит специальное приложение: Сергей набирает десятипальцевым набором, быстро-быстро, 100 символов в минуту. На вопрос, чем занимается в свободное время, отвечает: а у меня его нет."Во-первых, свой дом, огород, много работы. Я все могу – и рассаду сам выращиваю, и консервацию делаю, и кушать могу что угодно приготовить, не люблю только с тестом возиться, - улыбается Сергей Васильевич. – А так любые салаты, первое, второе, плов на мангале приготовить, я все могу".Главное – не замыкаться в себеПесни Сергей начал писать еще в молодости, когда ему было восемнадцать лет. Одну из самых первых посвятил будущей жене Татьяне, с которой они в следующем году будут отмечать сорокалетие совместной жизни. Потом была работа, строительство дома, дети – писать было некогда. А в 2014-м году, когда от бизнеса пришлось отказаться, он снова вернулся к творчеству. Тогда-то и взял себе псевдоним – Сергей Крымский.Как бард Сергей Крымский он начал участвовать в фестивалях, где не раз получал звание лауреата. С творческими поездками побывал в Москве, Питере, Самаре, Ижевске, Екатеринбурге. Увлекся написанием духовных песен и сам организовал фестиваль духовно-патриотической песни в Крыму, который в этом году прошел уже в четвертый раз.Чтобы никто ничего не переставлял!"Сережа такой самостоятельный, знаете. Когда у него стало ухудшаться зрение, мне это было тяжело. А он очень сильный человек, и как был у нас главой в доме, так им и остался", - рассказывает его супруга Татьяна Усатенко.Они вместе уже сорок лет, и все трудности пережили тоже вместе. А как иначе, удивляется она, у нас же венчаный брак. Все беды и радости делим пополам."У нас в доме почти ничего не поменялось после того, как Сережа ослеп. Единственное, мы стараемся, чтобы на проходах ничего не стояло, никаких там ведер или еще чего. У нас даже кот, бывает, разляжется посреди комнаты, но если муж идет - он знает, что нужно уходить", - улыбается она.А еще незрячему человеку важно, чтобы все всегда стояло на своих местах. Хотя домашние иногда автоматически переставляют, жалуется он."Я просто настоятельно прошу и требую, чтобы никто никуда ничего не переставлял!" - признается он.Поддержка близких для незрячего человека очень важна. Только она должна быть правильной – не опекать чрезмерно, не делать все вместо него, а просто создать условия, чтобы человек мог полностью обслуживать себя сам.Главное, говорит Сергей Васильевич, - не замыкаться в себе и в своем горе. Надо чем-то заниматься, выходить в люди, общаться, заниматься семейнымии делами - и тогда незрячий человек вполне сможет жить полной и счастливой жизнью.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Московские реставраторы помогли обществу слепых купить новое зданиеМир на ощупь: что видят слепые в большом городеТифломаркеры помогают слабовидящим севастопольцам голосовать на выборах

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_9d5c8e76086ab425b64c7c9dea1284ae.jpg.webp

крым, общество, семья, авторы