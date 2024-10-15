https://crimea.ria.ru/20241015/kak-zaschititsya-ot-pnevmonii-v-krymu--sovety-vracha-pulmonologa-1141073738.html

Как защититься от пневмонии в Крыму

Как защититься от пневмонии в Крыму - РИА Новости Крым, 15.10.2024

Как защититься от пневмонии в Крыму

От пневмонии крымчан способна защитить прежде всего вакцинация, а также профилактика заболевания в виде прогулок у моря и в лесах полуострова. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 15.10.2024

2024-10-15T07:07

2024-10-15T07:07

2024-10-15T07:31

владимир алексеевич белоглазов

радио "спутник в крыму"

здоровье

кфу (крымский федеральный университет)

здравоохранение в крыму и севастополе

пневмония

вакцинация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/26/92/269252_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_3b8e4fb890eb03fad70eb66a96d5ccda.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. От пневмонии крымчан способна защитить прежде всего вакцинация, а также профилактика заболевания в виде прогулок у моря и в лесах полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заведующий кафедрой внутренней медицины №2 Медицинской академии имени С.И. Георгиевского КФУ имени В.И. Вернадского, врач-пульмонолог и иммунолог, профессор Владимир Белоглазов.Болезни органов дыхания, в том числе пневмония, являются третьей после сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии причиной непрогнозируемой смертности населения, отметил Белоглазов. В Крыму, согласно последним статистическим данным, такие показатели ниже общероссийских, но риски по-прежнему велики, сказал он.По его словам, на сегодняшний день в Крыму чаще регистрируют случаи заболевания бактериальной пневмонией – эта особенность наблюдается в целом в постковидный период. Поэтому на первом месте в списке защитных факторов – иммунизация от пневмококковой инфекции, подчеркнул Белоглазов."В настоящее время существует две вакцины – 13-валентная и 23-валентная от пневмококка. Людям с ослабленным иммунитетом необходимо начинать с 13-валентной, через год повторить 23-валентной, и дальше уже прививаться ею каждые пять лет", – рекомендовал врач.Кроме того, есть группа вирусных пневмоний, которые после ковида протекают очень тяжело, добавил Белоглазов.Бактерии и вирусы чаще всего проникают в легочную ткань, поражая ее, из носоглотки больного, и происходит это как правило во время сна, заметил Белоглазов. Но одного только попадания болезнетворной микрофлоры в нижние отделы дыхательных путей недостаточно, чтобы развилась пневмония, добавил медик."Еще необходимо особое состояние иммунной системы, которая не сможет противодействовать и быть барьером для проникновения микроорганизмов или вирусов в легочную ткань. Потому что в норме она защищает нас, и легочная ткань практически стерильна", – сказал Белоглазов.Повышенный риск заражения характерен для периода временной депрессии иммунной системы, делает вывод он, и это может быть при разных факторах."Это и действие стрессов, курение, употребление алкогольных напитков и ряд других факторов", – уточнил Белоглазов.Следовательно, профилактикой вирусных инфекций и пневмонии является гигиена полости рта."Также это и борьба с ожирением. Потому что у пациентов с ожирением, особенно с морбидным, когда индекс массы тела более 40 килограммов на метр квадратный, часто пневмония протекает тяжело и приводит к летальному исходу", – добавил специалист.Предсказать, как именно разовьется пневмония, трудно и в случае с пациентами, имеющими хронические заболевания, в том числе сердечно-сосудистые, подчеркнул Белоглазов.Вот почему в пожилом возрасте, особенно после 65 лет, рекомендуется вакцинация, отметил он.Также очень важным является укрепление иммунитета, делает вывод Белоглазов. Пока еще осень и холода в Крыму не наступили, профилактикой могут стать прогулки у моря, в лесах и горах, где вдыхать чистый воздух очень полезно, сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина КрымаДо 200 вирусов и грипп: Роспотребнадзор о сезоне заболеваемости в КрымуКурение вейпов привело к возникновению нового заболевания легких

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир алексеевич белоглазов, здоровье, кфу (крымский федеральный университет), здравоохранение в крыму и севастополе, пневмония, вакцинация