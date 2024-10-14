https://crimea.ria.ru/20241014/pobedim-s-veroy-pravoslavnoy--v-krymu-pozdravili-pravoslavnykh-s-pokrovom-1141063198.html

Победим с верой православной – в Крыму поздравили православных с Покровом

Победим с верой православной – в Крыму поздравили православных с Покровом - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Победим с верой православной – в Крыму поздравили православных с Покровом

Вся история России связана с чудесами Богоматери, с ее заступничеством русский народ всегда связывал свои победы, поэтому так важно сегодня сохранить... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T09:16

2024-10-14T09:16

2024-10-14T09:16

религия

рпц (русская православная церковь)

православие

сергей аксенов

владимир константинов

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Вся история России связана с чудесами Богоматери, с ее заступничеством русский народ всегда связывал свои победы, поэтому так важно сегодня сохранить православную веру. Такую мысль, поздравляя крымчан с Покровом Пресвятой Богородицы, высказал глава Крыма Сергей Аксенов.Покров Пресвятой Богородицы - один из самых почитаемых на Руси церковных праздников, установленный в честь воспоминания о чудесном спасении Константинополя от нашествия врагов, когда Матерь Божия укрыла своим Покровом город, защитив его, напомнил Аксенов.Как отметил в свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Богородица не оставляет тех, кто обращается к ней за помощью, и это подтверждается множеством событий, известных в истории нашей страны."Покров Пресвятой Девы Марии хранит Россию, помогает нам вместе пережить трудные ситуации и выйти из них достойно. И сегодня Пресвятая Богородица оберегает наших бойцов, находящихся на передовой СВО, направляет наш народ к Победе", - написал он в своем Telegram-канале.В честь одного из самых любимых в народе православных праздников – Покрова Пресвятой Богородицы – в Крыму названы несколько уникальных храмов. Об этом читайте в материале РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три океана и война: история крымского священника в Нагорном КарабахеНовый памятник Святителю Луке открыли в Симферополе – ВИДЕОВоздвиженье Креста Господня: какой крест нельзя носить

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, рпц (русская православная церковь), православие, сергей аксенов, владимир константинов, крым, общество