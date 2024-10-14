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Победим с верой православной – в Крыму поздравили православных с Покровом - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Победим с верой православной – в Крыму поздравили православных с Покровом
Победим с верой православной – в Крыму поздравили православных с Покровом - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Победим с верой православной – в Крыму поздравили православных с Покровом
Вся история России связана с чудесами Богоматери, с ее заступничеством русский народ всегда связывал свои победы, поэтому так важно сегодня сохранить... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T09:16
2024-10-14T09:16
религия
рпц (русская православная церковь)
православие
сергей аксенов
владимир константинов
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Вся история России связана с чудесами Богоматери, с ее заступничеством русский народ всегда связывал свои победы, поэтому так важно сегодня сохранить православную веру. Такую мысль, поздравляя крымчан с Покровом Пресвятой Богородицы, высказал глава Крыма Сергей Аксенов.Покров Пресвятой Богородицы - один из самых почитаемых на Руси церковных праздников, установленный в честь воспоминания о чудесном спасении Константинополя от нашествия врагов, когда Матерь Божия укрыла своим Покровом город, защитив его, напомнил Аксенов.Как отметил в свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Богородица не оставляет тех, кто обращается к ней за помощью, и это подтверждается множеством событий, известных в истории нашей страны."Покров Пресвятой Девы Марии хранит Россию, помогает нам вместе пережить трудные ситуации и выйти из них достойно. И сегодня Пресвятая Богородица оберегает наших бойцов, находящихся на передовой СВО, направляет наш народ к Победе", - написал он в своем Telegram-канале.В честь одного из самых любимых в народе православных праздников – Покрова Пресвятой Богородицы – в Крыму названы несколько уникальных храмов. Об этом читайте в материале РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три океана и война: история крымского священника в Нагорном КарабахеНовый памятник Святителю Луке открыли в Симферополе – ВИДЕОВоздвиженье Креста Господня: какой крест нельзя носить
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религия, рпц (русская православная церковь), православие, сергей аксенов, владимир константинов, крым, общество
Победим с верой православной – в Крыму поздравили православных с Покровом

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы поздравили православных христиан власти Крыма

09:16 14.10.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкБогослужение
Богослужение - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Вся история России связана с чудесами Богоматери, с ее заступничеством русский народ всегда связывал свои победы, поэтому так важно сегодня сохранить православную веру. Такую мысль, поздравляя крымчан с Покровом Пресвятой Богородицы, высказал глава Крыма Сергей Аксенов.
Покров Пресвятой Богородицы - один из самых почитаемых на Руси церковных праздников, установленный в честь воспоминания о чудесном спасении Константинополя от нашествия врагов, когда Матерь Божия укрыла своим Покровом город, защитив его, напомнил Аксенов.
"В то же время, по словам нашего патриарха, Покров – русский праздник, в календарях других Церквей его нет. И это неслучайно, потому что вся история России связана с чудесами Божией Матери. Именно с ее помощью и заступничеством наш народ всегда связывал свои победы. Так было, и так будет, если мы сохраним православную веру", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил в свою очередь председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Богородица не оставляет тех, кто обращается к ней за помощью, и это подтверждается множеством событий, известных в истории нашей страны.
"Покров Пресвятой Девы Марии хранит Россию, помогает нам вместе пережить трудные ситуации и выйти из них достойно. И сегодня Пресвятая Богородица оберегает наших бойцов, находящихся на передовой СВО, направляет наш народ к Победе", - написал он в своем Telegram-канале.
В честь одного из самых любимых в народе православных праздников – Покрова Пресвятой Богородицы – в Крыму названы несколько уникальных храмов. Об этом читайте в материале РИА Новости Крым.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РелигияРПЦ (Русская православная церковь)ПравославиеСергей АксеновВладимир КонстантиновКрымОбщество
 
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