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Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу

Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу

В пятницу в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-11T00:01

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погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13; днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +23…25.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, в Судаке и Феодосии возможен дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут +16...+18, днем поднимутся до +25 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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