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Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу
Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу
В пятницу в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-11T00:01
2024-10-11T00:01
2024-10-10T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13; днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +23…25.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, в Судаке и Феодосии возможен дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут +16...+18, днем поднимутся до +25 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу
Погода в Крыму в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…15, днем +21…+26, на побережье до +18, в горах +15…20", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13; днем +23...25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +23…25.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, в Судаке и Феодосии возможен дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут +16...+18, днем поднимутся до +25 градусов.
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