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Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу - РИА Новости Крым, 10.10.2024
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Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу
Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу - РИА Новости Крым, 10.10.2024
Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу
В пятницу в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается... РИА Новости Крым, 10.10.2024
2024-10-11T00:01
2024-10-10T19:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13; днем +23...25.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +23…25.В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, в Судаке и Феодосии возможен дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут +16...+18, днем поднимутся до +25 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу

Погода в Крыму в пятницу

00:01 11.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуман у горы Аю-Даг в Крыму
Туман у горы Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму преимущественно без осадков, лишь ночью в южных и восточных районах пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…15, днем +21…+26, на побережье до +18, в горах +15…20", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...13; днем +23...25.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…17, днем +23…25.
В Ялте, Алуште, Евпатории переменная облачность, в Судаке и Феодосии возможен дождь с грозой. В темное время суток столбики термометров покажут +16...+18, днем поднимутся до +25 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Где в Крыму пройдут дожди: прогноз на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 11 октября
22:48Выброс горючих материалов произошел на терминале в Феодосии
22:30Главное за день: 10 октября
22:15Главные новости Крыма: 10 октября
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21:32Встреча контактной группы по Украине отложена на неопределенный срок
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20:06В Севастополе планируют запустить движение по новой транспортной развязке
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