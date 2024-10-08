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Ученые изучают этногенез крымских тюрков: на Алтае проходит конференция

Ученые изучают этногенез крымских тюрков: на Алтае проходит конференция - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Ученые изучают этногенез крымских тюрков: на Алтае проходит конференция

На Алтае на курорте Манжерок открылась первая международная научно-практическая конференция "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T18:01

2024-10-08T18:01

2024-10-08T18:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. На Алтае на курорте Манжерок открылась первая международная научно-практическая конференция "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации". Об этом сообщает Российское общество "Знание", которое выступило одним из организаторов конференции, в ходе которой речь пойдет об истоках зарождения тюркской цивилизации, ее культуры.На территории Горного Алтая находится ряд памятников тюркской материальной и духовной культуры, тюркской рунической письменности.Несмотря на географическую удаленность Республики Крым от Республики Алтай, история народов, населяющих РК, напрямую связана с исторической родиной тюрков. Так, на полуострове проживают представители трех тюркских крымских народов – крымских татар, караимов и крымчаков – которые помнят о том, что их родина – Алтай."Безусловно, Алтай имеет большое значение в формировании и эволюции тюркских народов. С Алтаем связаны первые упоминания о тюркских народах, позже – образовании тюркского каганата. Крымские караимы как наследники племен, входивших в Хазарский каганат, также имеют восходящую связь с тюркскими народами Алтая. Подтверждение этому мы находим в этнографии крымских караимов – древних верованиях, традициях, народных обрядах и фольклоре", – сказала в комментарии РИА Новости Крым глава Национально-культурной автономии крымских караимов Наталья Кропотова.По ее словам, подтверждение этому тезису обнаруживаются в 12-летнем животном цикле – календаре крымских караимов, в древних верованиях в бога Тенгри, в отсылках древних сказок к общим мифам тюрков.Аналогичные параллели можно найти в языке и культуре других народов, проживающих в Крыму, в частности, крымских татар и крымчаков.Темами рабочих секций станут археологические, лингвистические, культурологические и этнографические исследования тюркской цивилизации.Кроме того, на круглых столах и сессиях конференции ее участники из России, Узбекистана, Белоруссии, Венгрии, Казахстана, Кыргызской Республики, Монголии и Азербайджана обсудят историю взаимодействия тюркских народов со славянами."Тюрки являются очень важным компонентом этнического состава Российской Федерации. И если мы говорим о консолидации государства, консолидации народов России, то славяно-тюркская общность имеет большое значение. В северной Евразии также славяне и тюрки являются двумя важными конгломератами народов. Их отношения и взаимодействия исторически были базисными, и через эти взаимоотношения сегодня мы можем находить соприкосновения со всеми народами этого евразийского горного пространства", – сказал в ходе открытия конференции директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов.Свои приветствия в адрес участников конференции направили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и президент России Владимир Путин.Организаторами Международной научной конференции выступили Российское военно-историческое общество, Институт востоковедения РАН, Российское общество "Знание", Российское историческое общество.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика алтай, алтайский край, новости, новости крыма, крым, владимир путин (политик), сергей нарышкин, российское общество "знание"