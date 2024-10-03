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Жителям Крыма доступна вся линейка автокредитов ВТБ - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Жителям Крыма доступна вся линейка автокредитов ВТБ
Жителям Крыма доступна вся линейка автокредитов ВТБ - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Жителям Крыма доступна вся линейка автокредитов ВТБ
Жители Республики Крым и города Севастополя могут воспользоваться всеми программами автокредитования Банк ВТБ (ПАО), в их числе - классические автокредиты,... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T18:17
2024-10-03T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Жители Республики Крым и города Севастополя могут воспользоваться всеми программами автокредитования Банк ВТБ (ПАО), в их числе - классические автокредиты, специальные программы с производителями, госпрограмма, автокредиты с остаточным платежом и другие, сообщает пресс-служба РНКБ БАНК (ПАО).Оформить продукты можно онлайн, в автосалонах-партнерах. А до конца года более чем в 130 отделениях РНКБ крымчане смогут оформить автокредиты наличными от ВТБ.Для получения средств в ВТБ на покупку авто жителям Республики Крым и города Севастополя нужен только паспорт. Если будущий заемщик уже является клиентом банка, то кредит можно получить в ВТБ Онлайн (18+) без дополнительного предоставления документов. При этом клиенту не обязательно оформлять полис КАСКО, его отсутствие не влияет на итоговые условия автокредита. Благодаря широкой линейке программ ВТБ крымчане могут купить машину любой марки с пробегом или без - в автосалоне, "с рук", из-за границы или на аукционе."В этом году у российских автолюбителей востребованы новые машины. За счет господдержки и субсидированных программ производителей покупка таких "легковушек" стала более выгодной по сравнению с подержанными. Сегодня ВТБ сотрудничает практически со всеми крупными брендами. Благодаря объединению ВТБ с РНКБ теперь и жители полуострова могут воспользоваться нашими специальными программами. Кроме того, им впервые стали доступны кредиты с остаточным платежом – такая модель финансирования позволяет выбрать авто более высокого класса и платить по кредиту ощутимо меньшую сумму, чем при стандартной схеме", - прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников, его слова приводит пресс-служба банка.В июне ВТБ приступил к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году. Объединение двух банков позволит расширить спектр банковских услуг для жителей полуострова, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий.Сегодня клиенты РНКБ уже пользуются преимуществами объединения банкоматной сети. Им доступны снятие и внесение наличных без комиссии, совершение p2p-переводов и платежей. Кроме того, наряду с автокредитами жителям полуострова доступно получение ипотеки ВТБ. Провести сделки заемщики могут в отделениях банка в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте или полностью дистанционно.Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, еrid: F7NfYUJCUneP2WayVLZC
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
реклама, втб, банк, экономика, экономика крыма, крым, общество

Жителям Крыма доступна вся линейка автокредитов ВТБ

18:17 03.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДвери офиса "ВТБ" банка в Москве
Двери офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Жители Республики Крым и города Севастополя могут воспользоваться всеми программами автокредитования Банк ВТБ (ПАО), в их числе - классические автокредиты, специальные программы с производителями, госпрограмма, автокредиты с остаточным платежом и другие, сообщает пресс-служба РНКБ БАНК (ПАО).
Оформить продукты можно онлайн, в автосалонах-партнерах. А до конца года более чем в 130 отделениях РНКБ крымчане смогут оформить автокредиты наличными от ВТБ.
Для получения средств в ВТБ на покупку авто жителям Республики Крым и города Севастополя нужен только паспорт. Если будущий заемщик уже является клиентом банка, то кредит можно получить в ВТБ Онлайн (18+) без дополнительного предоставления документов. При этом клиенту не обязательно оформлять полис КАСКО, его отсутствие не влияет на итоговые условия автокредита. Благодаря широкой линейке программ ВТБ крымчане могут купить машину любой марки с пробегом или без - в автосалоне, "с рук", из-за границы или на аукционе.
"В этом году у российских автолюбителей востребованы новые машины. За счет господдержки и субсидированных программ производителей покупка таких "легковушек" стала более выгодной по сравнению с подержанными. Сегодня ВТБ сотрудничает практически со всеми крупными брендами. Благодаря объединению ВТБ с РНКБ теперь и жители полуострова могут воспользоваться нашими специальными программами. Кроме того, им впервые стали доступны кредиты с остаточным платежом – такая модель финансирования позволяет выбрать авто более высокого класса и платить по кредиту ощутимо меньшую сумму, чем при стандартной схеме", - прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников, его слова приводит пресс-служба банка.
В июне ВТБ приступил к интеграции РНКБ, которая завершится в 2025 году. Объединение двух банков позволит расширить спектр банковских услуг для жителей полуострова, а также увеличить объемы кредитования крымских и севастопольских предприятий.
Сегодня клиенты РНКБ уже пользуются преимуществами объединения банкоматной сети. Им доступны снятие и внесение наличных без комиссии, совершение p2p-переводов и платежей. Кроме того, наряду с автокредитами жителям полуострова доступно получение ипотеки ВТБ. Провести сделки заемщики могут в отделениях банка в Краснодаре и Ростове-на-Дону, в четырех офисах РНКБ в Симферополе, Евпатории, Севастополе и Ялте или полностью дистанционно.
Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460,
еrid: F7NfYUJCUneP2WayVLZC
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