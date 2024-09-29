Рейтинг@Mail.ru
БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор - РИА Новости Крым, 29.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240929/bpla-pozheg-zhiloy-kompleks-v-voronezhe---gubernator-1140713254.html
БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор
БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор - РИА Новости Крым, 29.09.2024
БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор
Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T08:24
2024-09-29T08:24
беспилотник (бпла, дрон)
воронеж
александр гусев
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050829_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2cc3f01fa028aa2b0a5cd7615a8d4bc6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.С 22.00 мск в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. В ночь на воскресенье губернатор уже сообщал, что обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА."Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах. По предварительным данным, пострадавших нет. На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Оперативные службы находятся на месте", - написал Гусев в Telegram-канале.Также, по его словам, еще несколько сбитых беспилотников горят на земле на окраинах Воронежа и за его пределами, предварительно, повреждена крыша одного дома.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20240929/125-ukrainskikh-bespilotnikov-perekhvatili-sily-pvo-za-noch-1140712695.html
воронеж
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050829_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bc65ac1c0ff08619ba98d3f3a8d9cc6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник (бпла, дрон), воронеж, александр гусев, всу (вооруженные силы украины), новости
БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор

Несколько сбитых украинских БПЛА упали в Воронеже и пригороде - губернатор

08:24 29.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
С 22.00 мск в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. В ночь на воскресенье губернатор уже сообщал, что обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА.
"Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах. По предварительным данным, пострадавших нет. На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Оперативные службы находятся на месте", - написал Гусев в Telegram-канале.
Также, по его словам, еще несколько сбитых беспилотников горят на земле на окраинах Воронежа и за его пределами, предварительно, повреждена крыша одного дома.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Боевое дежурство ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
07:27
125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)ВоронежАлександр ГусевВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:24БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор
08:07Что стало с активами украинских олигархов в Херсонской области - Сальдо
07:55Сколько туристов посетили заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области
07:27125 украинских дронов перехватили над Азовским морем и семью регионами РФ
07:01Здравницы Крыма презентуют "вредникам" из других регионов
00:01До 30 градусов тепла: прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 29 сентября
21:55Главное за день: 28 сентября
21:43Нормальная звезда: Солнце потухнет и превратится в белого карлика
21:26Почему Украина потеряла Крым – Лавров
20:51Лавров оценил готовность Трампа завершить украинский конфликт
20:21США ждали от Зеленского "план перемирия" - экс-посол Украины
19:55Задержан владелец взорвавшейся АЗС в Дагестане
19:37Лавров: воевать с Россией до победы бессмысленно и опасно
19:20Лавров призвал расследовать атаку с подрывом мобильных устройств в Ливане
19:15Заповедник "Аскания-Нова" пополнится экзотическими животными
19:07В Севастополе на пожаре погибла женщина
18:49В Крыму мужчину на матрасе унесло в открытое море
18:31Блок-посты в Крыму и атака БПЛА на Кубань: топ новостей недели
18:14Взрыв на железнодорожном мосту в Самаре - что известно
Лента новостейМолния