https://crimea.ria.ru/20240929/bpla-pozheg-zhiloy-kompleks-v-voronezhe---gubernator-1140713254.html

БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор

БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор - РИА Новости Крым, 29.09.2024

БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор

Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T08:24

2024-09-29T08:24

2024-09-29T08:24

беспилотник (бпла, дрон)

воронеж

александр гусев

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.С 22.00 мск в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. В ночь на воскресенье губернатор уже сообщал, что обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА."Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах. По предварительным данным, пострадавших нет. На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Оперативные службы находятся на месте", - написал Гусев в Telegram-канале.Также, по его словам, еще несколько сбитых беспилотников горят на земле на окраинах Воронежа и за его пределами, предварительно, повреждена крыша одного дома.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240929/125-ukrainskikh-bespilotnikov-perekhvatili-sily-pvo-za-noch-1140712695.html

воронеж

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беспилотник (бпла, дрон), воронеж, александр гусев, всу (вооруженные силы украины), новости