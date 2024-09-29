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БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор
БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор - РИА Новости Крым, 29.09.2024
БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор
Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T08:24
2024-09-29T08:24
2024-09-29T08:24
беспилотник (бпла, дрон)
воронеж
александр гусев
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.С 22.00 мск в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. В ночь на воскресенье губернатор уже сообщал, что обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА."Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах. По предварительным данным, пострадавших нет. На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Оперативные службы находятся на месте", - написал Гусев в Telegram-канале.Также, по его словам, еще несколько сбитых беспилотников горят на земле на окраинах Воронежа и за его пределами, предварительно, повреждена крыша одного дома.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), воронеж, александр гусев, всу (вооруженные силы украины), новости
БПЛА пожег жилой комплекс в Воронеже - губернатор
Несколько сбитых украинских БПЛА упали в Воронеже и пригороде - губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригороде, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Гусев.
С 22.00 мск в регионе была объявлена опасность атаки БПЛА. В ночь на воскресенье губернатор уже сообщал, что обнаружены и уничтожены несколько украинских БПЛА.
"Несколько подавленных и сбитых украинских БПЛА упало в Воронеже и пригородах. По предварительным данным, пострадавших нет. На Московском проспекте падающий беспилотник попал в жилой комплекс, произошло возгорание. Оно уже локализовано. Также зафиксирован один пожар в жилой застройке в левобережной части города. Оперативные службы находятся на месте", - написал Гусев в Telegram-канале.
Также, по его словам, еще несколько сбитых беспилотников горят на земле на окраинах Воронежа и за его пределами, предварительно, повреждена крыша одного дома.
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